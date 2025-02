La dernière mise à jour logicielle de Tesla 2025.2.3.2 vient d’être déployée pour le deuxième lot de propriétaires, atteignant environ 4% de la flotte totale. Bien que cette mise à jour soit principalement axée sur la correction de bugs par rapport aux versions 2025.2 et 2025.2.3 précédentes, elle inclut également quelques nouvelles fonctionnalités enthousiasmantes.

Préconditionnement pour bornes de recharge rapide tierces

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus attendues est la prise en charge du préconditionnement pour des bornes de recharge rapide tierces supplémentaires. Même si la station de charge n’est pas répertoriée dans la liste des chargeurs, votre véhicule commencera automatiquement le préconditionnement de la batterie en fonction de l’emplacement défini comme destination, optimisant ainsi les performances de charge.

Alerte de trafic transversal arrière

Une autre amélioration notable est l’ajout de la sonnette de trafic transversal arrière. Lors de l’enclenchement de la marche arrière, un son d’avertissement retentira depuis la direction d’un objet entrant détecté traversant derrière vous, que ce soit un véhicule ou un piéton, offrant ainsi une aide précieuse en matière de sécurité.

Ouverture du coffre sans les mains pour Android

Les utilisateurs d’Android seront ravis d’apprendre l’intégration de l’option de coffre ou de frunk mains libres, augmentant ainsi la commodité pour les actions quotidiennes sans nécessiter l’utilisation physique des mains.

Affichage des informations météorologiques sur l’itinéraire

Les informations météorologiques sont désormais affichées à la fois pour la destination finale et les étapes intermédiaires sur votre liste de navigation étape par étape. Cette fonctionnalité vous permettra de mieux planifier votre voyage en tenant compte des conditions météorologiques sur le parcours.

Améliorations des jeux et fonctionnalités

Pour les amateurs de jeux, The Battle of Polytopia a été mis à jour avec un nouveau skin Aquarion « The Forgotten », des nouvelles langues et des ajustements d’équilibre. Une belle façon de passer le temps pendant que votre véhicule est en charge.

Améliorations du modèle de service et du mode service plus

Tesla a également intégré des améliorations au modèle de service et au mode service plus, afin d’améliorer l’expérience utilisateur lors de l’entretien des véhicules, bien que la société n’ait pas encore clairement détaillé toutes les modifications effectuées.

Fonctionnalités non documentées

Il est important de noter quelques fonctionnalités non documentées qui ont été repérées après la mise à jour. Un pop-up de session de charge apparaît désormais après le chargement, et une recommandation de pression des pneus est ajoutée à la carte de données du véhicule, des ajouts mineurs mais bienvenus.

Si vous remarquez d’autres nouveautés intéressantes suite à cette mise à jour, n’hésitez pas à les partager avec la communauté Tesla. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Tesla continue d’innover, améliorant l’expérience de conduite et l’intégration technologique pour ses utilisateurs.