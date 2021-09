Véhicule électrique : les coûts, les prix, les aides (1/2)

Selon une enquête IPSOS dévoilée en septembre 2018, un Français sur trois serait prêt à acheter une voiture électrique, notamment en raison de son faible coût d’usage. Pourtant, d’autres dépenses sont à anticiper (batterie, entretien, etc.) pour évaluer le coût réel d’un véhicule électrique.

Avant d’acheter une voiture, nous prenons en compte certaines données telles que le coût d’achat de la voiture, son autonomie, les réparations à prévoir, le prix du carburant, de l’assurance, la location d’une batterie ou encore le prix d’installation d’une borne de recharge.

Plus chère à l’achat que son homologue thermique, la voiture électrique est souvent décrite comme une machine qui ne nécessite quasiment pas d’entretien. Ainsi, son coût d’usage plus faible que celui d’une voiture diesel ou essence permet de réaliser des économies sur le long terme.

Alors, quel est le réel coût d’un véhicule électrique et est-ce pour autant une bonne affaire ? Dans cet article en deux volets, nous commencerons par faire le point sur les coûts. Demain mardi, nous consacrerons notre attention aux prix des véhicules électriques, ainsi que les aides existantes, avant de faire le point.

Concrètement, combien ça coûte ?

Le coût du véhicule

Le prix moyen d’un véhicule neuf était de 26 717 € en 2017 (toutes catégories confondues), avec des prix démarrant en-dessous des 8 000 €. Pour les seules voitures électriques, impossible de trouver un modèle neuf à moins de 21 000 € (hors bonus). Et pour profiter de meilleures performances et d’une autonomie honorable, il vaut mieux compter entre 30 000 et 40 000 €.

C’est dans cette fourchette que l’on retrouve notamment la Nissan Leaf, la Kia Soul et la BMW i3. Comptez même plus de 80 000 € pour acheter une voiture électrique offrant 400 kilomètres d’autonomie, comme la Tesla Model S ou l’Audi e-Tron. L’alternative consiste à acheter une voiture électrique d’occasion, afin de profiter d’un prix pouvant être diminué de moitié.

Le coût de la batterie

L’autre point à prendre en compte lors de l’achat d’une voiture électrique, c’est le coût de la batterie. Pouvant représenter un quart du coût total du véhicule, elle a de quoi impacter sérieusement le budget de l’automobiliste. En la matière, deux situations sont possibles :

La batterie est comprise dans le prix d’achat : dans ce cas, l’automobiliste n’a pas à assumer de loyer. En contrepartie, les réparations seront à sa charge en cas de défaillance de la batterie. La batterie est en location : assez répandue, cette solution permet de réduire le prix de son véhicule de 4 000 à 6 000 € en moyenne à l’achat. De plus, le conducteur a l’assurance que la batterie est remplacée par le constructeur, si sa capacité vient à baisser (autour de 80%, variable en fonction des modèles). Comptez cependant entre 60 et 150 €/mois pour louer la batterie.

La recharge coûte moins cher qu’un plein de carburant

Ce n’est un secret pour personne, le coût du carburant est plus élevé que celui de l’électricité. Avec l’augmentation du prix du carburant, l’achat d’un véhicule électrique semble donc de plus en plus intéressant d’un point de vue économique.

En moyenne, la recharge à domicile d’une voiture électrique coûte 3 à 4 fois moins cher que les pleins de carburants pour un véhicule thermique. Sur une moyenne annuelle de 15 000 kilomètres parcourus, on peut déjà réaliser des économies notables sur les prix de recharge.

Consommation moyenne Prix à l’unité Kilométrage annuel Coût au km Coût annuel Essence 6 litres/100 km 1,45 €/litre 15 000 0,09 €/km 1 305 € Diesel 6 litres/100 km 1,35 €/litre 15 000 0,08 €/km 1 215 € Électrique 15-18 kWh/100 km 0,15 €/kWh 15 000 0,02-0,03 €/km 338-405 €

En revanche, la recharge sur la voie publique peut coûter jusqu’à 4 fois plus cher que la recharge à domicile. Cela correspond en moyenne aux frais engagés dans l’utilisation d’une voiture diesel ou essence.

Un coût d’usage réduit par rapport à un véhicule thermique

Si le coût à l’achat peut dissuader de nombreux automobilistes, le coût d’utilisation est à l’avantage de la voiture électrique. En moyenne, on estime que la voiture électrique est 3 fois moins chère à l’usage que la thermique. Pour déterminer les dépenses d’utilisation, il faut une fois encore se fier à 3 éléments principaux.

Le coût de charge

Pour réaliser 100 kilomètres, le coût énergétique d’une voiture électrique sera en moyenne 4 fois moins important que pour son homologue thermique.

Un véhicule essence ou diesel coûte entre 7 et 10 € en carburant pour parcourir cette distance.

Pour une charge à domicile, la voiture électrique nécessitera 1,50 à 2 € d’électricité pour réaliser la même distance. Ce poste de dépenses peut même être encore revu à la baisse. C’est le cas, aux bornes gratuites et aux abonnements annuels, dont le prix évolue entre 10 et 20 €.

Le coût d’entretien

Le coût d’entretien d’une voiture électrique est moins élevé que celui d’une voiture thermique. En effet, une étude de l’organisme américain Consumer Reports estime qu’en moyenne, un conducteur de voiture électrique peut espérer économiser presque 4 000 € de frais de maintenance et de réparation sur la durée de vie totale de son véhicule.

Le moteur électrique n’est constitué que de très peu de pièces. Conséquences ? Il est plus facile et donc plus économique de réaliser l’entretien et la réparation de son véhicule. Les autres éléments (suspension, châssis, pneumatiques, etc.) sont moins sollicités, grâce à une conduite moins intense et nécessitent donc un entretien moindre.

Ainsi, de nombreux frais engagés dans l’entretien d’une voiture thermique disparaissent avec une voiture électrique. Au final, seule une intervention sur la batterie peut représenter un coût conséquent ; mais uniquement si elle n’est pas en location. Au niveau des assurances, les véhicules électriques étant sujets à moins d’incidents, il est également possible de réaliser des économies.

Retrouvez la suite de notre article, et sa conclusion, demain (mardi 28/09) matin.

Sources :