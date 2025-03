Tesla continue de bouleverser l’industrie automobile avec ses récentes annonces lors de leur livestream global, offrant un aperçu de l’avenir dynamique de la société. Elon Musk a partagé une série de mises à jour à la fois sur les technologies actuelles et sur les plans ambitieux de la marque.

L’essor de l’Optimus Robot

Une des annonces majeures a été la production du premier robot Optimus sur la nouvelle ligne de production à Fremont. Ce développement illustre l’engagement continu de Tesla à diversifier ses technologies au-delà des véhicules traditionnels. Le nouveau modèle est équipé d’une main revisitée avec 22 degrés de liberté, doublant presque ses capacités antérieures de manipulation avec un design de l’avant-bras complètement optimisé.

Cybercab : Le Futur du Transport

Dans l’optique de révolutionner le transport urbain, Tesla introduit le Cybercab, un véhicule promettant une production toutes les cinq secondes, surpassant la cadence actuelle de 35 secondes du Model Y. Cette révolution de fabrication reflète les innovations incessantes de Tesla dans l’automatisation de la production.

Avancées en matière de batteries

Tesla a confirmé que sa cellule 4680 est maintenant la cellule la moins chère par kWh dans le monde. Avec une production record de batteries actuellement réalisée à Giga Nevada, cela représente une véritable avancée pour la transition énergétique.

Dojo et le Futur de l’IA

Le réseau Dojo, utilisé pour la formation des systèmes de conduite autonome (FSD), est en pleine expansion. Le Dojo 1 est actif à New York et Palo Alto, portant environ 10 % de la charge de formation FSD. Avec le lancement prochain de Dojo 2, dix fois plus performant, Tesla entrevoit un véritable potentiel de révolution technologique.

Objectifs de Production Ambitieux

Les objectifs de production de Tesla sont tout aussi ambitieux. L’entreprise vise la construction de son dix millionième véhicule en 2026, et le Model Y pourrait devenir la voiture la plus vendue au monde d’ici 2025, pour une troisième année consécutive.

Infrastructures et Innovations

La construction de l’usine de camions Tesla Semi est sur le bon chemin cette année, et Elon Musk prévoit d’expérimenter des machines de gigacasting beaucoup plus grandes, capables de gérer jusqu’à 50 000 tonnes contre 9 000 actuellement.

Progrès Technologique chez Tesla

Avec 160 000 adaptateurs NACS produits à Giga NY et une infrastructure en constante progression comme le Cortex supercomputer à Giga Texas atteignant bientôt 100 000 GPUs, Tesla consolide sa position comme l’un des leaders en technologies de pointe.

Tesla s’affirme non seulement comme pionnier dans le domaine automobile mais également comme un acteur clé dans l’innovation technologique à grande échelle. Avec ces nouvelles avancées et objectifs, la firme démontre son incroyable capacité d’adaptation et sa volonté de transformer l’avenir du transport et de la technologie.