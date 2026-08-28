NCS, l’électricien de confiance en Auvergne-Rhône-Alpes pour vos installations de bornes de recharge

La transition vers la mobilité électrique s’accélère partout en France, et la région Auvergne-Rhône-Alpes n’échappe pas à cette dynamique. Face à cette évolution, disposer d’un professionnel qualifié pour l’installation, la maintenance et la mise en conformité des équipements électriques devient un enjeu central pour les particuliers comme pour les entreprises. C’est précisément le créneau sur lequel s’est positionnée NCS, entreprise d’électricité générale basée à Beauregard, dans l’Ain.

Une entreprise dirigée par un professionnel expérimenté

NCS est dirigée depuis décembre 2021 par Nicolas Barriac, un électricien fort de vingt années d’expérience acquises aussi bien au sein d’un groupe international que dans une structure de proximité. Cette double expérience, entre rigueur des grands groupes et réactivité d’une entreprise locale, se traduit aujourd’hui par un accompagnement sur mesure pour chaque client, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une entreprise du secteur tertiaire ou d’un site industriel.

Basée à Beauregard (01), NCS intervient dans un rayon de 100 km autour de Lyon, ainsi que dans l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu’à Menton.

Un triple champ de compétences

Ce qui distingue NCS, c’est la complémentarité de ses trois domaines d’expertise :

Travaux d’électricité générale — installation neuve, rénovation, entretien périodique, remise aux normes et dépannage des installations électriques, réalisés par un électricien titulaire d’un BTS électrotechnique.

Vérification périodique et ponctuelle d’équipements — diagnostic sur mesure des appareils de manutention et de levage, engins de chantier, moyens de secours, extincteurs, réseaux gaz, équipements de protection ou de pression, portes et portails, afin de garantir la conformité et de prévenir les risques d’accidents pour les salariés.

Conseil à la sécurité pour le Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) — accompagnement des transporteurs et des sites industriels manipulant des produits toxiques : diagnostic de situation, examen d’assujettissement, élaboration de protocoles de sécurité, rapports suite à accident.

Cette polyvalence permet à NCS d’accompagner ses clients de A à Z, de la sécurité réglementaire jusqu’à l’infrastructure électrique du quotidien.

Les bornes de recharge : un marché en pleine expansion

Parmi ses prestations, NCS assure la conception et l’aménagement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Un positionnement qui s’appuie sur une réalité chiffrée sans équivoque.

Un réseau national en forte croissance

La France comptait très précisément 200 045 points de recharge électrique ouverts au public au 31 juillet 2026, un cap symbolique franchi après plusieurs années de déploiement soutenu. Pour donner une idée de la vitesse de cette dynamique, le pays comptait environ 110 000 points fin 2023, soit un doublement du réseau en trois ans.

Cette croissance s’accompagne d’un changement de fond dans le parc automobile : les voitures électriques représentent désormais 35,4 % des parts de marché en France. Autrement dit, plus d’un tiers des véhicules vendus aujourd’hui nécessitent, tôt ou tard, une solution de recharge — à domicile, sur le lieu de travail ou sur la voie publique.

Le gouvernement vise 400 000 points de recharge publics d’ici la fin 2030, un objectif qui suppose un rythme d’installation nettement supérieur à celui observé ces derniers mois selon les calculs du secteur. Et l’horizon 2035 s’annonce plus ambitieux encore, avec des scénarios prospectifs évoquant entre 557 000 et 915 000 points de recharge publics, autour d’un scénario médian proche de 750 000 bornes.

Auvergne-Rhône-Alpes, une région en pointe… mais encore à équiper

À l’échelle régionale, Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des territoires les mieux dotés du pays. La région se classe juste derrière l’Île-de-France en nombre de points de recharge ouverts au public. Plus récemment, le réseau régional comptabilise 18 691 points de charge répartis sur 4 167 stations, dans 1 436 communes équipées — un maillage déjà dense, mais qui laisse encore une large marge de progression, notamment dans les zones périurbaines et rurales moins bien couvertes.

Cette combinaison — région parmi les plus dynamiques de France, parc de véhicules électriques en pleine croissance, objectifs nationaux ambitieux — dessine un marché porteur pour les années à venir, aussi bien pour l’habitat individuel que pour les copropriétés, les flottes d’entreprise et les sites industriels.

Pourquoi faire appel à NCS pour votre projet de recharge électrique

Installer une borne de recharge ne s’improvise pas : cela suppose une évaluation de l’installation électrique existante, un dimensionnement adapté à l’usage (domicile, flotte professionnelle, parking d’entreprise) et une mise en œuvre conforme aux normes en vigueur. C’est exactement le savoir-faire que NCS met à disposition, en s’appuyant sur son expertise reconnue en électricité générale et en conformité des équipements.

Faire appel à NCS, c’est bénéficier :

d’un interlocuteur unique, de l’évaluation de votre installation jusqu’à la pose de la borne ;

de vingt ans d’expérience en électricité générale, neuf comme rénovation ;

d’une entreprise déjà reconnue pour sa rigueur sur les enjeux de sécurité, un atout de poids sur un sujet où la conformité électrique est essentielle ;

d’un accompagnement de proximité sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Que vous soyez un particulier souhaitant équiper votre domicile, une entreprise cherchant à proposer des bornes à ses salariés ou ses clients, ou un gestionnaire de flotte anticipant la transition de son parc automobile, le moment est venu de sécuriser votre projet auprès d’un professionnel local.

Pour une demande de devis d’installation de borne de recharge, ou pour tout besoin en électricité générale, vérification d’équipements ou conseil à la sécurité TMD, contactez NCS au 06 81 12 80 89 ou via le formulaire en ligne sur nc-securite.com