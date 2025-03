En tant que fier propriétaire d’une Tesla Model 3 depuis deux ans, je pensais que le réseau de Superchargeurs Tesla suffirait à mes besoins. Mais après quelques mois, j’ai réalisé qu’avoir une borne de recharge à domicile changeait complètement la donne. Voici mon témoignage sur cette décision qui a transformé mon quotidien, écrit depuis mon coin de Bourgogne, en Saône-et-Loire.

Le déclic : Simplifier mes trajets

Au début, j’adorais l’idée de m’arrêter aux Superchargeurs. Une pause café, une recharge rapide, et hop, ma Model 3 était prête pour 400 km de plus. Mais avec un trajet quotidien entre mon domicile et mon bureau à Dijon, je me suis vite lassé des détours pour recharger. Sans compter les jours où les stations étaient pleines ou un peu trop éloignées. J’ai compris qu’il me fallait une solution plus pratique : une borne à la maison.

L’installation : Plus simple que prévu

Je ne suis pas un expert en électricité, alors je craignais que faire installer une borne soit compliqué. Pourtant, tout s’est déroulé sans accroc. Après un échange avec une équipe spécialisée – basée non loin, en Saône-et-Loire –, un technicien est venu évaluer mon garage. Il a vérifié mon tableau électrique, mes besoins en puissance (je voulais charger à 11 kW), et m’a proposé une solution adaptée.

Quelques jours plus tard, des électriciens ont posé une borne de niveau 2, parfaitement compatible avec ma Tesla. Le câble s’intègre impeccablement dans mon garage, et l’installation est discrète. Bonus : j’ai même pu profiter d’un crédit d’impôt grâce à leurs conseils !

Une recharge au rythme de ma vie

Depuis, ma routine a changé. Chaque soir, je branche ma Model 3 en rentrant. Le lendemain, elle est à 100 %, prête pour mes 80 km quotidiens ou une escapade imprévue. Plus besoin de planifier mes arrêts ou de stresser sur l’autonomie.

Avec une charge complète en 6 à 8 heures, je profite pleinement des performances de ma Tesla sans compromis. Et quand je couple ça avec mon abonnement heures creuses, le coût est bien plus avantageux qu’aux Superchargeurs.

Un choix écologique et malin

Installer une borne, c’est aussi un geste pour la planète. J’ai récemment ajouté des panneaux solaires sur mon toit, et maintenant, ma Tesla roule souvent à l’énergie solaire. Savoir que je réduis mon empreinte carbone tout en maîtrisant mon budget essence – ou plutôt électricité – me donne une vraie satisfaction.

Mon conseil aux propriétaires de Tesla

Si vous hésitez encore, je vous le dis : une borne à domicile, c’est la liberté. Que vous viviez en maison ou en copropriété (il existe des solutions pour ça aussi !), ça vaut l’investissement. En mars 2025, avec le boom des véhicules électriques, avoir sa propre borne devient presque une évidence. Contactez une entreprise spécialisée près de chez vous – pour moi, c’était une équipe de Saône-et-Loire – et lancez-vous. Votre Tesla vous dira merci, et vous aussi !

L’installation avec Adlan : Une équipe à l’écoute

