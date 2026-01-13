Nouveau cap pour le Tesla Model Y : l’écran 16 pouces QHD devient la norme

Tesla continue d’affiner son best-seller. Alors que l’attention se porte souvent sur l’autonomie ou la puissance brute, c’est une mise à jour matérielle de l’habitacle qui fait sensation en ce début d’année 2026. Aux États-Unis, les nouvelles livraisons des versions Premium (Grande Autonomie) et Performance du Model Y intègrent désormais un écran central de 16 pouces, remplaçant l’historique dalle de 15,4 pouces.

Cette évolution, d’abord introduite sur le Cybertruck puis sur le Model YL (version 6 places), marque une étape importante dans l’expérience utilisateur de la marque.

Plus qu’une taille, une révolution de pixels

À première vue, un gain de 0,6 pouce peut paraître anecdotique. Pourtant, la véritable force de ce nouvel affichage réside dans sa résolution. On passe d’un format Full HD à une définition QHD (Quad High Definition).

Caractéristique Ancien écran (15,4″) Nouvel écran (16″) Résolution 1920 × 1200 2560 × 1440 Qualité Full HD QHD Densité de pixels ~147 PPI ~184 PPI Gain de pixels – + 80%

Pourquoi ce changement est-il crucial ?

Une netteté incomparable : Avec environ 80 % de pixels supplémentaires, l’affichage gagne en précision. Les textes sont plus lisses, les cartes de navigation plus détaillées et les flux vidéo des caméras de recul gagnent en clarté. Une meilleure réactivité : Ce nouvel écran ne se contente pas d’être beau ; il est couplé à un matériel plus récent offrant une latence réduite. Le passage entre les menus et la manipulation de la carte sont plus fluides que jamais. Confort visuel accru : La densité de pixels plus élevée réduit la fatigue oculaire, un atout non négligeable pour les conducteurs passant de longues heures sur la route ou utilisant l’écran lors des sessions de recharge.

Une montée en gamme générale

En plus de cet écran, Tesla en profite pour harmoniser les finitions intérieures. Sur les modèles concernés aux États-Unis, on note également l’apparition systématique du ciel de toit noir (Black Headliner), auparavant réservé à certaines configurations spécifiques, renforçant l’aspect « Premium » de l’habitacle.