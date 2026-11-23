Palmarès de la recharge, 9e édition : E.Leclerc reprend la tête à 67,6 %, Lidl recule après la redéclaration de 854 bornes, l’occupation se tasse à 10,2 %.

Neuvième semaine de notre palmarès des sept grands de l’alimentaire. Du 7 au 13 novembre, 58,4 % des points de recharge de leurs zones commerciales ont publié leur état, mesurés sur la base nationale des bornes du 19 novembre. E.Leclerc reprend la première place, et les bornes qui publient leur état ont été occupées 10,2 % du temps où elles étaient en service, contre 10,6 % une semaine plus tôt.

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Les éditions précédentes : la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, qui nommait pour la première fois les opérateurs, la sixième, celle du réveil d’Allego, et la septième, et la huitième, la première à mesurer l’occupation.

Le classement des enseignes

Part des points qui publient leur état dans les zones de chaque groupe, du 7 au 13 novembre 2026 :

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Groupe Du 7 au 13 novembre Semaine précédente À sources constantes Zones sans aucun point E.Leclerc 67,6 % 66,0 % 30,1 % 26,9 % Auchan 66,4 % 69,4 % 35,2 % 44,6 % Lidl 62,6 % 65,7 % 51,1 % 32,4 % Carrefour 62,2 % 63,6 % 57,2 % 44,3 % Système U 60,3 % 63,6 % 52,9 % 37,6 % Intermarché 54,9 % 55,2 % 43,1 % 49,1 % Aldi 29,4 % 30,6 % 20,4 % 32,9 %

« À sources constantes » ne garde que la source suivie depuis la première édition, sans la plateforme Gireve.

E.Leclerc gagne près de deux points, porté par ses bornes exploitées en propre : 277 de ses 387 points ont publié leur état, contre 260 la semaine précédente. Auchan recule de trois points, comme Système U (de 63,6 % à 60,3 %). Aldi reste en queue : ses 293 points exploités en propre sont toujours absents du flux dynamique national.

Une nouvelle base nationale des bornes

Cette semaine est mesurée sur la base nationale publiée le 19 novembre. Entre le 13 et le 16 novembre, Lidl France y a redéclaré la position de 854 de ses bornes, souvent de plusieurs centaines de mètres. Dans les zones du palmarès, 383 bornes en sortent et 180 y entrent. Sur l’ancienne base, l’ensemble aurait été à 59,4 % au lieu de 58,4 %, et Lidl à 64,3 % au lieu de 62,6 %. Le classement, lui, est le même sur les deux bases.

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Le recul de Lidl par rapport à la semaine précédente (de 65,7 % à 62,6 %) tient donc pour plus de la moitié au changement de base, et 115 de ses 355 zones n’ont désormais aucune borne déclarée, contre 91. Pour les autres groupes, l’écart entre les deux bases est inférieur à un point. Au total, 494 des 1 272 zones (38,8 %) n’ont aucun point de recharge déclaré.

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L’occupation, deuxième semaine

Les bornes des zones commerciales qui publient leur état ont été occupées 10,2 % du temps où elles étaient en service (10,6 % la semaine précédente), contre 11,4 % pour l’ensemble de la France (12,1 %). La pointe reste à l’heure du déjeuner : 19,3 % entre 12 h et 13 h, contre 3,0 % entre 4 h et 5 h du matin. La semaine comptait un jour férié, le 11 novembre.

Groupe Taux d’occupation, du 7 au 13 novembre Semaine précédente Carrefour 12,2 % 12,2 % Auchan 11,4 % 13,6 % Aldi 11,1 % 9,7 % E.Leclerc 10,1 % 10,6 % Lidl 9,9 % 10,6 % Intermarché 8,1 % 8,5 % Système U 7,4 % 8,6 %

Parmi les opérateurs, les bornes d’Allego restent les plus occupées et le deviennent davantage : 20,1 %, contre 16,6 %. Suivent IZIVIA (12,9 %), Ionity (12,9 %), Lidl France (12,1 %) et Tesla (10,5 %). Power Dot France (6,5 %) et DRIVECO (6,7 %) ferment la marche. Enerstock n’est pas classé : plus d’un dixième de ses points ne se sont jamais déclarés occupés de la semaine.

Les opérateurs

Opérateur Points qui publient leur état, du 7 au 13 novembre Ionity 97,4 % DRIVECO 94,8 % EVzen 91,4 % Tesla 84,8 % Power Dot France 81,6 % Enerstock 80,1 % E.Leclerc 74,4 % Lidl France 69,6 % Freshmile 63,2 % Allego 55,3 % Electra 40,9 % IZIVIA 36,4 % ALDI SARL 0 %

Ionity, DRIVECO et EVzen publient le plus souvent leur état, et les Superchargeurs de Tesla restent au-dessus de 84 %. Enerstock progresse d’une dizaine de points (de 70,2 % à 80,1 %), Power Dot France recule de quatre (de 85,4 % à 81,6 %). Allego se maintient à 55,3 %, et Electra recule encore, à 40,9 % (92,6 % à la mi-septembre). Lidl France est à 69,6 % sur 898 points.

Ce que ce palmarès ne dit pas

Il ne mesure pas si une borne fonctionne, seulement si elle dit dans quel état elle est. L’occupation compte le temps où une borne se déclare occupée : une voiture branchée qui ne charge plus compte comme occupée. Une zone commerciale n’est pas un magasin, et neuf semaines de série ne font pas une tendance. Nous ne savons pas quelles positions des bornes de Lidl France sont les bonnes : nous reprenons la déclaration de l’opérateur.

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Méthode

Zones : FUSAC 2024 V1 (Cerema), zones commerciales de plus de 5 ha ancrées par un seul des sept groupes, zones de plus de 100 ha écartées. Points : base statique BETA du point d’accès national du 19 novembre 2026, publiée après la semaine mesurée et retenue par la rédaction. Fonctionnement : flux dynamique national lu chaque minute, du samedi 7 au vendredi 13 novembre 2026, origines QualiCharge et Gireve ; un point publie s’il a produit au moins un changement d’état réel dans la semaine ; couverture de la semaine : 99,98 % du temps. Occupation : part du temps en service passé à l’état occupé, pour les points qui publient leur état ; trous de collecte retirés, jamais comblés ; un opérateur n’est classé que s’il porte au moins 100 points mesurés et si au plus 10 % de ses points ne passent jamais à l’état occupé dans la semaine. Opérateurs : tous ceux qui portent au moins 100 points dans le périmètre, règle fixée avant le calcul ; le classement ne dépend d’aucune relation commerciale. « DRIVECO Partner Network » n’est plus nommé : DRIVECO déclare avoir cédé ce réseau, que la base nationale déclare encore sous ce nom ; ses points restent comptés dans les zones et les groupes.

Données : bulletin pub-20261120-02, établi par Thierry Picard. Mesure et traitement des chiffres : Centre de ressources de l’électrification, pour Tesla Mag. Le Centre lit chaque minute le flux national des bornes de recharge depuis septembre 2026 et conserve l’historique que la source publique ne garde pas. Il propose aux enseignes, aux foncières et aux opérateurs un suivi de leurs sites ; le palmarès est calculé de la même façon pour tous, clients ou non. Photo : une borne de recharge rapide Lidl eCharge à Wiesbaden (Allemagne), en 2025, Matti Blume, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.