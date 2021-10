Véhicule électrique : Info ou intox?

- Publicité -

Suite à la publication de notre article “pourquoi il ne faut pas acheter de véhicule électrique ” mettant en avant des arguments avancés par les anti-véhicules électriques, nous avons souhaité publier un article présentant les infos et intox sur votre véhicule électrique.

Info et Intox : Données chiffrées

Avis pour le VE

Une vraie propagande anti-véhicule électrique, basé sur des données fausses :

– 1% des véhicules vendus en neuf sont des véhicules électriques : FAUX ! + de 8% en 2020 et ce chiffre continue de progresser.



– les meilleurs modèles affichent une autonomie de 400km : FAUX ! Plusieurs modèles dépassent ce chiffre même si effectivement ce n’est pas la majorité.



– Acheter une Renault Zoe nécessite de louer les batteries : FAUX ! Renault laisse le choix entre l’acquisition ou la location de batteries.



– L’électricité utilisée est rarement propre : FAUX ! De nombreux fournisseurs d’énergie proposent un abonnement pour de l’électricité verte. Donc l’usager est libre de choisir.



– Le prix : effectivement plus cher mais vite amorti avec en moyenne un coût au km (je ne parle ici que du carburant) 2 à 3 moins moins cher qu’en mettant du gazole ou de l’essence.



– Frais d’entretien 5 à 7 fois moins élevés que pour un véhicule thermique (pas de vidange, pas de courroie à changer, …).



– Peu de bornes de recharge publique : FAUX ! La France est l’un des pays les mieux équipés (70% des bornes en Européennes sont installées dans 3 pays dont la France)



– Un impact écologique plus important notamment à cause des batteries : OUI, si on ne compare que la production de la voiture. En revanche, si on prend en compte toute la durée de vie du véhicule (avec les nombreux litres d’essence et de gazole utilisés pour les véhicules thermiques), les véhicules électriques sont bien plus propres.



Bref, tout comme WAG51, je vous invite à vous renseigner auprès de sources fiables, vous verrez que rouler en électrique est très largement avantageux et bon pour l’environnement.

Avis contre le VE

_ Attention, 1% c’est le parc de véhicule électrique aujourd’hui. 8% c’est les ventes en 2020 et 1,9% en 2019. Donc la part augmente, mais c’est bien 1% aujourd’hui le parc.



_ L’autonomie affichée est calculée selon une norme particulière (voir les petites lignes qui vont avec l’astérisque chez les concessionnaires). C’est en roulant à régime quasi constant et économe, sans le chauffage ou les parcours plus classiques au quotidien avec des arrêts fréquents en ville. Donc, même les 400km ou plus d’affichés, ne correspondent pas à ce que vous aurez en réalité au quotidien…



_ C’est vrai, il est possible de louer ou acheter les batterie. Mais il faudra de toute façon bien les payer d’une façon où d’une autre. Et il faut prendre ce coût avec le prix de l’électricité. Surtout que la durée de vie d’une batterie est bien moindre que les voitures essence d’aujourd’hui.



_ électricité rarement propre : VRAI ! Il ne faut pas confondre les abonnements pour de l’électricité verte qui jouent avec les chiffres et parfois achètent des “droits” de prétendre à de l’élec verte équivalente… Mais par contre il faut regarder la production globale et se poser des questions ! Le solaire c’est 2,2% de la production en france, l’éolien c’est dans les 6,3%, et l’hydroélectrique 10,3%. Le reste c’est pour beaucoup du nucléaire 79%. Sachant qu’on est obliger d’acheter de l’éectricité en Allemagne depuis l’année dernière en hiver car on arrête des centrales nucléaires. Et qu’en Allemagne il y a beaucoup de centrales à charbon pour combler les besoins. Donc dire que c’est rarement propre est VRAI !



_ Le prix: Si vous comptez le prix des batteries rapporté sur la durée de vie ou le coût des abonnement, vous verrez que vous serez au même prix que de l’essence. Sans parler du prix de la voiture à amortir…



_ Peut-être entretien moins chère, et encore… Mais l’entretien c’est pas non-plus élevé. 150euros de vidange et entretien/an. Une courroie tous les 5ans peut-être à quelques centaines d’euros et encore la durée de vie c’est largement améliorer ces dernières décennies. Et il n’y aura pas d’entretien sur une électrique ? Frein, climatisation s’il y a. contrôles.



_ Peut-être que la France est un des pays les mieux équipés en Bornes de recharge. A voir…. Mais c’est vrai de dire que c’est Peu par rapport à la demande croissante. Et encore plus si on parle de bornes de recharge PUBLIQUES. Puisque la majorité c’est Ionity, Tesla, Vinci, les garages privés, etc…



_ Impact écologique plus important: Largement ! fabrication et ELIMINATION de la batterie. Production d’électricité (encore pire avec les centrales à charbon et à gaz pour combler le manque de Nucléaire). Le renouvelable c’est dérisoire, arrêter de croire les propagandes à la télé, regardez les chiffres !

Je vous invite à vous renseigner et vous demander si rouler en électrique ne conduit pas polluer beaucoup plus et en dépensant beaucoup plus d’argent ! Surtout si on compte la pollution des les pays ou sont récolté les minerais, ou est produit l’électricité, ou sont stockés/détruits nos déchets et où sont fabriquées les batteries.