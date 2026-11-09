Septième semaine de notre palmarès des sept grands de l’alimentaire. Du 24 au 30 octobre, 60,6 % des points de recharge de leurs zones commerciales ont publié leur état, contre 60,8 % la semaine précédente. L’ordre du classement ne change pas, mais Auchan creuse l’écart en tête : 69,1 %, contre 67,5 %. Allego tient sa reprise, et Intermarché est le seul groupe à reculer de plus d’un point.

Les éditions précédentes : la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, qui nommait pour la première fois les opérateurs, et la sixième, celle du réveil d’Allego.

Le classement des enseignes

Part des points qui publient leur état dans les zones de chaque groupe, du 24 au 30 octobre 2026 :

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Groupe Du 24 au 30 octobre Semaine précédente À sources constantes Zones sans aucun point Auchan 69,1 % 67,5 % 37,6 % 44,6 % Lidl 65,8 % 66,1 % 54,9 % 25,6 % E.Leclerc 65,7 % 65,6 % 30,8 % 28,0 % Carrefour 63,7 % 63,5 % 58,3 % 44,3 % Système U 62,9 % 61,9 % 56,2 % 37,6 % Intermarché 57,7 % 58,9 % 45,3 % 49,8 % Aldi 31,7 % 32,4 % 22,2 % 32,3 %

« À sources constantes » ne garde que la source suivie depuis la première édition, sans la plateforme Gireve.

Auchan passe de 67,5 % à 69,1 % (228 points sur 330), quand les trois groupes qui le suivent bougent de moins d’un demi-point. Lidl (65,8 %) et E.Leclerc (65,7 %) restent au coude à coude, séparés par 0,1 point. Chez E.Leclerc, les points exploités en propre sont stables : 260 sur 387 ont publié leur état, contre 259 la semaine précédente.

Intermarché est le seul à reculer de plus d’un point, de 58,9 % à 57,7 %. Ses zones comptent pourtant 16 points de plus dans la base nationale, et trois zones de moins sans aucun point de recharge. Il en reste 139 sur 279 : près de la moitié.

Aldi reste en queue : ses 293 points exploités en propre sont toujours absents du flux dynamique national.

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Côté équipement, 37,1 % des 1 272 zones n’ont aucun point de recharge ouvert au public (472 zones, contre 475 la semaine précédente), de 25,6 % chez Lidl à 49,8 % chez Intermarché.

Allego tient sa reprise, Carrefour aussi

Revenu le 21 octobre après un mois sous le quart, Allego publie l’état de 54,7 % de ses points dans ces zones sur toute la semaine (261 sur 477), contre 54,3 % la semaine précédente et 53,1 % à la mi-septembre. La reprise tient. Les 429 points de marque Carrefour Energies, tous exploités par Allego, sont à 51,7 %, et Carrefour se maintient à 63,7 %, au quatrième rang. Nous ne savons toujours pas pourquoi Allego s’était arrêté, ni pourquoi il a repris.

Les opérateurs : Tesla toujours dans le haut du tableau

Opérateurs qui portent au moins 100 points dans ces zones, règle fixée avant le calcul et la même pour tous :

Opérateur Points qui publient leur état, du 24 au 30 octobre Semaine précédente DRIVECO 94,1 % 95,4 % Ionity 94,1 % 90,8 % EVzen 93,3 % 93,3 % Tesla 85,5 % 85,5 % Power Dot France 83,9 % 84,2 % Lidl France 73,8 % 73,6 % E.Leclerc 73,6 % 71,2 % Freshmile 70,7 % 67,0 % Enerstock 64,6 % 69,9 % Allego 54,7 % 54,3 % Electra 44,9 % 47,7 % IZIVIA 38,3 % 36,9 % ALDI SARL 0 % 0 % DRIVECO Partner Network 0 % 0 %

DRIVECO et Ionity partagent la tête à 94,1 %, devant EVzen (93,3 %). Les Superchargeurs de Tesla restent à 85,5 %, au niveau des grands réseaux de recharge rapide. Freshmile remonte de 67,0 % à 70,7 %, Enerstock recule de 69,9 % à 64,6 %. Electra, l’autre opérateur qui s’était tu en septembre, ne repart pas : 44,9 %, contre 92,6 % à la mi-septembre. ALDI SARL et DRIVECO Partner Network ne publient toujours l’état d’aucun de leurs points.

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Ce que ce palmarès ne dit pas

Il ne mesure pas si une borne fonctionne, seulement si elle dit dans quel état elle est. Il ne mesure pas non plus l’occupation des bornes, comme nous l’a rappelé IZIVIA. Une zone commerciale n’est pas un magasin : l’enseigne qui l’ancre n’est pas forcément le gestionnaire de toutes les bornes de la zone. Et sept semaines de série ne font pas une tendance.

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Méthode

Zones : FUSAC 2024 V1 (Cerema), zones commerciales de plus de 5 ha ancrées par un seul des sept groupes, zones de plus de 100 ha écartées. Points : base statique BETA du point d’accès national du 6 novembre 2026. Fonctionnement : flux dynamique national lu chaque minute, du samedi 24 au vendredi 30 octobre 2026, origines QualiCharge et Gireve ; un point publie s’il a produit au moins un changement d’état réel dans la semaine ; couverture de la semaine : 99,96 % du temps. Opérateurs : tous ceux qui portent au moins 100 points dans le périmètre, règle fixée avant le calcul ; le classement ne dépend d’aucune relation commerciale.

Données : bulletin pub-20261106-01, établi par Thierry Picard. Mesure et traitement des chiffres : Centre de ressources de l’électrification, pour Tesla Mag. Le Centre lit chaque minute le flux national des bornes de recharge depuis septembre 2026 et conserve l’historique que la source publique ne garde pas. Il propose aux enseignes, aux foncières et aux opérateurs un suivi de leurs sites ; le palmarès est calculé de la même façon pour tous, clients ou non. Photo : une borne de recharge rapide Auchan au centre commercial Portes de Lyon, en 2018, Sebleouf, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), recadrée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA