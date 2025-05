La dernière mise à jour du logiciel Tesla, version 2025.14.3.1, suscite un vif intérêt au sein de la communauté des conducteurs de voitures électriques. Bien que cette version ne contienne principalement que des corrections mineures, elle vient enrichir la panoplie d’innovations régulièrement apportées par Tesla à ses véhicules. Pour les propriétaires de Tesla, chaque mise à jour est l’occasion de rendre leur expérience de conduite encore plus agréable et sécurisée.

Améliorations des Éclairages et de la Caméra

La récente mise à jour a introduit des phares adaptatifs pour les États-Unis et le Canada, ce qui promet une meilleure visibilité de nuit et des conditions de conduite plus sûres. De plus, la caméra d’angle mort sur l’écran du conducteur est maintenant disponible sur les nouveaux modèles S et X, renforçant ainsi la sécurité sur les routes.

Mises à Jour du Dashcam et du Mode Sentinelle

Pour les modèles équipés du matériel HW4, les mises à jour de cette version incluent l’ajout de l’enregistrement par les caméras latérales ainsi qu’un lecteur de dashcam repensé pour une navigation plus intuitive à travers les vidéos enregistrées. Maintenant, votre dashcam couvrira un total de six vues caméra, offrant une surveillance accrue de votre véhicule.

Nouvelles Options de Guides Itinéraire

La mise à jour propose également des options de trajet alternatives afin de mieux répondre aux besoins individuels. Les utilisateurs peuvent choisir entre le trajet le plus rapide, celui offrant les meilleures commodités – mettant l’accent sur des arrêts importants comme des restaurants et commerces – ou celui avec le moins d’arrêts pour recharger.

Confort et Sécurité pour le Cybertruck

Les propriétaires du Cybertruck bénéficieront désormais du mode de conduite Confort, qui s’active automatiquement lorsque le pilote automatique est engagé. De plus, une fonctionnalité de prévention de sortie de voie a été intégrée pour renforcer la sécurité lors de la conduite.

Personnalisation avec la Hauteur du Coffre

Désormais, les modèles 3/Y ainsi que les nouveaux S/X et 3 peuvent enregistrer la hauteur du coffre en fonction de leur emplacement. Cette personnalisation permet aux conducteurs de régler la hauteur d’ouverture du coffre aux préférences individuelles, offrant ainsi un accès plus pratique dans divers contextes.

Extensions et Interactions Médias

Les interactions avec les médias ont été enrichies, notamment avec la capacité de mélanger une playlist Apple Music, parcourir les favoris SiriusXM via les commandes du volant, ou encore se connecter à son compte Amazon Music Free. Le confort d’écoute se poursuit avec l’ajout d’un aperçu des prochaines chansons sur YouTube Music.

Améliorations Non Documentées

Cette mise à jour inclut également de subtils changements d’interface, tels que la réduction de la transparence de l’UI pour certains composants et l’apparition d’un récapitulatif de voyage amélioré montrant la durée, la distance, le nombre d’arrêts et l’heure d’arrivée prévue. Des améliorations en mode Service ont également été apportées, bien que les détails soient restés non documentés.

Ces mises à jour, bien qu’apparemment mineures, démontrent une fois de plus l’engagement de Tesla à apporter des améliorations continues à ses véhicules, assurant qu’ils restent à la pointe de la technologie et de la sécurité automobile.