Avec la montée en popularité des véhicules électriques (VE), le marché de l’occasion attire de plus en plus d’acheteurs souhaitant concilier écologie et budget. Mais combien coûte réellement une voiture électrique d’occasion en 2025 ? Cet article explore les facteurs qui influencent le prix, les fourchettes tarifaires actuelles et quelques conseils pour faire le bon choix.

Les facteurs influençant le prix

Le coût d’une voiture électrique d’occasion dépend de plusieurs critères :

Âge et kilométrage : Comme pour les voitures thermiques, plus une voiture est ancienne ou a roulé, plus son prix baisse. Cependant, les VE récents conservent souvent une meilleure valeur grâce à leurs technologies avancées. État de la batterie : La batterie est le cœur d’un VE, et son état de santé (SOH, ou « State of Health ») joue un rôle crucial. Une batterie bien entretenue peut justifier un prix plus élevé, tandis qu’une dégradation significative peut faire chuter la valeur. Modèle et marque : Les Tesla Model 3 ou Model Y, par exemple, restent plus chères que des modèles comme la Nissan Leaf ou la Renault Zoe, en raison de leur autonomie, de leur performance et de leur popularité. Autonomie : Les VE offrant une autonomie supérieure (400 km ou plus) sont généralement plus coûteux que ceux limités à 200-300 km. Équipements et options : La présence de technologies comme la conduite semi-autonome, un écran tactile ou des mises à jour logicielles peut faire grimper le prix.

Fourchettes de prix en 2025

En mars 2025, voici une estimation des prix moyens sur le marché de l’occasion en France, basée sur les tendances actuelles :

Petits modèles urbains (ex. : Renault Zoe, Peugeot e-208) : Entre 10 000 € et 18 000 € pour des modèles de 3 à 5 ans avec une autonomie de 250-350 km.

: Entre 10 000 € et 18 000 € pour des modèles de 3 à 5 ans avec une autonomie de 250-350 km. Berlines compactes (ex. : Volkswagen ID.3, Hyundai Ioniq) : De 18 000 € à 25 000 €, selon l’âge et l’état de la batterie.

: De 18 000 € à 25 000 €, selon l’âge et l’état de la batterie. Modèles premium (ex. : Tesla Model 3, Audi e-tron) : Entre 25 000 € et 40 000 € pour des véhicules de 3 à 6 ans, avec une autonomie dépassant souvent les 400 km.

: Entre 25 000 € et 40 000 € pour des véhicules de 3 à 6 ans, avec une autonomie dépassant souvent les 400 km. Anciennes générations (ex. : Nissan Leaf 2015-2018) : Dès 6 000 € pour les modèles à faible autonomie (150-200 km), mais attention à l’usure de la batterie.

Ces prix peuvent varier selon les régions, la demande locale et les aides gouvernementales éventuelles, comme le bonus écologique pour l’occasion (s’il est encore en vigueur).

Où acheter une voiture électrique d’occasion ?

Voici les principaux sites populaires en France pour trouver une voiture électrique d’occasion en 2025 :

Leboncoin.fr : Une plateforme généraliste avec une large sélection de véhicules d’occasion, souvent proposés par des particuliers ou des professionnels. Les prix peuvent être négociables.

Lacentrale.fr : Spécialisé dans l’automobile, ce site offre des annonces détaillées avec filtres pour les VE (autonomie, marque, etc.) et des estimations de cote.

Autoscout24.fr : Idéal pour comparer les offres en France et en Europe, avec un large choix de modèles électriques.

Aramisauto.com : Un site axé sur les voitures d’occasion reconditionnées, avec des garanties et parfois des VE à bon prix.

Occasions.tesla.com : Pour les amateurs de Tesla, ce site officiel propose des modèles d’occasion certifiés directement par le constructeur, souvent avec des garanties prolongées.

Reezocar.com : Une plateforme qui regroupe des annonces de divers vendeurs, avec un service d’accompagnement pour sécuriser l’achat.

Conseils pour acheter malin

Vérifiez la batterie : Demandez un diagnostic de la batterie ou un historique d’entretien. Certaines marques proposent des certificats pour rassurer les acheteurs.

: Demandez un diagnostic de la batterie ou un historique d’entretien. Certaines marques proposent des certificats pour rassurer les acheteurs. Comparez les coûts d’entretien : Les VE ont moins de pièces mobiles que les voitures thermiques, mais le remplacement d’une batterie peut être onéreux (5 000 € à 15 000 € selon le modèle).

: Les VE ont moins de pièces mobiles que les voitures thermiques, mais le remplacement d’une batterie peut être onéreux (5 000 € à 15 000 € selon le modèle). Prenez en compte la recharge : Assurez-vous que l’autonomie et les options de recharge correspondent à vos besoins quotidiens.

: Assurez-vous que l’autonomie et les options de recharge correspondent à vos besoins quotidiens. Négociez : Le marché de l’occasion est compétitif, et les vendeurs peuvent accepter des rabais, surtout si le véhicule a quelques années.

Conclusion

Une voiture électrique d’occasion peut coûter entre 6 000 € et 40 000 € en 2025, selon le modèle, l’état et vos exigences. C’est une option intéressante pour rouler vert sans se ruiner, à condition de bien évaluer l’état du véhicule, notamment sa batterie. Avec un peu de recherche, vous pourriez trouver la perle rare qui allie économie, écologie et plaisir de conduite !