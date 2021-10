Nikola Tesla, Elon Musk : portraits croisés

- Publicité -

Capacités intellectuelles

Sans aucun doute, Elon Musk est un enfant prodige et un polymathe tout comme Nikola Tesla. À seulement 12 ans, il a écrit un jeu appelé Blaster et l’a vendu pour 500$. Il est connu pour avoir mémorisé l’encyclopédie entière et certains livres.

De son côté, Nikola Tesla était une personne de génie absolu. Il est connu pour avoir eu une mémoire photographique, ce qui signifie qu’il pouvait concevoir, construire et tester toutes ses inventions en utilisant seulement la puissance de la concentration mentale.

Sans faire un seul croquis, Nikola Tesla pouvait construire des modèles de travail précis de ses inventions électrisantes. Très jeune, sa vive intelligence lui permettait de trouver la solution à des problèmes de calcul complexes, laissant les enseignants soupçonner qu’il trichait d’une façon ou d’une autre.

Réalisations scientifiques

Nikola Tesla a environ 212 inventions sous son nom, quand Elon Musk n’a rien inventé de révolutionnaire comme lui. Bien que les gens le considèrent comme un ingénieur, il serait plus correct de dire qu’il est également innovateur et visionnaire. Certaines de ses entreprises comme Hyperloop, Tesla ou encore Neura link ne sont pas ses inventions en soi.

Une telle invention de concept avait existé depuis longtemps, mais il a senti le potentiel et a essayé d’en faire une réalité. Il a un don pour transformer de grands rêves en une réalité quotidienne.

Idées visionnaires

Chose certaine, ils étaient tout à fait en avance sur leur temps. Nikola Tesla croyait qu’à l’avenir, il y aurait des robots capables d’accomplir le travail de la population de manière sûre et efficace. En 1898, il fait une démonstration en mettant au point un bateau radiocommandé.

En 1930, il a, comme certains l’affirment, inventé une arme à rayon de particules, qu’on appelle « rayon de mort ». Le dispositif devait pouvoir générer un faisceau d’énergie intense et dirigé capable de détruire les avions ennemis, une armée, etc. Les découvertes de Tesla ont permis de transmettre l’électricité sur de longues distances dans l’atmosphère, fournissant aux régions éloignées l’énergie nécessaire.

D’un autre côté, Elon Musk a lancé Neuralink, une entreprise visant à relier les cerveaux humains aux ordinateurs. Il a également annoncé que SpaceX fera voler deux touristes autour de la Lune, avec un essai sans pilote qui a déjà eu lieu.

Il y a quelques années, au cours d’une session ‘Ask Me Anything’ sur Reddit, Musk a révélé son plan de coloniser Mars avec un nouveau transporteur, avec des plans à sortir d’ici la fin de cette année 2021.

Compétences en affaires et en entrepreneuriat

L’approche de Nikola Tesla

Ils sont tous deux de très bons ingénieurs. Nikola Tesla semblait plus théorique dans son approche des choses. Il repoussait les frontières de la connaissance dans des domaines que d’autres ne voyaient pas. C’était plus un scientifique qu’un ingénieur. Il a changé le monde. Un grand homme assurément. Mais … il est mort fauché.

En effet, Nikola Tesla est une légende oubliée, la plupart de ses idées ont été mal utilisées par d’autres. Il n’a pas obtenu, de son vivant, la reconnaissance pour ces inventions. C’est peut-être parce qu’il n’était pas entrepreneur et qu’il a dû travailler pour des gens comme Edison, qui, extraordinaire communicant et impitoyable homme d’affaires, a pris le dessus sur lui.

Le pragmatisme d’Elon Musk

Au contraire, Elon Musk sait exactement quoi faire : il a lancé des entreprises comme Tesla, SpaceX, … dans un premier temps. Puis il a embauché des gens pour réaliser ses idées. C’est un ingénieur plus qu’un scientifique. Il est vraiment bon pour appliquer la technologie existante. Sa vision de l’avenir est précise, et il est déterminé à y arriver.

Ses points forts sont :

une vision d’avenir,

ingénierie organisationnelle / gestion,

ingénierie de production (il dit que son usine est le produit-pas la voiture),

ingénierie des matériaux (batterie et alliages).

Elon Musk mourra riche, mais s’en fichera. Rien de ce qu’il fait n’aurait été possible sans Tesla.

Ainsi, Musk n’est peut-être pas un inventeur en série, comme Nikola Tesla. Mais il a une compréhension intuitive du tableau d’ensemble. Son génie technique est incontestable, et sans ses talents financiers et de marketing, il n’aurait jamais pu transformer les solides entreprises qui fabriquent des voitures électriques, des panneaux solaires et des fusées en véritables produits que les gens veulent acheter.

Il est un homme de succès qui a construit deux grandes entreprises dans au moins deux domaines différents. Cela dépend de la façon dont vous comptez SpaceX / Starlink et Tesla la société automobile vs Tesla la société d’électricité.

Pour conclure

Pour faire simple, Elon Musk est plus l’ingénieur / inventeur / entrepreneur, alors que Nikola Tesla était un brillant scientifique. Et si l’un ne se souciait pas de l’argent, l’autre est l’homme le plus riche du monde. Mais tous deux sont des visionnaires de leur époque. Au 21ème siècle, nous avons définitivement besoin de plus de gens comme Elon Musk qui peuvent faire des choses apparemment impossibles une réalité.

