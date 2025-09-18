Mise à jour logicielle Tesla 2025.32.6 : des innovations de sécurité et de confort

La dernière mise à jour logicielle de Tesla, version 2025.32.6, est en cours de déploiement et atteint aujourd’hui environ 20 % de sa flotte de véhicules. Cette version apporte des améliorations significatives en matière de sécurité et de confort, intégrant des fonctionnalités innovantes qui renforcent encore la réputation de Tesla en tant que leader de l’innovation automobile.

Détection de l’enfant laissé seul

Une des fonctionnalités phares de cette mise à jour est la détection de l’enfant laissé seul. Exclusivement déployée en Europe pour les véhicules récents, cette fonction utilise les capteurs de la voiture pour identifier la présence d’un enfant non accompagné. Si un tel scénario est détecté, le véhicule activera les feux indicateurs extérieurs, jouera un signal d’alerte et enverra une notification à l’application Tesla du propriétaire. Ces alertes se répéteront régulièrement jusqu’à ce que le conducteur retourne au véhicule. Il est important de noter que les données de cabine sont traitées localement et ne sont pas transmises à Tesla, garantissant ainsi la confidentialité des utilisateurs.

Améliorations de sécurité et corrections mineures

En parallèle, la mise à jour apporte diverses améliorations de sécurité et corrections mineures qui optimisent l’expérience utilisateur et renforcent la sécurité globale du véhicule. Ces améliorations sont cruciales pour maintenir la confiance des utilisateurs dans la marque Tesla.

Améliorations du système d’airbag frontal

La version précédente (2025.32.3) avait déjà introduit des améliorations notables, comme l’amélioration du système d’airbag frontal pour les modèles équipés de processeurs AMD Ryzen. Cette mise à niveau exploite Tesla Vision pour offrir un déploiement d’airbags plus rapide et efficace lors d’une collision frontale, enrichissant ainsi la protection des occupants.

Mode basse consommation et nouvelles fonctionnalités

Le Mode Basse Consommation fait également son apparition pour aider à conserver l’énergie lorsque le véhicule est stationné. Les utilisateurs peuvent configurer ce mode manuellement ou en fonction d’un pourcentage de batterie prédéfini, contribuant ainsi à une meilleure gestion de l’énergie. Pour les amateurs d’ambiance, la fonction Rave Cave est désormais plus intuitive, se souvenant des réglages précédents pour créer une atmosphère dynamique dès que le véhicule est mis en stationnement.

Autres mises à jour notables

Parmi les autres ajouts à noter, il est désormais possible de régler le mode Chien à une température minimale de 18°C. Les fonctionnalités de conduite personnalisée sont enrichies, avec des invites à activer le mode FSD supervisé en cas de détection de somnolence ou de déviation de voie, bien que ces dernières ne soient pas mentionnées officiellement dans le journal des modifications.

Cette suite d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités démontre l’engagement de Tesla à rester à la pointe de l’innovation automobile, renforçant continuellement la sécurité et le confort des conducteurs et passagers.