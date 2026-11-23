Recharge en grande surface : les bornes ne sont occupées qu’un dixième du temps, E.Leclerc repasse deuxième

Palmarès de la recharge, 8e édition : première mesure de l’occupation des bornes des zones commerciales (10,6 % du temps), Auchan en tête, E.Leclerc deuxième.

Huitième semaine de notre palmarès des sept grands de l’alimentaire, et une nouveauté : l’occupation. Du 31 octobre au 6 novembre, les points de recharge de leurs zones commerciales qui publient leur état ont été occupés 10,6 % du temps où ils étaient en service, contre 12,1 % pour l’ensemble de la France. Côté publication, 60,0 % des points ont publié leur état, contre 60,6 % la semaine précédente, et E.Leclerc repasse deuxième.

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Les éditions précédentes : la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, qui nommait pour la première fois les opérateurs, la sixième, celle du réveil d’Allego, et la septième.

Une borne occupée surtout à l’heure du déjeuner

L’occupation suit les heures d’ouverture des magasins : elle monte à 20,2 % entre 12 h et 13 h et descend à 3,2 % entre 4 h et 5 h du matin. Mesure faite sur 4 621 points des zones commerciales, et sur 78 564 points pour la France entière.

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Groupe Taux d’occupation Points mesurés Auchan 13,6 % 228 Carrefour 12,2 % 934 E.Leclerc 10,6 % 671 Lidl 10,6 % 1 641 Aldi 9,7 % 253 Système U 8,6 % 266 Intermarché 8,5 % 628

Parmi les opérateurs, les bornes d’Allego sont les plus occupées (16,6 %), devant Ionity (14,1 %), IZIVIA (13,4 %), Lidl France (13,0 %) et Tesla (12,7 %). Power Dot France ferme la marche (6,9 %). Freshmile et Enerstock ne sont pas classés : plus d’un dixième de leurs points ne se sont jamais déclarés occupés de la semaine, ce qui tient plus à leur façon de signaler l’occupation qu’à la fréquentation.

Le classement des enseignes

Part des points qui publient leur état dans les zones de chaque groupe, du 31 octobre au 6 novembre 2026 :

Groupe Du 31 octobre au 6 novembre Semaine précédente À sources constantes Zones sans aucun point Auchan 69,4 % 69,1 % 37,9 % 44,6 % E.Leclerc 66,0 % 65,7 % 30,8 % 28,0 % Lidl 65,7 % 65,8 % 55,2 % 25,6 % Carrefour 63,6 % 63,7 % 58,5 % 44,3 % Système U 63,6 % 62,9 % 56,9 % 37,6 % Intermarché 55,2 % 57,7 % 42,9 % 49,5 % Aldi 30,6 % 31,7 % 21,2 % 31,7 %

« À sources constantes » ne garde que la source suivie depuis la première édition, sans la plateforme Gireve.

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Auchan reste en tête. E.Leclerc repasse deuxième devant Lidl, d’un souffle. Carrefour et Système U sont à égalité. Côté équipement, 36,9 % des 1 272 zones n’ont aucun point de recharge ouvert au public (470 zones, contre 472).

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Intermarché recule de 57,7 % à 55,2 %. Ses zones comptent 41 points de plus dans la base nationale qu’à l’édition précédente, et ces nouveaux points ne publient pas encore leur état. Aldi reste en queue : ses 293 points exploités en propre sont toujours absents du flux dynamique national.

Les opérateurs : Ionity en tête, Tesla dans le haut du tableau

Opérateurs qui portent au moins 100 points dans ces zones, règle fixée avant le calcul et la même pour tous :

Opérateur Points qui publient leur état, du 31 octobre au 6 novembre Ionity 96,7 % DRIVECO 95,8 % EVzen 93,3 % Tesla 85,5 % Power Dot France 85,4 % E.Leclerc 73,0 % Lidl France 72,8 % Enerstock 70,2 % Freshmile 67,6 % Allego 55,1 % Electra 44,3 % IZIVIA 37,0 % ALDI SARL 0 %

Les Superchargeurs de Tesla restent à 85,5 %, au niveau des grands réseaux de recharge rapide. Allego se maintient à 55,1 %, et les bornes Carrefour Energies qu’il exploite à 51,5 %. Electra ne repart pas : 44,3 %, contre 92,6 % à la mi-septembre.

Un changement de méthode : « DRIVECO Partner Network » n’apparaît plus dans ce classement. DRIVECO nous a indiqué avoir cédé ce réseau, que la base nationale déclare encore sous ce nom. Ses bornes existent toujours et restent comptées dans les zones des enseignes.

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Ce que ce palmarès ne dit pas

Il ne mesure pas si une borne fonctionne, seulement si elle dit dans quel état elle est. L’occupation compte le temps où une borne se déclare occupée : une voiture branchée qui ne charge plus compte comme occupée. Une zone commerciale n’est pas un magasin, et huit semaines de série ne font pas une tendance.

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Méthode

Zones : FUSAC 2024 V1 (Cerema), zones commerciales de plus de 5 ha ancrées par un seul des sept groupes, zones de plus de 100 ha écartées. Points : base statique BETA du point d’accès national du 11 novembre 2026. Fonctionnement : flux dynamique national lu chaque minute, du samedi 31 octobre au vendredi 6 novembre 2026, origines QualiCharge et Gireve ; un point publie s’il a produit au moins un changement d’état réel dans la semaine ; couverture de la semaine : 99,8 % du temps. Occupation : part du temps en service passé à l’état occupé, pour les points qui publient leur état ; trous de collecte retirés, jamais comblés ; un opérateur n’est classé que s’il porte au moins 100 points mesurés et si au plus 10 % de ses points ne passent jamais à l’état occupé dans la semaine. Opérateurs : tous ceux qui portent au moins 100 points dans le périmètre, règle fixée avant le calcul ; le classement ne dépend d’aucune relation commerciale. « DRIVECO Partner Network » n’est plus nommé : DRIVECO déclare avoir cédé ce réseau, que la base nationale déclare encore sous ce nom ; ses points restent comptés dans les zones et les groupes.

Données : bulletin pub-20261112-01, établi par Thierry Picard. Mesure et traitement des chiffres : Centre de ressources de l’électrification, pour Tesla Mag. Le Centre lit chaque minute le flux national des bornes de recharge depuis septembre 2026 et conserve l’historique que la source publique ne garde pas. Il propose aux enseignes, aux foncières et aux opérateurs un suivi de leurs sites ; le palmarès est calculé de la même façon pour tous, clients ou non. Photo : des bornes de recharge Carrefour Énergies à Denain (Nord), en 2024, Jérémy-Günther-Heinz Jähn, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.