La dernière mise à jour logicielle de Tesla, la version 2025.8.4, est en cours de déploiement pour le premier lot de propriétaires, représentant moins de 1 % de la flotte. Cette mise à jour apporte principalement des corrections de bugs par rapport à sa version précédente, la 2025.8.3. Dans cet article, nous examinons les principales modifications et améliorations de la version 2025.8.3 qui influencent cette nouvelle mise à jour.

Confort et Maniabilité Standard en Autopilot

Une des mises à jour les plus notables de la version 2025.8.3 est l’amélioration de la maniabilité standard lors de l’utilisation de l’Autopilot pour les modèles 2024 et suivants. Grâce à cette fonctionnalité, le véhicule passe automatiquement à une maniabilité standard pour offrir une conduite plus confortable. Ce mode est activé par défaut, mais peut être désactivé à travers le menu : Contrôles > Dynamique > Utiliser le confort et la maniabilité standard en Autopilot.

Contrôle de la Hauteur du Cybertruck via l’Application

Les propriétaires de Cybertruck bénéficieront désormais d’un contrôle amélioré de la hauteur du véhicule directement via l’application Tesla, apportant plus de flexibilité et de personnalisation aux conduites tout-terrain.

Nouvelle Page de Consommation

L’interface de la page de consommation énergétique a été mise à jour pour afficher les données de consommation pour les 10, 100 ou 200 derniers kilomètres parcourus. Cette fonctionnalité permet aux conducteurs de suivre et optimiser l’efficacité énergétique de leur véhicule avec la possibilité de remettre à zéro leur historique.

Estimations Précises et Test de Santé de la Batterie

Avec la mise à jour 2025.8.3, les estimations de l’énergie de la batterie prennent désormais en compte les caractéristiques d’utilisation du véhicule. Ces données ajusteront les estimations au fil du temps, s’accordant aux habitudes du conducteur. De plus, un test d’état de santé de la batterie est désormais disponible permettant aux propriétaires de mesurer la capacité énergétique actuelle de leur batterie comparée à son état initial (accessible via : Contrôles > Service > État de Santé de la Batterie).

Améliorations Supplémentaires

Parmi les autres améliorations figurent une carte de trajet mise à jour avec des données de consommation énergétique plus précises grâce à l’intégration de décimales, ainsi qu’un suivi en temps réel de l’utilisation de l’énergie pendant la conduite. De plus, la route arc-en-ciel a été redessinée, se distinguant par la suppression de la ligne bleue.

Une Expérience Bluetooth Optimisée

La page Bluetooth a reçu une mise à jour discrète mais significative avec l’ajout d’une nouvelle section « Streaming », qui améliore l’expérience utilisateur et simplifie l’accès aux services multimédias via Bluetooth.

Conclusion

Bien que la mise à jour 2025.8.4 de Tesla ne présente que des corrections de bugs, les ajouts et améliorations précédents en 2025.8.3 continuent d’offrir des fonctionnalités avancées et une expérience utilisateur améliorée pour les conducteurs de Tesla. Dans un secteur en constante évolution, ces mises à jour démontrent l’engagement de Tesla à constamment améliorer ses véhicules pour le confort et l’efficacité.