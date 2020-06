Cela fait maintenant quelques années qu’on entend parler des tuiles solaires de Tesla. Cependant, je sais pas pour vous mais je n’en ai encore jamais vu pour le moment.

Vous me direz, normal puisqu’elles ne sont pas encore commercialisées en France. Les tuiles solaires sont uniquement disponibles aux Etats-Unis et quelques petits chanceux, notamment les employés de Tesla, ont eu la chance de pouvoir tester le solar roof !

Comme dirait West Side Story, Life is all right in America.

Panneaux solaires standards vs tuiles solaires

Vous souhaitez savoir la différence entre les tuiles solaires et les panneaux solaires standards ? Eh bien moi aussi ! Non, je rigole bien sur.

Pour vous la faire court, la différence la plus flagrante (et importante) est le design.

Alliant esthétisme et praticité, les tuiles solaires sont disponibles en 4 modèles : Texturé, Lisse, Toscane et Ardoise.

Malgré une faible variété de styles, ces 4 styles sont suffisants car ils passent d’un style avant-gardiste à un plus traditionnel avec des tuiles solaires qui ressemblent très fortement à des tuiles classiques (mais en plus résistantes).

Une fois le modèle de tuile choisi, il ne vous reste plus qu’à installer les tuiles, or celles-ci sont bien plus adaptées et facilement installables sur les toits multiplans (ceux qui vont dans tous les sens). Vous verrez c’est encore plus facile que les constructions sur les SIMS.

Bref, vous comprenez déjà qu’il est plus judicieux de choisir les tuiles si vous êtes un artiste. D’ailleurs, sachez que votre projet peut être refusé si jamais les autorités en charge trouvent votre projet trop laid et voyant. So you must choose, but choose wisely comme dirait le chevalier du temple d’Indiana Jones.

Pour vous convaincre que c’est le bon choix, comparons avec des tuiles classiques. Par contre, on ne comparera pas les prix car le confort (et l’avenir) ça se paie !

Mais saviez-vous qu’avoir des tuiles solaires peut être bénéfique financièrement ? J’imagine que vous ne le voyez pas trop comme ça.

En effet, l’installation d’un solar roof est un investissement qui vous coûtera probablement 1 bras. Mais lorsqu’on achète un toit pareil, l’aspect financier n’est pas ce qui nous vient en tête en 1er mais le bénéfice environnemental. Cet investissement pour la bonne cause, vous en serez récompensé (financièrement et écologiquement) (et pourrez peut-être récupérer quelques morceaux de doigts).

Il était jusqu’à présent inimaginable de penser que l’écologie rapporterait financièrement un jour, et pourtant nous y voilà. Je ne vous fais pas plus attendre, je sens que vous trépignez d’impatience !

Solar Roof : Plus qu’un investissement écologique, un investissement financier

Tout d’abord, il faut savoir que l’installation d’un solar roof permet de transformer la lumière en électricité. C’est-à-dire qu’en consommant votre propre électricité, vous réduisez la quantité d’énergie achetée à vos fournisseurs.

Par ailleurs, avec une telle installation, vous pouvez adapter la production énergétique à vos besoins ! Fini le gaspillage !

Vous inquiétez pas, si jamais vous ne connaissez pas vos besoins et que vous produisez plus que nécessaire, vous pourrez générer des revenus avec la vente de ce surplus à EDF.

Si jamais vous n’êtes pas trop dans le mood commercial vous pourrez toujours stocker l’énergie accumulée dans la journée et la stocker dans une batterie Powerwall pour pouvoir l’utiliser plus tard.

De façon à vous remercier pour cet investissement pour la planète, vous bénéficierez d’aides comme une prime à l’autoconsommation, selon le nombre de kWc installés, des tarifs d’achat subventionnés, une TVA réduite à 10%… Bref, vous nous soutenez, on vous soutient !

Plusieurs garanties des tuiles pour garantir notre futur

Enfin, pour que cet investissement soit aussi durable que son impact environnemental, vous aurez à disposition 3 types de garanties ainsi que notre reconnaissance éternelle :

Une garantie du matériel : les tuiles sont garanties à vie si elles présentent un défaut ou dysfonctionnement

Une garantie de production : un niveau de production minimum est garanti pendant 30 ans

Une garantie face aux fluctuations et aléas météorologiques : les tuiles sont garanties 30 ans contre tout dommage causé par la météo

Visitez les US au travers des installations solaires

En espérant que vous soyez déjà convaincu et décidez d’aller faire un trip aux States pour acheter cette petite merveille, j’espère ne pas avoir besoin de vous réciter tous les autres avantages à acquérir ce système. Sachez que vous serez sûrement la personne la plus branchée d’Europe si vous avez un solar roof.