Rennes à l’heure de la mobilité électrique : où en est-on ?

La Bretagne compte actuellement 140 bornes de recharge installées sur 51 sites publics et privés, Rennes étant la collectivité qui compte le plus de points de charge. L’agglomération Rennes Métropole fut l’une des premières villes françaises à s’équiper de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Faisant partie du Plan National de Déploiement des Véhicules Électriques, Rennes a installé dès 2011 des bornes dans les parkings publics. Elle dispose désormais de près de 70 bornes de recharge publiques et privées : normale, accélérée ou rapide, les puissances délivrées sont compatibles avec tous les véhicules du marché ! Vous habitez Rennes ou comptez y séjourner avec votre véhicule électrique ? Cet article est fait pour vous…

Infrastructure de charge publique : un déploiement anticipé

Rennes Métropole (département de l’Ille-et-Vilaine, 44) fait partie des agglomérations les plus dynamiques sur le sujet de la voiture électrique : premières bornes de recharge publiques installées dès 2011 dans les principaux parkings publics – Charles de Gaulle, Gare Sud, Hoche, Chézy-Dinan et Kléber – et aides à l’achat de modèles 100 % électriques à destination des entreprises et des collectivités.

Quelles prises pour quelle puissance ?

Conçues et développées par la société Grolleau installée à Angers (49) – en partenariat avec la société EVTronic basée à Pessac, en Gironde (33) –, ces bornes sont accessibles via un badge RFID distribué par la Ville de Rennes ou par les parkings Citédia, l’opérateur des parkings publics à Rennes. Une borne de recharge Grolleau a notamment été installée sur la place Georges Bernanos.

Chacun des points de charge de l’équipementier Grolleau sont équipés de :

2 prises type E/F (domestique)

1 prise type 2

1 prise type 3

Ces 4 prises ont pour vocation de rendre les bornes compatibles avec l’ensemble des modèles électriques et hybrides rechargeables du marché. Tandis que les prises E/F autorisent une recharge complète en 7-9 heures – fonction de la capacité de la batterie –, les prises types 2 et 3 délivrent une puissance de 22 kW autorisant une recharge « accélérée » en 1h30 pour Renault ZOE.

Les bornes des parkings C-Park

Rennes Métropole équipe progressivement les parkings en ouvrage. Six des 10 parkings souterrains rennais C-Park, gérés par Citedia sont actuellement équipés de bornes de recharge :

Kléber,

Gare Sud,

Hoche,

Les Lices,

Dinan-Chézy,

Arsenal,

Charles-de-Gaulle (depuis mars 2021)

Cela représente 72 prises au total.

Les places sont reconnaissables à leur couleur verte. Elles sont situées soit au rez-de-chaussée, soit au niveau -1. Ces équipements sont prioritairement destinés à la recharge de véhicules qui restent stationnés sur des durées relativement longues.

Modalités d’accès aux bornes C-Park

Les prises sont en accès libre. Elles délivrent une puissance de 3,7 kW. Pas besoin de carte ni de badge : il suffit de se brancher avec son propre câble de recharge (prise 220v classique). La recharge est gratuite, mais le stationnement est payant, comme pour un véhicule thermique.

Ces équipements sont prioritairement destinés aux utilisateurs qui souhaitent stationner plusieurs heures en raison de la durée de charge. Afin de permettre à l’ensemble des utilisateurs de bénéficier du service, il est demandé à chacun de ne pas stationner sur ces emplacements réservés plus de 24h consécutives.

Comment trouver des bornes de recharge à Rennes et y accéder ?

Près de 70 bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, publiques et privées, sont actuellement disponibles sur le territoire de Rennes Métropole.

Toutes les bornes d’un seul coup d’œil

Les bornes publiques des parkings Citédia et du SDE35 sont répertoriés sur une carte participative nationale, chargemap.com. Sont répertoriées également les bornes privées, proposées par des commerces, des concessionnaires, des hôtels ou encore des particuliers…

On n’y trouve que 35 bornes répertoriées, avec néanmoins son fabricant ou le réseau l’ayant mis en place. Le modèle, le niveau de confiance de la borne (avec vérification des informations), son système d’identification sont notés. Petits plus : l’appli informe si la borne de recharge est couverte, ou alimentée par de l’énergie renouvelable, etc.

Les bornes de recharge “rapides”

Sur voirie, les bornes publiques de recharge dites “rapides” pour les véhicules électriques sont gérées depuis deux ans par le syndicat départemental d’énergie 35 (SDE35). Cela représente 14 sites équipés.

Ces bornes répondent davantage aux besoins des itinérants.

Source : Rennes Ville Métropole

