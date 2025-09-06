Les 5 articles Tesla Mag les plus lus de la Semaine

Toute cette semaine, nous avons publié des actualités fraîches sur le constructeur. Retrouvez ici les meilleurs articles de Tesla si vous les avez manqués. Nous vous invitons à mettre Tesla Mag en favoris et à partager cet article pour faire découvrir la rédaction.

1. Tesla Model Y L : Un vent de fraîcheur sur le marché des SUV électriques

Le Tesla Model Y L, récemment dévoilé, suscite un vif intérêt. Ce modèle, conçu spécifiquement pour le marché chinois, se distingue par son design épuré et fonctionnel. Avec une autonomie améliorée et des caractéristiques adaptées aux préférences locales, il représente une avancée majeure dans la stratégie de Tesla en Asie. Les premières livraisons ont débuté, et les retours des utilisateurs sont globalement positifs, bien que certains notent une troisième rangée de sièges un peu exiguë.

2. Master Plan 4 de Tesla : Vers un avenir d’abondance durable

Elon Musk a présenté le Master Plan 4, une feuille de route ambitieuse visant à propulser Tesla vers un avenir durable. Ce plan met l’accent sur l’expansion des énergies renouvelables, le déploiement massif de véhicules électriques et l’intégration de solutions énergétiques domestiques. Une vision holistique pour une planète plus verte.

3. Tesla introduit un nouveau mode basse consommation avec une mise à jour

Tesla continue d’améliorer l’efficacité énergétique de ses véhicules. Une récente mise à jour logicielle a introduit un mode basse consommation, permettant d’optimiser l’autonomie des batteries, notamment lors de trajets longs ou en conditions climatiques extrêmes. Une fonctionnalité appréciée par les conducteurs soucieux de maximiser leur expérience de conduite.

4. Superchargers : “J’ai payé 8,34€ pour 13 kWh” avec ma Renault Megane E-Tech

Tesla ouvre progressivement son réseau de Superchargeurs aux véhicules d’autres constructeurs. Un utilisateur a partagé son expérience de recharge avec une Renault Megane E-Tech, mettant en lumière les tarifs et la compatibilité du réseau. Cette initiative marque une étape importante dans la démocratisation de l’accès aux infrastructures de recharge.

5. Une étude BCG x Charge France livre les vérités sur les véhicules électriques rechargeables

Une récente étude menée par le Boston Consulting Group (BCG) en collaboration avec Charge France dévoile une vérité alarmante pour les véhicules hybrides rechargeables (PHEV). Malgré leur popularité actuelle, les PHEV semblent céder du terrain face aux véhicules entièrement électriques (BEV), et ce pour de bonnes raisons.