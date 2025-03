Introduction aux mises à jour logicielles de Tesla

Chaque mise à jour logicielle lancée par Tesla est attendue avec impatience par ses utilisateurs, car elle promet des améliorations de performances, des nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs. La dernière mise à jour, la 2025.2.9, bien que mineure, suit cette tradition en offrant quelques ajustements par rapport à la version précédente 2025.2.8.

Nouveautés des versions antérieures

Mise à jour 2025.2.8

Cette édition a apporté une série de nouvelles fonctionnalités et améliorations :

Conduite entièrement autonome (FSD) supervisée v13.2.8, équipée de l’AI4 et du matériel HW3.

Version 12.6.4 de FSD (supervisée) fonctionnant avec AI3 et HW3.

Amélioration du système d’essuie-glaces pour le Cybertruck.

Détection de visibilité des caméras perfectionnée.

Mise à jour de l’interface utilisateur lorsque la pédale d’accélérateur est pressée avec l’Autopilot activé, spécifiquement pour l’Europe.

Mise à jour 2025.2.6

Cette version a introduit une mise à jour destinée à **Tesla Model Y** avec un radar intégré dans la cabine avant, optimisant ainsi le système de détection des passagers.

Mise à jour 2025.2

La version 2025.2 a été particulièrement riche en améliorations :

Pré-conditionnement des chargeurs rapides tiers.

Alerte sonore pour le trafic transversal arrière.

Ouverture du coffre sans les mains pour Android.

Affichage des informations météorologiques pour les destinations finales et les points de passage.

Nouveaux skins pour le jeu « The Battle of Polytopia ».

Améliorations du modèle de service et de Service Mode Plus.

Résumé de l’entretien pour le Cybertruck.

Popup de session de charge post-chargement.

Ajout de la pression recommandée des pneus dans la fiche signalétique.

Focus sur la mise à jour 2025.2.9

Bien que la mise à jour 2025.2.9 soit principalement destinée à corriger de légers bugs et améliorer la stabilité du système, elle illustre l’engagement continu de Tesla à fournir des technologies avancées et à renforcer l’expérience utilisateur.

Conclusion

Les mises à jour logicielles régulières et les évaluations détaillées montrent à quel point Tesla valorise l’innovation et l’optimisation. Ces mises à jour ne sont pas seulement des correctifs mais constituent une stratégie pour rester à l’avant-garde de la technologie automobile moderne. Que ce soit pour le Cybertruck ou d’autres modèles, l’ajout constant de nouvelles fonctionnalités témoigne de l’objectif de Tesla d’offrir une expérience de conduite toujours plus sécurisée, intuitive et plaisante.