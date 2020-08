Après leur arrivée dans le golfe du Mexique une mission d’extraction a été réalisée pour les rapatrier en Floride. Les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley ont voyagé à bord d’un hélicoptère Airbus H 225. Et vous savez quoi ? Nous avons eu les images !

Le vol retour a été assuré par SpaceX avec sa capsule Crew Dragon qui avait bien changé de couleur après son second passage dans l’atmosphère.

Le retour sur terre a fait un peu moins de bruit que le décollage mais c’est pourtant après cet événement que la mission a été véritablement accomplie. La capsule a été récupérée dans le golfe de Mexico.

Une fois cette récupération dans le golfe de Mexico effectuée, une autre mission s’est jouée et menée cette fois par Airbus.

Space X et la Nasa s’appuient sur des sociétés spécialisées pour les extractions

En effet, c’est deux Hélicoptères H225 Airbus opérées par le compagnie Air Center Helicopters, Inc. (ACHI) qui ont extrait les deux astronautes et les équipes médicales qui accompagnaient les astronautes.

Ces missions seront récurrentes et de plus en plus nombreuses à mesure où SpaceX réalisera des vols spaciaux habités. Le PDG de la société ACHI, Rod Tiney, s’est félicité de ce partenariat tri-partite qui témoigne d’une proximité entre les équipes pour réaliser ces extractions de les meilleures conditions.

Photos de la mission