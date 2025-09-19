Témoignage : Félix raconte comment il a fait installer sa borne de recharge pour sa Tesla Model Y

Avec l’essor des véhicules électriques, disposer d’une borne de recharge à domicile est devenu un vrai confort, mais encore faut-il choisir le bon équipement et faire appel à un professionnel qualifié. Félix, propriétaire d’une Tesla Model Y, nous partage son expérience et ses conseils pour réussir cette étape essentielle.

Le choix de la borne : trouver celle qui correspond à ses besoins

« J’ai commencé par me renseigner sur les différentes bornes de recharge disponibles », explique Félix. « Pour une Tesla Model Y, il est important de choisir une borne capable de délivrer suffisamment de puissance pour recharger rapidement la batterie tout en étant compatible avec le système Tesla. »

Il a ainsi opté pour une borne compatible Tesla, offrant une puissance de charge adaptée à son usage quotidien. « Je voulais quelque chose qui me permette de récupérer entre 50 et 60 km d’autonomie par heure de charge, ce qui correspond parfaitement à mes trajets quotidiens. »

L’installation par un professionnel certifié IRVE : un choix stratégique

« Une fois la borne choisie, la prochaine étape était l’installation », poursuit Félix. « J’aurais pu tenter de le faire moi-même, mais j’ai préféré faire appel à un professionnel certifié IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques). »

Mais pourquoi cette certification est-elle si importante ?

Sécurité : Les installations électriques pour les véhicules électriques nécessitent un respect strict des normes. Une mauvaise installation peut présenter des risques électriques ou provoquer des dysfonctionnements.

: Les installations électriques pour les véhicules électriques nécessitent un respect strict des normes. Une mauvaise installation peut présenter des risques électriques ou provoquer des dysfonctionnements. Conformité réglementaire : Pour bénéficier des aides financières et de certaines assurances, l’installation doit être effectuée par un professionnel certifié IRVE.

: Pour bénéficier des aides financières et de certaines assurances, l’installation doit être effectuée par un professionnel certifié IRVE. Performance optimale : Un professionnel connaît les bonnes pratiques pour que la borne délivre toute sa puissance sans risque pour votre véhicule ou votre installation électrique.

L’expérience d’installation

« Le technicien est venu chez moi avec tout le matériel nécessaire », raconte Félix. « Il a réalisé un diagnostic complet de mon installation électrique, installé la borne et vérifié que tout fonctionnait parfaitement avec ma Tesla Model Y. »

L’intervention a été rapide et professionnelle. Félix souligne l’importance de cette étape : « Savoir que la borne est correctement installée et conforme aux normes me rassure énormément. Je peux charger ma Tesla en toute sérénité, sans crainte de surchauffe ou de panne. »

Pourquoi faire appel à un professionnel certifié IRVE est un vrai plus

Pour Félix, l’investissement en vaut la peine :

Tranquillité d’esprit : aucune inquiétude sur la sécurité ou la conformité.

: aucune inquiétude sur la sécurité ou la conformité. Gain de temps : tout est pris en charge, du diagnostic à la mise en service.

: tout est pris en charge, du diagnostic à la mise en service. Aides financières : certaines subventions et crédits d’impôt ne sont accessibles qu’avec une installation certifiée.

« Aujourd’hui, ma borne est parfaitement intégrée chez moi », conclut-il. « Je peux partir chaque matin avec une batterie pleine, prête pour tous mes trajets, et tout ça grâce à une installation faite par un professionnel qualifié. »

Conclusion : Installer une borne de recharge pour votre Tesla ou tout autre véhicule électrique ne se limite pas à acheter l’équipement. Le choix de la borne et l’intervention d’un professionnel certifié IRVE garantissent sécurité, performance et conformité, tout en optimisant votre confort au quotidien.