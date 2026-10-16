Quatrième semaine de notre palmarès des sept grands de l’alimentaire. Du 3 au 9 octobre, 59,2 % des points de recharge de leurs zones commerciales ont publié leur état, contre 45,9 % la semaine précédente. Ce bond ne vient pas des parkings : il vient d’une plateforme de données restée muette pendant près de quatre mois, qui s’est remise à parler le 5 octobre au soir. Et pour la première fois, nous nommons les opérateurs de recharge : Tesla figure parmi les meilleurs, Allego parmi les derniers.

Les éditions précédentes : la première, la deuxième et la troisième, qui nommait pour la première fois les sept groupes.

Une source qui se réveille

Gireve est une plateforme d’échange de données entre opérateurs de recharge. Une partie des bornes françaises ne remonte dans le flux national que par elle. Du 15 juin au 5 octobre 2026, elle n’a publié aucun changement d’état : pour un conducteur, ces bornes affichaient un état figé, quel que soit leur état réel. Elle est repartie le 5 octobre à 21 h 26, heure de Paris. Nous ne savons pas encore pourquoi elle s’était arrêtée, ni pourquoi elle a repris : nous lui avons posé la question.

Nous la comptons désormais comme toute autre source, sur la seule période où elle publie. À sources constantes, c’est-à-dire en ne gardant que la source suivie depuis la première édition, la part de points qui publient est de 45,0 %, contre 45,9 % la semaine précédente : rien n’a changé sur les parkings.

Le classement des enseignes : E.Leclerc remonte d’un coup

Part des points qui publient leur état dans les zones de chaque groupe, du 3 au 9 octobre 2026 :

Groupe Du 3 au 9 octobre À sources constantes Semaine précédente Zones sans aucun point E.Leclerc 70,2 % 31,2 % 31,4 % 28,0 % Système U 66,4 % 56,0 % 57,4 % 37,6 % Auchan 65,0 % 37,1 % 35,0 % 44,6 % Lidl 64,6 % 54,2 % 54,9 % 25,6 % Intermarché 59,5 % 46,3 % 46,5 % 51,6 % Carrefour 53,8 % 48,5 % 51,6 % 44,7 % Aldi 33,0 % 23,5 % 24,0 % 32,3 %

Le grand gagnant est E.Leclerc. Ses 387 points exploités en propre ne passaient que par Gireve : la semaine précédente, aucun ne publiait ; cette semaine, 281 le font (72,6 %). Leurs bornes n’ont pas changé, leur visibilité si.

Aldi reste en queue : ses 293 points exploités en propre sont toujours absents du flux dynamique national.

Côté équipement, rien ne bouge : 37,6 % des 1 272 zones n’ont aucun point de recharge ouvert au public, de 25,6 % chez Lidl à 51,6 % chez Intermarché.

Sollicité jeudi soir, le Groupement Les Mousquetaires, qui exploite Intermarché, a répondu vendredi matin ne pas pouvoir commenter ces chiffres : « n’ayant pas la méthode de calcul et au vu du temps imparti, nous ne pourrons malheureusement vous faire un retour ». La règle de calcul est détaillée en fin d’article ; nous publierons sa réponse en mise à jour s’il nous en adresse une.

Les opérateurs, nommés : Tesla parmi les meilleurs

Pour la première fois, nous nommons les opérateurs de recharge. La règle est la même pour tous et fixée avant le calcul : tout opérateur qui porte au moins 100 points dans ces zones.

Opérateur Points qui publient leur état, du 3 au 9 octobre Ionity 95,4 % EVzen 95,2 % DRIVECO 91,5 % Tesla 85,5 % Power Dot France 81,8 % E.Leclerc 75,5 % Freshmile 74,0 % Lidl France 72,8 % Enerstock 61,3 % Electra 46,5 % IZIVIA 36,9 % Allego 23,1 % ALDI SARL 0 % DRIVECO Partner Network 0 %

Le Superchargeur tient son rang : 85,5 % des points Tesla de ces zones publient leur état, au niveau des grands réseaux de recharge rapide. En tête, Ionity (95,4 %), EVzen (95,2 %) et DRIVECO (91,5 %). En bas, IZIVIA (36,9 %), Allego (23,1 %), et deux opérateurs dont aucun point ne publie : ALDI SARL et DRIVECO Partner Network.

Allego est le premier des deux opérateurs que notre précédente édition désignait, sans les nommer, comme responsables du recul observé depuis la mi-septembre. Du 12 au 18 septembre, il publiait l’état de 53,1 % de ses points ; il n’en publie plus que 23,1 %. Nous ne savons pas pourquoi, et nous lui avons posé la question.

Carrefour, freiné par ses propres bornes de marque

Avant notre précédente édition, Carrefour Energies nous avait apporté des précisions sur son réseau de stations. Ce classement les éclaire : les 429 points de marque Carrefour Energies de ces zones, dont 417 dans des zones Carrefour, sont tous exploités par Allego. Mi-septembre, 50,6 % d’entre eux publiaient leur état ; aujourd’hui, 23,8 %. Le recul de Carrefour tient à l’opérateur de ses bornes de marque, pas à ses magasins.

Electra connaît le même recul, dans une moindre mesure : il publiait l’état de 92,6 % de ses points du 12 au 18 septembre, contre 46,5 % aujourd’hui (79 points sur 170).

Ce que ce palmarès ne dit pas

Il ne mesure pas si une borne fonctionne, seulement si elle dit dans quel état elle est. Une zone commerciale n’est pas un magasin : l’enseigne qui l’ancre n’est pas forcément le gestionnaire de toutes les bornes de la zone. Et quatre semaines de série ne font pas une tendance.

Méthode

Zones : FUSAC 2024 V1 (Cerema), zones commerciales de plus de 5 ha ancrées par un seul des sept groupes, zones de plus de 100 ha écartées. Points : base statique BETA du point d’accès national du 8 octobre 2026. Fonctionnement : flux dynamique national lu chaque minute, du samedi 3 au vendredi 9 octobre 2026, origines QualiCharge et Gireve (Gireve compté à partir du 5 octobre) ; couverture de la semaine : 99,9 %. Opérateurs : tous ceux qui portent au moins 100 points dans le périmètre, règle fixée avant le calcul ; le classement ne dépend d’aucune relation commerciale. Nous avons sollicité la veille de la publication la plupart des opérateurs nommés ; leurs réponses seront ajoutées à cet article.

Données : bulletin pub-20261015-01, établi par Thierry Picard. Mesure et traitement des chiffres du baromètre : Centre de ressources de l’électrification, pour Tesla Mag. Le Centre lit chaque minute le flux national des bornes de recharge depuis septembre 2026 et conserve l’historique que la source publique ne garde pas. Il propose aux enseignes, aux foncières et aux opérateurs un suivi de leurs sites ; le palmarès est calculé de la même façon pour tous, clients ou non.