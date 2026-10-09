Pour sa troisième édition, le palmarès nomme les sept grands groupes de la distribution alimentaire. Dans les 1 272 zones commerciales qu’ils ancrent, Lidl a la plus faible part de zones sans aucun point de recharge (25,6 %), Intermarché la plus forte (51,6 %). Côté fonctionnement, Système U, Lidl et Carrefour publient le mieux l’état de leurs bornes, Aldi le moins. Mais le recul observé depuis la mi-septembre ne doit presque rien aux enseignes : il tient à deux opérateurs de recharge qui ont cessé de publier une grande partie de leurs points.

Les deux premières éditions mesuraient l’ensemble sans nommer personne : voir la première édition et la deuxième édition du palmarès. Le périmètre change avec celle-ci (les zones de plus de 100 ha sont désormais écartées) : ses chiffres ne se comparent pas directement aux leurs, et les semaines précédentes ont été recalculées avec la même règle.

La carte : de 25,6 % à 51,6 % de zones sans aucun point

Au 8 octobre 2026, 478 des 1 272 zones commerciales du palmarès n’ont aucun point de recharge ouvert au public dans la base nationale, soit 37,6 %, une part stable depuis trois semaines. Derrière cette moyenne, l’écart entre enseignes va du simple au double.

Groupe Zones Sans aucun point Points déclarés Lidl 355 25,6 % (91) 2 457 E.Leclerc 93 28,0 % (26) 971 Aldi 167 32,3 % (54) 810 Système U 85 37,6 % (32) 420 Auchan 65 44,6 % (29) 329 Carrefour 228 44,7 % (102) 1 451 Intermarché 279 51,6 % (144) 1 070 Ensemble 1 272 37,6 % (478) 7 508

Lidl cumule le plus grand nombre de zones et la plus faible part de zones vides. À l’autre bout, plus d’une zone Intermarché sur deux n’a aucune borne déclarée. Ce classement est le plus solide du palmarès : il n’a pas bougé en trois semaines, et il ne dépend pas de la règle qui écarte les très grandes zones.

Le fonctionnement : Système U, Lidl et Carrefour devant, Aldi loin derrière

Une borne déclarée n’est pas une borne qui fonctionne. Le palmarès mesure donc aussi la part des points qui ont publié au moins un changement d’état (libre, occupé, hors service) dans le flux national, lu chaque minute du 26 septembre au 2 octobre.

Groupe Points publiant 12 au 18/09 19 au 25/09 26/09 au 02/10 Système U 241 sur 420 55,5 % 56,9 % 57,4 % Lidl 1 348 sur 2 457 56,8 % 56,0 % 54,9 % Carrefour 748 sur 1 451 58,2 % 50,8 % 51,6 % Intermarché 498 sur 1 070 47,7 % 46,3 % 46,5 % Auchan 115 sur 329 38,5 % 39,7 % 35,0 % E.Leclerc 305 sur 971 32,2 % 31,8 % 31,4 % Aldi 194 sur 810 26,1 % 24,2 % 24,0 % Ensemble 3 449 sur 7 508 48,3 % 46,4 % 45,9 %

Moins d’un point sur quatre publie son état dans les zones Aldi, moins d’un sur trois dans les zones E.Leclerc. L’explication tient aux bornes que ces enseignes exploitent elles-mêmes. Lidl, opérateur de 957 points dans ses zones, en voit 79,3 % publier leur état. E.Leclerc, opérateur de 387 points, n’a aucun changement d’état visible dans le flux national : 383 de ces points y figurent bien, mais uniquement par une source dont le contenu n’a pas bougé depuis le 15 juin 2026, pour une raison qui n’est pas établie. Aldi, opérateur de 293 points, n’apparaît pas du tout dans le flux dynamique national.

Le recul ne vient pas des enseignes

La part de points qui publient recule de 48,3 % à 45,9 % en trois semaines, et Carrefour perd 6,6 points. La tentation serait d’y lire un désintérêt des enseignes. Ce n’est pas ce que disent les données.

La publication de l’état d’une borne relève de son opérateur de recharge, pas de l’enseigne qui accueille le parking. Or deux opérateurs ont vu leur publication chuter sur tout le territoire en septembre : l’un le 17 (environ 1 850 de ses points changeaient d’état chaque jour dans les zones commerciales de France, environ 710 ensuite), l’autre le 25 (environ 1 200 puis 200). Aucun n’est remonté depuis.

Ces deux opérateurs portent 30 % des points des zones Carrefour et 17 % de celles d’Auchan, 4 % ou moins pour les cinq autres groupes. Hors de leurs points, la part de points qui publient ne recule pas : elle passe de 46,9 % à 47,3 %, et les reculs de Carrefour et d’Auchan disparaissent. Hors de ces deux opérateurs, les points des zones Carrefour publient à 62,3 %, contre 60,7 % à la mi-septembre. Le classement du fonctionnement mesure donc, pour une part, le choix d’opérateur de chaque enseigne, et ce qu’il advient de cet opérateur.

Ce que disent les enseignes

Les sept groupes ont été prévenus la veille de la publication. Toute réponse sera ajoutée à cet article.

Carrefour (réponse du 9 octobre 2026)

Carrefour nous a répondu le 9 octobre au matin, par son service de presse. Le groupe annonce plus de 570 stations Carrefour Energies et 4 400 points de charge sur l’ensemble de son réseau, dont 63 % rapides et très rapides (50, 75, 150 et 300 kW), et plus de 3,1 millions de sessions de recharge de janvier à septembre 2026.

Pour les hypermarchés, Carrefour compte 230 stations, avec 820 points de charge normale et 1 440 points de charge rapide, et un taux de disponibilité supérieur à 98 % au premier semestre 2026. Le groupe vise 6 000 points de recharge à l’horizon 2030 et précise qu’il ne cherche pas à « faire la course » au nombre de bornes, mais à adapter dans chaque magasin la puissance, le volume, le prix et la disponibilité à la demande.

Carrefour dit ne pas comprendre nos chiffres sur les 228 zones commerciales qu’il ancre, et propose de nous communiquer ses propres données sur ces zones. Nous avons accepté. Deux différences de périmètre expliquent déjà une partie de l’écart. Le palmarès compte les points déclarés dans la base nationale, dans toute la zone, quel qu’en soit l’exploitant, et pas le réseau Carrefour Energies dans son ensemble. Et il ne mesure pas la disponibilité des bornes : il mesure la part des points qui publient leur état dans le flux national, ce qui dépend en grande partie de l’opérateur (voir plus haut). Nous publierons la comparaison dès réception des données de Carrefour.

Ce que ce palmarès ne dit pas

Une zone commerciale ancrée par un groupe n’est pas un magasin : les bornes comptées sont toutes celles de la zone, que le groupe en soit ou non le gestionnaire. Ne publier aucun changement en une semaine ne veut pas dire être en panne. Seul le producteur QualiCharge, sous Licence Ouverte, est compté : la part réelle peut être plus haute. La base nationale est déclarative, en version bêta. Trois semaines ne font pas une tendance. Enfin, la semaine mesurée contient un incident de collecte de huit heures le 1er octobre : onze points du palmarès pourraient avoir publié pendant ce trou.

Méthode

Zones : FUSAC 2024 V1 (Cerema), zones commerciales de plus de 5 ha ancrées par un seul des sept groupes (E.Leclerc, Carrefour, Les Mousquetaires, Coopérative U, Lidl, Auchan, Aldi, parmi les premiers groupes de la distribution alimentaire selon Worldpanel). Les zones de plus de 100 ha sont écartées (23 zones, dont la plateforme aéroportuaire de Paris-Orly, où l’enseigne ancre n’est manifestement pas le gestionnaire des bornes) ; les semaines précédentes sont recalculées avec la même règle, d’où des chiffres différents de ceux des deux premières éditions (48,3 % au lieu de 45,1 % pour la semaine du 12 au 18 septembre). Points : base statique BETA du point d’accès national du 8 octobre 2026. Fonctionnement : flux dynamique national lu chaque minute, du samedi au vendredi. Les groupes nommés ont été prévenus la veille de la publication.

Données : bulletin pub-20261008-01, établi par Thierry Picard. Mesure et traitement des chiffres du baromètre : Centre de ressources de l’électrification, pour Tesla Mag.