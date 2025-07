Le déploiement récent de la mise à jour logicielle Tesla 2025.20.6 marque une étape importante pour les véhicules électriques, atteignant désormais 67% de la flotte. Ce nouveau firmware introduit des fonctionnalités qui renforcent la sécurité et l’ergonomie tout en se concentrant sur des améliorations mineures qui optimisent l’expérience utilisateur des propriétaires de Tesla.

Améliorations de la sécurité et corrections mineures

L’une des priorités de cette mise à jour est d’assurer une sécurité maximale. Diverses améliorations ont été intégrées pour renforcer la protection globale des véhicules. Ces mises à niveau offrent également des correctifs mineurs qui contribuent à la stabilité et à la performance du système.

Fonctionnalités Aventurées : Ouverture Automatique et Caméras Améliorées

Un aspect remarquable de cette mise à jour est l’ajout, non documenté, de l’ouverture automatique du port de recharge aux Superchargeurs. Cela simplifie le processus de recharge rapide, rendant l’expérience utilisateur plus fluide et efficace.

Pour les propriétaires de Model Y, l’application caméra a été enrichie avec une option permettant de basculer entre une vue étroite et une nouvelle vue plus large du flux de la caméra de recul. Cette fonctionnalité, ainsi que l’agrandissement des flux des caméras latérales, offre désormais une vue plus complète des alentours pour une conduite plus sécurisée.

Détection des Enfants laisses seuls pour plus de sécurité

Dans un souci de protection, les modèles 2024+ Model 3 en Europe sont désormais équipés d’un système de détection des enfants laissés seuls dans le véhicule. En cas de détection, les feux de détresse s’activent et une alerte sonore retentit. Cette fonctionnalité envoie également une notification via l’application Tesla, garantissant la réactivité des parents ou des gardiens.

Améliorations d’Énergie et Sécurité

L’application énergétique a également été améliorée pour inclure la vitesse moyenne de la flotte sur votre itinéraire actuel, vous aidant à économiser de l’énergie tout au long de votre voyage. Cette fonctionnalité, bien que non documentée, démontre l’engagement de Tesla à maximiser l’efficacité énergétique.

Une autre mise à niveau concerne le panneau d’enregistrement du bruit, maintenant disponible pour tous les véhicules équipés d’Intel Atom et d’AMD Ryzen, pour une gestion sonore optimale en mode Service Plus.

Interactivité Améliorée et Nouveautés pour la Recharge

Parmi ces innovations, on trouve la vue Live Activity de Supercharging, disponible sur iPhone ou Apple Watch associée. Cela permet de surveiller votre session de recharge en temps réel, une fonctionnalité requérant l’application Tesla version 4.45.0+ et iOS 17.2+.

En Europe, le débranchement du câble de recharge est simplifié : il suffit de tirer sur la poignée de la porte arrière gauche pendant trois secondes, assurant ainsi une flexibilité supplémentaire lorsque vous êtes prêt à partir.

En conclusion, la mise à jour 2025.20.6 de Tesla élève encore le prestige de l’entreprise dans le domaine de l’innovation automobile, offrant des fonctions qui continuent de placer Tesla à l’avant-garde de la sécurité et de la commodité des véhicules électriques.