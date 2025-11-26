Mercedes CLA 250+ : Plus de 790 km d’autonomie pour le futur rival électrique de la Model 3

Mercedes-Benz, une pièce maîtresse dans l’industrie automobile de luxe, a récemment dévoilé les spécifications finales et les tarifs pour son modèle entièrement électrique, la CLA 250+. Prévue pour une sortie en janvier 2026 aux États-Unis, cette nouvelle gamme place la marque en tête de l’innovation technologique et du design élégant.

Une Performance Impressionnante

Avec un prix de départ de 47 250 dollars pour la version à propulsion arrière, la CLA 250+ propose un rapport qualité-prix inégalé dans le segment des véhicules électriques de luxe. Le modèle à transmission intégrale, légèrement plus cher à 49 800 dollars, offre une performance accrue grâce à ses caractéristiques améliorées.

La CLA 250+ est équipée d’une batterie de 85 kWh, assurant une autonomie impressionnante de 374 miles selon l’EPA pour la version à propulsion arrière, et 312 miles pour la version à transmission intégrale. Grâce à une architecture électrique de 800 volts, la voiture peut ajouter 100 miles d’autonomie en seulement 5 minutes, et 202 miles en 10 minutes, grâce à sa capacité de charge rapide atteignant un pic de 320 kW.

Technologie de Pointe et Confort de Conduite

La puissance ne s’arrête pas aux performances de la batterie. La CLA 250+ promet une accélération de 0 à 60 mph en seulement 4,8 secondes. Le véhicule développe une puissance de 268 chevaux pour la version RWD et 349 chevaux pour la version AWD, avec une vitesse maximale de 130 mph.

L’intérieur de la Mercedes CLA 250+ ne manque pas de surprendre avec sa technologie embarquée de haut standing. Elle est équipée d’un affichage pour le conducteur de 10,25 pouces, d’un écran central de 14 pouces, et d’un écran passager de même taille, garantissant une intégration fluide et intuitive de toutes les fonctionnalités du véhicule.

Un Son de Qualité Supérieure et un Design Unique

Pour les amateurs de musique, le système audio à 16 haut-parleurs et 850 watts, accompagné de la technologie Dolby Atmos, promet une expérience sonore d’une clarté et d’une profondeur inégalée. En matière de design, le modèle arbore une calandre unique ornée de 142 étoiles individuellement illuminées, renforçant l’image luxueuse et avant-gardiste de la marque.

En conclusion, la Mercedes CLA 250+ pour 2026 incarne la fusion parfaite entre innovation technologique et luxe raffiné. Elle positionne Mercedes-Benz comme un acteur incontournable du marché des véhicules électriques, grâce à des caractéristiques qui répondent et dépassent les attentes des consommateurs modernes et soucieux de l’environnement. Le lancement prochain dans le courant du mois de janvier aux États-Unis suscite déjà une grande anticipation parmi les passionnés d’automobiles de luxe.