Un tiers des zones commerciales des grandes enseignes alimentaires n’a aucun point de recharge recensé dans la base nationale. C’est le chiffre qui ouvre la première édition du Palmarès Tesla Mag de la recharge en zone commerciale : sur 1 295 zones ancrées par l’un des sept plus grands groupes de la distribution alimentaire française, 483, soit 37 %, ne comptent aucun point de recharge recensé dans la base nationale.

Ce que dit le chiffre

Pour un conducteur électrique, le supermarché est un lieu de recharge naturel : le temps des courses correspond souvent à une charge utile. Or plus d’une zone sur trois n’affiche encore aucune solution dans la donnée publique. Les 812 zones équipées comptent au total 8 211 points de recharge, mais la répartition est très inégale : la moitié d’entre elles comptent 6 points ou moins, une sur trois n’en compte pas plus de quatre, et une sur dix en compte plus de vingt.

Une donnée publique figée pour plus d’un point sur deux

Autre enseignement, utile à qui se fie à une application pour trouver une borne libre : sur les 8 211 points recensés, 3 699 (45 %) ont publié au moins un changement d’état entre le 12 et le 18 septembre 2026 dans le flux national. Pour plus d’un point sur deux (55 %), la donnée publique ne montre aucun changement d’état sur la semaine.

Méthodologie et limites

Ce Palmarès s’appuie sur quatre sources : la base nationale des fonciers à usage d’activités (FUSAC 2024 V1, Cerema) pour délimiter les zones, le répertoire SIRENE pour classer les zones commerciales, la base nationale consolidée des points de recharge (version bêta, ressource 84013 du Point d’Accès National aux données de mobilité, transport.data.gouv.fr/resources/84013) pour recenser les points, et le flux dynamique national, lu chaque minute par notre collecteur, pour leur état.

Trois précisions. D’abord, une « zone » désigne ici une zone commerciale ancrée par l’un des sept groupes étudiés, pas un magasin isolé : une même zone peut regrouper plusieurs enseignes autour d’une locomotive alimentaire. Ensuite, le périmètre : les 1 295 zones sont celles où un seul des sept groupes est l’ancre. Les 746 zones où plusieurs de ces groupes coexistent, souvent les plus grandes et nettement mieux équipées, sont hors périmètre ; ce choix tend à augmenter la part de zones sans point. Enfin, seuls comptent ici les points dont l’état est publié dans le flux national ouvert par sa source principale, qui porte la quasi-totalité des changements d’état ; en comptant tous les producteurs de ce flux, le taux gagnerait moins d’un point. Ce chiffre mesure ce qu’un tiers peut vérifier à partir de la donnée publique, pas ce que chaque opérateur affiche dans sa propre application.

Cette première édition ne nomme pas les enseignes individuellement : les données mobilisées, sous licence ouverte, le permettent, mais une comparaison enseigne par enseigne demande un travail de rapprochement plus poussé, que nous mènerons pour une prochaine édition. Le Palmarès Tesla Mag de la recharge en zone commerciale a vocation à devenir un suivi récurrent : la comparaison d’une édition à l’autre commencera dès la prochaine parution.

Tesla Mag est un média indépendant, sans lien avec Tesla, Inc. Points de recharge et états arrêtés au 18 septembre 2026 (état observé du 12 au 18 septembre) ; zones commerciales : FUSAC 2024 V1, Cerema, fichiers du 29 octobre 2025. Mesure et traitement : Centre de ressources de l’électrification, pour Tesla Mag.