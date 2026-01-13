Nouveau cap pour le Tesla Model Y : l’écran 16 pouces QHD devient la norme

ParTeslam
Sommaire

Tesla continue d’affiner son best-seller. Alors que l’attention se porte souvent sur l’autonomie ou la puissance brute, c’est une mise à jour matérielle de l’habitacle qui fait sensation en ce début d’année 2026. Aux États-Unis, les nouvelles livraisons des versions Premium (Grande Autonomie) et Performance du Model Y intègrent désormais un écran central de 16 pouces, remplaçant l’historique dalle de 15,4 pouces.

Cette évolution, d’abord introduite sur le Cybertruck puis sur le Model YL (version 6 places), marque une étape importante dans l’expérience utilisateur de la marque.

Plus qu’une taille, une révolution de pixels

À première vue, un gain de 0,6 pouce peut paraître anecdotique. Pourtant, la véritable force de ce nouvel affichage réside dans sa résolution. On passe d’un format Full HD à une définition QHD (Quad High Definition).

CaractéristiqueAncien écran (15,4″)Nouvel écran (16″)
Résolution1920 × 12002560 × 1440
QualitéFull HDQHD
Densité de pixels~147 PPI~184 PPI
Gain de pixels+ 80%

Pourquoi ce changement est-il crucial ?

  1. Une netteté incomparable : Avec environ 80 % de pixels supplémentaires, l’affichage gagne en précision. Les textes sont plus lisses, les cartes de navigation plus détaillées et les flux vidéo des caméras de recul gagnent en clarté.
  2. Une meilleure réactivité : Ce nouvel écran ne se contente pas d’être beau ; il est couplé à un matériel plus récent offrant une latence réduite. Le passage entre les menus et la manipulation de la carte sont plus fluides que jamais.
  3. Confort visuel accru : La densité de pixels plus élevée réduit la fatigue oculaire, un atout non négligeable pour les conducteurs passant de longues heures sur la route ou utilisant l’écran lors des sessions de recharge.
Lire également :  Nouveau : Améliorations de l'affichage des Superchargeurs V4 après la mise à jour de Noël 2025

Une montée en gamme générale

En plus de cet écran, Tesla en profite pour harmoniser les finitions intérieures. Sur les modèles concernés aux États-Unis, on note également l’apparition systématique du ciel de toit noir (Black Headliner), auparavant réservé à certaines configurations spécifiques, renforçant l’aspect « Premium » de l’habitacle.

Note : Pour l’instant, cette mise à jour concerne principalement les versions haut de gamme produites aux USA. Les modèles européens sortant de la Gigafactory Berlin devraient suivre progressivement cette tendance au cours du premier semestre 2026.

Teslam

Armand Taïeb est le fondateur de Tesla Mag, un média de premier plan dédié à la révolution des véhicules électriques et aux technologies propres. Basé en France, il s'engage à promouvoir l'innovation et l'acceptation technologique à travers le monde. Avec une passion pour les avancées d'Elon Musk et une ambition pour les médias basés sur l'IA, Armand œuvre pour un avenir durable et connecté.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *