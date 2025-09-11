Guide complet : Prise en main Tesla Model 3 & Model Y

Vous venez d’acquérir une Tesla Model 3 ou Model Y et souhaitez profiter pleinement de votre véhicule électrique ? Ce guide complet vous accompagnera pas à pas, de la découverte de l’extérieur et de l’intérieur du véhicule aux réglages essentiels pour un usage optimal.
1. Préparer votre Tesla à l’arrivée
Avant de démarrer votre Tesla, vous aurez besoin de quelques éléments essentiels :
- Carte Tesla : indispensable si votre téléphone n’est pas encore configuré comme clé. Pour ouvrir le véhicule, il suffit de placer la carte sur le montant latéral.
- Téléphone avec l’application Tesla : permet de démarrer le véhicule, ouvrir les coffres et gérer la recharge.
- Câbles de recharge :
- Chargeur UMC pour prise classique (8 A recommandé, 16 A possible avec une prise renforcée)
- Câble Type 2 pour les bornes publiques et superchargeurs
⚠️ Les superchargeurs Tesla n’exigent pas de câble supplémentaire : il est intégré.
2. L’extérieur de la voiture
Quelques conseils pour bien prendre en main votre Tesla :
- Haillon Model Y : ajustable en hauteur manuellement. Appuyez sur le bouton et maintenez-le pour enregistrer la position.
- Coffre avant (frunk) : ouverture via l’application ou le bouton intérieur.
- Fermeture des coffres : appuyez simplement au centre avec la main pour refermer.
- Accessoires recommandés : tapis de sol, plateau central, enjoliveurs, protections de seuils, déflecteurs de coffre, spoilers, etc.
- Code promo : ELECHAD pour 50 € de réduction sur certains accessoires via Sorel Energies.
3. Découverte de l’intérieur et des menus
3.1 Démarrage
- Pied sur le frein + carte ou téléphone pour démarrer.
- La Model 3 Highland nécessite de passer la carte sur le chargeur à induction.
3.2 Menu principal
Appuyez sur l’icône voiture pour accéder au menu principal, avec plusieurs sous-menus essentiels :
- Contrôle : activation des feux adaptatifs, phares, antibrouillards, verrouillage et réglages des vitres.
- Réglage des rétroviseurs : en marche arrière, rabattement automatique pratique pour garages ou allées étroites.
- Position du volant : réglage de hauteur et profondeur via la molette gauche, sauvegarde possible pour différents profils.
4. Modes et fonctions spécifiques
4.1 Mode lavage
- Ferme automatiquement toutes les vitres et le port de recharge pour protéger le véhicule lors du passage au lave-auto.
- L’écran passe en noir pour le nettoyage.
4.2 Mode Sentinel
- Surveillance 24/7 pour protéger votre Tesla contre les intrusions.
- Activation et désactivation via le menu principal.
4.3 Mode conduite et freinage
- Modes d’accélération : Standard, Confort, Performance (différences de puissance et de réactivité).
- Frein régénératif : ajuste la récupération d’énergie et limite l’usage du frein classique.
- Slip Start : permet de débloquer les roues en conditions glissantes (neige, glace).
5. Gestion de la recharge
- Propulsion : charge quotidienne à 100 % possible.
- Long Range et Performance : charge quotidienne recommandée à 80 % (ou 90 % selon vos besoins).
- Batteries LFP : charger à 100 % au moins une fois par semaine.
- Planification : horaire de départ et arrêt de la charge via l’application Tesla.
6. Autopilot et régulateur adaptatif
- Activation : tirer le commodo de droite une ou deux fois selon le mode souhaité.
- Régulateur adaptatif : maintien automatique de la vitesse et distance de sécurité.
- Tolérances : Absolue (ex. +3 km/h) ou relative (ex. +3 %).
- Autopilot : ralentissement automatique dans les virages, ajustement de la vitesse selon la route et le trafic.
Astuce : Vous pouvez forcer le maintien de vitesse actuelle en appuyant sur le panneau de limitation.
7. Verrouillage et clés
- Ajout de votre téléphone comme clé via l’application.
- Verrouillage par éloignement : ferme automatiquement le véhicule lorsqu’il détecte que vous vous éloignez.
- Exclusions : possibilité de laisser le garage ouvert.
- Sécurité enfants : verrouillage des vitres et portières arrière.
8. Éclairage et phares
- Phares adaptatifs et Matrix LED : ajustent automatiquement l’éclairage pour ne pas éblouir les autres conducteurs.
- Éclairage ambiant : personnalisation des lumières sous le véhicule et à l’intérieur.
9. Astuces pratiques
- Plusieurs profils conducteurs : enregistrement des réglages (sièges, volant, rétroviseurs).
- Contrôle de la batterie en km ou % via la barre supérieure de l’écran.
- Notifications pour portières ou vitres laissées ouvertes.
10. Accessoires recommandés
Quelques accessoires pour optimiser confort et protection :
- Tapis sol et coffre, plateau central, déflecteurs de coffre, protections de seuil, spoilers, pédalier alu.
- Accessoires disponibles sur Amazon avec code promo ou liens affiliés.
Conclusion
La Tesla Model 3 et Model Y offrent une expérience unique, différente des véhicules thermiques. La prise en main nécessite un peu de temps, notamment pour maîtriser :
- L’application et la clé digitale
- Les menus et réglages personnalisés
- L’autopilot et le régulateur adaptatif
- La gestion de la recharge et de la batterie
Une fois ces bases maîtrisées, votre Tesla devient intuitive, confortable et sécurisée pour un usage quotidien.
💡 Prochaines étapes : explorez des tutoriels sur le réglage des profils, le mode Sentinel, les commandes vocales et la planification des recharges pour tirer le maximum de votre Tesla.