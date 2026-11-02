Sixième semaine de notre palmarès des sept grands de l’alimentaire. Du 17 au 23 octobre, 60,8 % des points de recharge de leurs zones commerciales ont publié leur état, contre 59,8 % la semaine précédente. L’événement est ailleurs : Allego, qui s’était presque tu à la mi-septembre, publie de nouveau depuis le 21 octobre. Les bornes Carrefour Energies, qu’il exploite, reparlent, et Carrefour remonte. E.Leclerc, lui, perd la tête du classement.

Les éditions précédentes : la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, qui nommait pour la première fois les opérateurs.

Allego reparle, Carrefour remonte

Du 12 au 18 septembre, Allego publiait l’état de 53,1 % de ses points dans ces zones. Pendant un mois, il est tombé sous le quart. Depuis le 21 octobre, il est revenu à 54,3 % (259 points sur 477). Nous ne savons ni pourquoi il s’était arrêté, ni pourquoi il a repris.

Pour Carrefour, l’effet est immédiat. Les 429 points de marque Carrefour Energies de ces zones sont tous exploités par Allego. Ils publient de nouveau leur état à 51,0 %, contre 23,8 % la semaine précédente et 50,6 % à la mi-septembre. Carrefour passe de 54,3 % à 63,5 % et remonte au quatrième rang. Comme nous l’écrivions dans l’édition 4, son recul tenait à l’opérateur de ses bornes de marque, pas à ses magasins.

Le classement des enseignes

Part des points qui publient leur état dans les zones de chaque groupe, du 17 au 23 octobre 2026 :

Groupe Du 17 au 23 octobre Semaine précédente À sources constantes Zones sans aucun point Auchan 67,5 % 68,1 % 35,6 % 44,6 % Lidl 66,1 % 66,8 % 55,0 % 25,6 % E.Leclerc 65,6 % 71,3 % 30,6 % 28,0 % Carrefour 63,5 % 54,3 % 58,8 % 44,3 % Système U 61,9 % 66,4 % 54,3 % 37,6 % Intermarché 58,9 % 56,2 % 46,4 % 50,9 % Aldi 32,4 % 31,5 % 23,5 % 32,3 %

« À sources constantes » ne garde que la source suivie depuis la première édition, sans la plateforme Gireve.

E.Leclerc perd la tête : 259 de ses 387 points exploités en propre ont publié leur état, contre 314 la semaine précédente. Ces bornes passent par Gireve, qui publie toujours autant de changements chaque jour ; nous ne savons pas pourquoi celles d’E.Leclerc en publient moins cette semaine. Système U recule aussi, de 66,4 % à 61,9 %. Auchan prend la première place sans avoir progressé (67,5 %, contre 68,1 %).

Aldi reste en queue : ses 293 points exploités en propre sont toujours absents du flux dynamique national.

Côté équipement, rien ne bouge : 37,3 % des 1 272 zones n’ont aucun point de recharge ouvert au public, de 25,6 % chez Lidl à 50,9 % chez Intermarché.

Les opérateurs : Tesla toujours dans le haut du tableau

Opérateurs qui portent au moins 100 points dans ces zones, règle fixée avant le calcul et la même pour tous :

Opérateur Points qui publient leur état, du 17 au 23 octobre DRIVECO 95,4 % EVzen 93,3 % Ionity 90,8 % Tesla 85,5 % Power Dot France 84,2 % Lidl France 73,6 % E.Leclerc 71,2 % Enerstock 69,9 % Freshmile 67,0 % Allego 54,3 % Electra 47,7 % IZIVIA 36,9 % ALDI SARL 0 % DRIVECO Partner Network 0 %

Les Superchargeurs de Tesla restent à 85,5 %, au niveau des grands réseaux de recharge rapide, derrière DRIVECO (95,4 %), EVzen (93,3 %) et Ionity (90,8 %). Electra, l’autre opérateur qui s’était tu en septembre, reste à 47,7 % (92,6 % à la mi-septembre). ALDI SARL et DRIVECO Partner Network ne publient toujours l’état d’aucun de leurs points.

Ce que ce palmarès ne dit pas

Il ne mesure pas si une borne fonctionne, seulement si elle dit dans quel état elle est. Une zone commerciale n’est pas un magasin : l’enseigne qui l’ancre n’est pas forcément le gestionnaire de toutes les bornes de la zone. Et six semaines de série ne font pas une tendance.

Vous installez ou exploitez des bornes ? Votre entreprise peut apparaître dans l’annuaire des professionnels de Tesla Mag : découvrir l’Espace pro.

Méthode

Zones : FUSAC 2024 V1 (Cerema), zones commerciales de plus de 5 ha ancrées par un seul des sept groupes, zones de plus de 100 ha écartées. Points : base statique BETA du point d’accès national du 28 octobre 2026. Fonctionnement : flux dynamique national lu chaque minute, du samedi 17 au vendredi 23 octobre 2026, origines QualiCharge et Gireve ; un point publie s’il a produit au moins un changement d’état réel dans la semaine ; couverture de la semaine : 99,1 % du temps, 100 % avec la collecte de secours. Opérateurs : tous ceux qui portent au moins 100 points dans le périmètre, règle fixée avant le calcul ; le classement ne dépend d’aucune relation commerciale.

Données : bulletin pub-20261029-01, établi par Thierry Picard. Mesure et traitement des chiffres : Centre de ressources de l’électrification, pour Tesla Mag. Le Centre lit chaque minute le flux national des bornes de recharge depuis septembre 2026 et conserve l’historique que la source publique ne garde pas. Il propose aux enseignes, aux foncières et aux opérateurs un suivi de leurs sites ; le palmarès est calculé de la même façon pour tous, clients ou non.