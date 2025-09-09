Permis B, tout savoir sur ce qui change en 2025

Pour entrer dans le monde de la mobilité, le permis B est un précieux sésame. En 2025, les Français voient plusieurs nouveautés transformer l’examen du permis de conduire. L’objectif est de faciliter les démarches et de renforcer la sécurité des candidats, les futurs conducteurs de demain.

L’âge du permis abaissé à 17 ans

Afin de répondre aux problématiques actuelles de mobilité, l’âge autorisé du passage de l’examen du permis de conduire a été revu à la baisse. Les lycéens ont la possibilité de se présenter dès 17 ans. Les apprentis et les étudiants issus de zones rurales mal desservies accèdent ainsi plus tôt à l’autonomie.

En 2025, cette mesure est pleinement mise en place dans les offres des auto-écoles. Elles ont adapté leurs programmes et renforcé l’encadrement pédagogique. Il s’agit de prendre en charge la préparation de candidats à un usage responsable de la route dès leur plus jeune âge. Pour tout savoir sur le permis B, les futurs conducteurs peuvent se renseigner sur les formations, les démarches et les modalités d’apprentissage en consultant la plateforme en ligne dédiée d’En Voiture Simone.

Modernisation des démarches administratives

L’une des grandes évolutions de 2025 concerne la modernisation des procédures administratives. Le NEPH, numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé, peut désormais être créé ou réactivé directement en ligne. Cela facilite l’inscription à l’examen et réduit considérablement les délais en évitant de passer par une demande en préfecture.

Depuis le 2 décembre 2024, une attestation numérique temporaire est générée en cas de perte ou de vol du permis. Ce document est valable pendant 4 mois et permet de conduire légalement en attendant le duplicata.

À partir de janvier 2025, les permis de conduire, comme les certificats d’immatriculation, sont envoyés par lettre suivie. Finie la lettre recommandée à retirer en agence postale. Cette modification réduit les coûts, mais également les délais de réception du précieux document.

Plus de places à l’examen du permis de conduire

D’ici fin 2025, le gouvernement prévoit l’ouverture de 80 000 places supplémentaires à l’examen du permis de conduire. Cette mesure immédiate devrait permettre de faire face à la tension sur l’accès à l’épreuve tout en maintenant le niveau d’exigence requis.

Pour cela, une campagne de recrutement de 108 nouveaux inspecteurs est lancée. L’objectif affiché est de réduire les délais, qui pouvaient atteindre plusieurs mois d’attente. De plus, le taux de réussite devrait s’améliorer en permettant aux candidats de se présenter dans des conditions plus sereines.

Les épreuves du permis revisitées

L’épreuve du code de la route se modernise. Elle intègre des questions concernant la conduite écologique et la cohabitation avec toutes les nouvelles formes de mobilités telles que les trottinettes. Des mises en situation réalistes préparent d’autant mieux les candidats à la conduite sur route.

Quant à l’examen pratique, il évalue désormais l’aptitude des futurs conducteurs à l’utilisation des technologies embarquées comme l’aide au freinage ou le régulateur de vitesse.

En parallèle, de nouvelles plateformes numériques telles qu’En Voiture Simone permettent aux candidats de réviser le code de la route à leur rythme. L’application en ligne propose des créneaux à réserver pour effectuer des heures de conduite y compris dans les zones rurales.

Vers un permis européen numérique et un suivi médical des seniors

À l’horizon 2030, la majorité des permis de conduire sera dématérialisée. Les permis seront accessibles via un portefeuille d’identité numérique. La directive européenne adoptée en mars 2025 prévoit de laisser la possibilité de disposer d’un document physique sur demande. Cette évolution vise à harmoniser les documents européens pour simplifier les contrôles transfrontaliers.

Même si le sujet fait encore débat, une proposition de loi envisage un permis à validité limitée à 5 ans pour les plus de 70 ans. L’autorisation de rouler serait renouvelée tant que le conducteur passe avec succès une visite médicale. Elle vise à contrôler les réflexes et les facultés cognitives des seniors afin de garantir la sécurité routière pour tous, mais soulève le problème de l’autonomie.

En France, les véhicules autonomes roulant sans l’intervention humaine ne sont pas encore d’actualité. Ainsi, pour conduire un véhicule, nous avons besoin de valider un examen de conduite qui soit actualisé. C’est pourquoi le permis B connaît autant de transformations en profondeur ces dernières années.