Une virée en voiture électrique à la Maison N°9 – Cassis

Nous avons profité de l’été pour parcourir la France, le sud et la Provence. Nous avons découvert la maison N°9 à Cassis. Voici notre avis.

Un cocon dans les calanques

Le cadre

Surplombant les hauteurs de Cassis, anciennement ferme viticole du XIXe siècle, la Maison N°9 offre un cadre splendide typiquement provençal, doté d’une vue sur les vignes, les domaines environnants et les falaises de bord de mer. Le cadre est d’un calme très appréciable, dont les seuls bruits environnants sont ceux des animaux venus nous rendre visite, le bruissement des feuilles et l’écoulement de l’eau de la petite fontaine dans un coin du jardin.

Au cœur du vignoble des Janots, à dix minutes à pieds du centre ville et du port, l’emplacement est parfait pour se sentir en toute tranquillité/plénitude tout en restant très simple d’accès.

La Maison d’hôte

La maison, où réside la propriétaire Madame Kayser-Maus est entourée de quatre suites toutes singulières designées avec grand soin par cette architecte d’intérieur Allemande. Rénovée entièrement par ses soins en 2007, chaque détail de cette maison d’hôte de luxe est pensé minutieusement, reflétant sa passion et sa délicatesse. Les matériaux utilisés sont nobles (bois, tuiles et carrelages provençaux, pierre, argile) et font de cet établissement un endroit très chic.

Les jardins sont eux aussi d’une délicatesse extrême, pensés et organisés parfaitement, d’inspiration anglaise.

Grâce à sa diversité et ses couleurs, le jardin de la Maison N°9 ressemble à un tableau de maître provençal. Lavande, romarins, orangers, oliviers, figuiers et pruniers entrent dans la composition d’un jardin harmonieux et rafraîchissant.

La vue imprenable sur le cap Canaille apporte un panorama de rêve que vous pourrez admirer à toute heure de la journée, même depuis la piscine à débordement. Mais que serait la provence sans son emblématique pétanque. Ici tout est pensé. Vous avez également accès à un terrain de pétanque ombragé grâce aux oliviers, aux pins, aux chênes et aux platanes, cigales en fond sonore, senteurs de lavande et de garrigue en prime. A deux pas : la mer, le cap Canaille et les calanques… Le rêve provençal.

Le petit déjeuner, à base de produits frais de pays, est servi sur la grande terrasse commune.

Tous ses détails ont, avec le temps, rendu ce lieu une des adresses les plus chic de Cassis.

La propriétaire

Architecte d’intérieur renommée, Cynthia Kayser-Maus a quitté son Allemagne natale pour venir s’installer à Cassis en 2007. Elle y achète une somptueuse demeure datant du XIXe siècle dans le quartier des Janots au numéro 9 au beau milieu des vignes. Tombée amoureuse de Cassis il y a plus de 30 ans, Mme Kayser-Maus originaire d’Hambourg (Allemagne), est souvent revenue dans le sud de la France avant d’y acquérir la maison de ses rêves. Elle a d’ailleurs séjourné pendant 5 ans à Marseille. Souvent en voyages majoritairement en Allemagne mais également aux 4 coins du monde, ayant 3 fils chacun sur un continent différent (Tokyo, Londres et Los Angeles), j’espère que vous aurez la chance de rencontrer cette personne très intéressante avec beaucoup de bagages. Un vrai plaisir de discuter avec elle.

Grâce à son profil méticuleux, Madame Kayser-Maus a su faire de cette maison d’hôte sont chef d’oeuvre.

Nous avons pu échanger avec la propriétaire et découvrir ce qui l’a emmenée à ouvrir cette maison d’hôte, d’où elle a tiré son inspiration, quelles sont ses passions. Il s’avère qu’elle est amoureuse de la nature et passe des journées entières dans son jardin, ce qui explique la beauté et la perfection de l’entretien du jardin. Elle a fait des études en rapport avec la jardinerie à Londres avant de se lancer dans ses études d’architecte d’intérieur.

Le lieu et sa maîtresse de maison sont en symbiose, cela se ressent. Délicatesse, le mot d’ordre.

Selon la période de votre séjour, ses plus fidèles compagnons, Louis et Fleur, deux adorables Bulldog Français vous accompagneront discrètement.

Madame Kayser-Maus est également une amatrice de Tesla. Elle a d’ailleurs organisé un événement dans son jardin à Sylt, il y a quelques années, pour une présentation des modèles.

Les Chambres

Maison°9 offre quatre suites privatives et indépendantes où la sobriété rime avec raffinement: tissus chaleureux et salle de bain en pierres anciennes avec douche en verre.

Chaque chambre, dans les tons de beige, est décorée avec goût et soin par l’hôte décoratrice d’intérieur. Les tissus et les pierres des salles de bains dégagent une atmosphère chaleureuse mais sobre. Chaque suite est aménagée avec un coin cuisine (avec une machine Nespresso, une bouilloire, de la fine vaisselle et tout le nécessaire) ainsi qu’une terrasse individuelle.

Maison °9 vous accueille du 1er Avril au 31 Octobre.

Témoignage

L’accueil généreux et extrêmement attentionné par la propriétaire, son assistant ainsi que sa gouvernante nous ont ravies et remplies de bonheur.

Nous avons occupé les chambre numéro 1, vue sur une petite terrasse dotée d’une jolie petite table de jardin à l’anglaise, devant un spectacle de nature provençale, soit les vignes du terrain voisin. Notre chambre était équipée d’une salle de bain installée à même une ancienne cuve à vin, tout en raffinement et authenticité. Un pur bonheur pour notre photographe/oenologue. Nous avons apprécié chaque instant; de la nuit passée dans notre chambre, aux senteurs de Provence, en passant par le moment détente au bord de la piscine et son palmier majestueux…

Nous avons vraiment savouré le petit déjeuner par son contenu et par son cadre grâce à la vue panoramique sur les vignes et le cap Canaille. Le petit déjeuner était composé principalement de viennoiseries, de charcuteries et fromages locaux, de fruits, de confitures maisons et de produits du potager. Barbara nous a également proposé de nous cuisiner des oeufs frais préparés à notre gré. Barbara et Madame Kayser-Maus ont su nous mettre à l’aise et nous faire sentir comme à la maison. De plus, la compagnie de nos deux gourmands Fleur et Louis (les 2 Bulldogs), pendant le petit-déjeuner, a été un plus pour nous faire sentir comme à la maison.

Ce fut un séjour inoubliable et ce fut surtout dur de quitter ce lieu magique et paisible. Nous avons déjà hâte d’y retourner. Encore mille mercis Cynthia pour votre accueil chaleureux et pour vous gentillesse.

Coordonnées

Maison °9

Madame Andrèa Cynthia Kayser- Maus

Contact@maison9.net

9, rue du docteur Yves Bourdes

13260 Cassis

Tél: 04 42 08 35 86

Site Web: www.maison9.net

Les bonnes adresses de la propriétaire

Le chaudron

La vieille auberge

La poissonnerie

Le poisson rouge

La Galerie

