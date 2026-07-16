NGE Bâtiment lance un pôle dédié à la réhabilitation thermique en Île-de-France

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NGE Bâtiment, filiale du groupe de BTP NGE, structure une nouvelle offre pour accompagner les bailleurs sociaux franciliens dans la rénovation énergétique de leur patrimoine. Un mouvement qui confirme la montée en puissance de la rénovation thermique comme marché stratégique, aux côtés de la mobilité électrique et du solaire, dans l’écosystème de la transition énergétique.

Un nouveau pôle pour répondre à l’urgence thermique francilienne

Le groupe NGE — quatrième acteur du BTP en France, avec 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 25 000 collaborateurs — vient d’annoncer la création, au sein de sa filiale NGE Bâtiment, d’un pôle spécifiquement dédié à la réhabilitation thermique et au renouvellement urbain en Île-de-France.

L’enjeu est de taille pour la région parisienne, confrontée à un triple défi : des logements énergivores encore nombreux, un inconfort croissant des habitants face à la multiplication des épisodes de canicule, et une pression réglementaire de plus en plus forte sur la performance énergétique des bâtiments. Le parc de logements sociaux franciliens, particulièrement, concentre des besoins de rénovation massifs.

218 logements déjà engagés

Cette nouvelle organisation ne part pas de zéro : elle s’appuie sur deux premières opérations, représentant 218 logements en cours de réhabilitation.

Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines) : réhabilitation énergétique de 148 logements sociaux occupés, pour le compte de Toit et Joie – Poste Habitat.

: réhabilitation énergétique de 148 logements sociaux occupés, pour le compte de Toit et Joie – Poste Habitat. Colombes (Hauts-de-Seine) : rénovation énergétique de 70 logements sociaux, pour Immobilière 3F.

Le point commun de ces deux chantiers : ils se déroulent en site occupé, c’est-à-dire que les locataires restent dans leur logement pendant toute la durée des travaux. C’est un savoir-faire technique et logistique précis — coordination des interventions, gestion du confort temporaire des habitants — que NGE Bâtiment revendique comme un différenciateur fort auprès des bailleurs sociaux.

Une expertise déjà rodée sur d’autres territoires

NGE Bâtiment ne découvre pas ce type de chantier. L’entreprise cite deux références marquantes :

La Perdrière, à Laval (Mayenne) : réhabilitation de 140 logements locatifs sociaux et réaménagement urbain de la résidence, inaugurée en janvier 2026.

: réhabilitation de 140 logements locatifs sociaux et réaménagement urbain de la résidence, inaugurée en janvier 2026. Le Trieux, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) : opération de renouvellement urbain livrée en 2022, comprenant la réhabilitation de 290 logements sociaux en milieu occupé et la construction de 50 logements neufs, dont 20 réalisés en surélévation des bâtiments existants.

Ces deux opérations illustrent la capacité du groupe à mener des chantiers complexes combinant amélioration énergétique, réhabilitation architecturale et maintien de la qualité de vie des occupants.

La parole à NGE Bâtiment

Marc Raso, Directeur Régional Adjoint Réhabilitation Thermique chez NGE Bâtiment, explique la logique de cette structuration :

« La réhabilitation thermique est un enjeu environnemental, économique et social majeur. Elle permet non seulement d’améliorer la performance des bâtiments, mais aussi le confort quotidien des occupants. Avec ce nouveau pôle, nous structurons une offre capable d’accompagner durablement les bailleurs dans la transformation de leur patrimoine. Les premières opérations remportées en Île-de-France démontrent notre capacité à réaliser des opérations complexes en logements occupés, et marquent le début de notre développement sur ce marché stratégique. »

Pourquoi ce mouvement compte pour l’écosystème de la transition énergétique

À première vue, on est loin des Superchargers et des Cybercab. Mais la structuration d’une offre dédiée à la réhabilitation thermique chez un acteur majeur du BTP est un signal à ne pas négliger pour qui suit l’ensemble de la chaîne de la transition énergétique :

Le bâtiment reste le premier poste de consommation énergétique en France, devant les transports.

Les obligations réglementaires (DPE, sorties progressives des passoires thermiques du marché locatif) accélèrent la demande de rénovation, en particulier dans le parc social.

Cette dynamique se combine naturellement avec d’autres briques de la transition : installation de bornes de recharge dans les parkings résidentiels rénovés, intégration de solutions solaires en toiture, pilotage énergétique des bâtiments.

Pour les installateurs IRVE et les acteurs du solaire qui suivent Tesla Mag, ces grandes opérations de réhabilitation portées par les majors du BTP représentent aussi des points d’entrée potentiels : un bâtiment rénové thermiquement est souvent l’occasion, pour un bailleur, de repenser plus largement les infrastructures énergétiques du site.