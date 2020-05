La crise du coronavirus a définitivement accéléré le mouvement en faveur du véhicule électrique. Le message envoyé hier au travers du plan de relance pour la filière automobile est clairement fixe un cap ambitieux avec des phrases chocs qui sont là pour éteindre les débats stériles sur la « meilleure énergie propre », le problème de la demande qui est le « chouchou » d’une industrie qui attendait l’électrochoc pour se réveiller.

Le monde de la motorisation électrique

Ce sont les mots du Président de la République. Merci d’avoir tranché cela permettra de concentrer les forces industrielles autour d’un projet commun. Il est important de noter ici que l’hybride n’est pas évoqué, il s’agit de l’électrique. Définitivement notre rapport sur les immatriculations de VE en France tombe à point nommé: Il y a deux véhicules électriques Français parfaitement crédibles dans le TOP 3 des immatriculations de VE, la Renault Zoé et la Peugeot 208 II.

A ce jour, les annonces n’incluent pas un critère de prix mais je préfère mettre un bémol car il est un peu tôt pour dire si les véhicules électriques Tesla, y compris la Tesla Model 3 seront éligibles au nouveau bonus écologique de 7000€. En effet, les véhicules électriques cités précédemment ont le point commun d’être Français et dans une gamme moins onéreuse que les véhicules électriques Tesla.

Nous attendons la précision de la part du cabinet du Ministre de l’économie.

Pas de véhicule électrique sans bornes de recharge

Là aussi une grande porte ouverte a été définitivement enfoncée en fixant l’objectif de 100000 bornes électriques déployées sur le territoire dès 2021. Cela sera bien venu après les coups portés par EDF au travers de sa filiale Izivia avec l’arrêt qui reste inexpliqué de 189 bornes sur le réseau autoroutier Français. Il faut désormais expliquer à tous ceux qui ont annoncé les difficultés à venir pour tous les propriétaires de VE que cette annonce représente l’installation de 500 fois plus de bornes que ce qu’Izivia a décidé d’arrêter suite à « deux incidents d’ordre technique ».

C’est vrai, le rechargement et l’autonomie, deux sujets intimement liés représentent le frein premier évoqué depuis longtemps par la grande majorité de la population. Maintenant il convient de dire haut et fort que l’autonomie actuelle des véhicules électriques Renault Zoé et Peugeot 208 convient à une utilisation habituelle d’un véhicule.

Maintenant, il est vrai, qu’il faut se battre sur deux points essentiels:

Un réseau de rechargement unifié, arrêter les collections de cartes de rechargement qui peut tourner au ridicule l’adoption du VE.

La rapidité de charge qui change largement l’expérience utilisateur dans le cadre d’un long trajet. Vous imaginez bien qu’il est plus facile de planifier un road-trip lorsque les temps d’arrêts sont similaires. Car l’écart entre une recharge rapide ou lente peut être de 20h. Ce n’est pas négligeable.

L’exemple du marché norvégien partagé récemment a démontré l’importance du rôle des gouvernements dans l’adoption de la motorisation électrique.

LE VE C’EST MAINTENANT