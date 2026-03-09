J’ai parcouru 200 000 km avec ma Tesla Model 3. Voici ce que personne ne vous dit sur la durée.

Par un propriétaire de Tesla Model 3 Standard Range 2019 · Témoignage exclusif Tesla Mag

Deux cent mille kilomètres. C’est le chiffre que j’ai atteint le 14 février dernier, sur une route nationale entre Clermont-Ferrand et Lyon, à 11h37 du matin. Je me suis garé sur une aire d’arrêt et j’ai pris une photo du compteur. Pas pour la partager — pour moi. Pour marquer un moment que j’avais attendu sans vraiment y croire.

Je possède cette Tesla Model 3 depuis novembre 2019. Six ans et trois mois. En France, la durée de possession moyenne d’un véhicule particulier est d’un peu moins de cinq ans. J’ai dépassé la moyenne. Et à deux cent mille kilomètres, ma voiture fonctionne encore. Voici ce que ça implique — les bonnes nouvelles, les mauvaises, et les choses que je n’avais pas prévues.

La batterie — le sujet que tout le monde veut connaître

Je vais commencer par là parce que c’est la question que tout le monde pose. En six ans et deux cent mille kilomètres, ma batterie LFP a perdu environ dix-neuf pour cent de sa capacité initiale.

Ma Model 3 Standard Range de 2019 était annoncée à trois cent cinquante kilomètres d’autonomie en WLTP. Aujourd’hui, chargée à cent pour cent — ce que je ne fais qu’en cas de long trajet — j’obtiens entre deux cent soixante-dix et deux cent quatre-vingt-cinq kilomètres selon les conditions. En été, sur route mixte, plutôt deux cent quatre-vingts. En hiver avec le chauffage, plutôt deux cent quarante.

Est-ce que c’est bien ou mal ? C’est dans la fourchette haute de ce qu’on observe sur les véhicules de cette génération avec ce kilométrage. La dégradation a été plus rapide entre 2019 et 2021 — les premières années où j’utilisais la recharge rapide de façon intensive, sans les bonnes pratiques que j’ai développées ensuite. Depuis 2022, la courbe de dégradation s’est aplatie. Les quinze derniers pour cent de perte ont pris quatre ans. Les premiers cinq pour cent avaient pris dix-huit mois.

Ce que j’aurais fait différemment : limiter la recharge rapide DC à une fois sur deux les premières années. Recharger en courant alternatif autant que possible au quotidien. Éviter de laisser la batterie sous dix ou au-dessus de quatre-vingt pour cent en stockage prolongé. Ces règles, je les applique maintenant. Je les aurais appliquées plus tôt si quelqu’un me les avait expliquées clairement dès l’achat.

La mécanique — ce qui a tenu et ce qui a lâché

Un moteur électrique, ça ne s’use pas comme un moteur thermique. Pas de vidange, pas de distribution, pas de bougies, pas d’embrayage. Sur deux cent mille kilomètres, ma Model 3 n’a eu aucune intervention sur le groupe motopropulseur. Aucune.

Ce qui a nécessité des interventions :

Les plaquettes de frein arrière, une fois, à cent quarante mille kilomètres. Remplacement banal, moins de cent euros. Le freinage régénératif protège les freins de façon remarquable — c’est documenté, mais le vivre sur la durée le confirme.

Les amortisseurs avant, à cent soixante mille kilomètres. C’est le point noir le plus cité sur les Model 3 de cette génération — l’usure des roulements de roue et des amortisseurs arrive plus tôt que sur les berlines comparables, probablement à cause du poids de la batterie. L’intervention m’a coûté neuf cent vingt euros chez un réparateur indépendant agréé. C’est la dépense la plus importante de six ans.

Les pneus : cinq jeux complets sur six ans. À trente-cinq mille à quarante mille kilomètres par jeu en moyenne — légèrement moins que la moyenne des berlines, probablement à cause du couple instantané qui sollicite davantage le train avant en accélération franche.

L’écran central a eu un bug récurrent entre cent mille et cent vingt mille kilomètres — des redémarrages intempestifs, corrigés par une mise à jour OTA. Depuis, aucun problème.

Ce que les six ans m’ont appris sur les mises à jour

Ma voiture de 2019 a aujourd’hui un comportement de conduite différent de celui qu’elle avait à la livraison. Pas radicalement — fondamentalement c’est la même voiture. Mais le freinage régénératif est plus progressif, la gestion thermique de la batterie par temps froid est meilleure, l’interface a été refondue deux fois, et l’Autopilot de base s’est significativement amélioré sur l’anticipation des véhicules lents.

Aucun autre constructeur ne fait ça à cette échelle sur des véhicules de six ans. Une Golf de 2019 est aujourd’hui exactement la Golf de 2019. Ma Model 3 de 2019 est une voiture que les ingénieurs Tesla continuent de faire évoluer. C’est peut-être l’avantage le plus sous-estimé de posséder une Tesla dans la durée.

Le coût total en six ans

J’ai tenu un tableau depuis le premier jour. Les chiffres réels, sans embellissement.

Prix d’achat : quarante-six mille euros en 2019. Énergie sur six ans, environ quatre mille deux cents euros — contre une estimation de treize mille euros pour un diesel équivalent sur la même période. Entretien et réparations hors pneus : deux mille cent euros. Pneus : deux mille quatre cents euros sur cinq jeux. Assurance, six ans : huit mille quatre cents euros — légèrement plus élevée qu’une berline thermique équivalente, une tendance lourde du marché sur les électriques.

Total coût de détention sur six ans hors acquisition : environ dix-sept mille euros. Pour un diesel comparable parcouru autant : environ vingt-six à vingt-huit mille euros selon les estimations. L’écart est réel, même en tenant compte de la décote plus rapide de la valeur vénale.

Ce que deux cent mille kilomètres m’ont appris sur Tesla

Il y a une question que je n’aurais pas su répondre il y a six ans : est-ce que ces voitures tiennent vraiment dans la durée ? La réponse, pour ma voiture et mon usage, est oui. Pas sans fragilités — les amortisseurs, la dégradation de batterie plus marquée les premières années. Mais globalement, solidement oui.

Ce qui m’inquiète pour les cent mille kilomètres suivants — parce que je compte continuer — c’est la disponibilité des pièces d’occasion. Plus ma voiture vieillit, plus elle dépend d’un marché de la pièce détachée qui n’est pas encore mature pour les Tesla de 2019. C’est le seul vrai angle mort que je vois devant moi.

Mais aujourd’hui, à deux cent mille kilomètres, ma Tesla fonctionne. Et c’est déjà une réponse.