Guide complet : Prise en main Tesla Model 3 & Model Y

Vous venez d’acquérir une Tesla Model 3 ou Model Y et souhaitez profiter pleinement de votre véhicule électrique ? Ce guide complet vous accompagnera pas à pas, de la découverte de l’extérieur et de l’intérieur du véhicule aux réglages essentiels pour un usage optimal.

1. Préparer votre Tesla à l’arrivée

Avant de démarrer votre Tesla, vous aurez besoin de quelques éléments essentiels :

Carte Tesla : indispensable si votre téléphone n’est pas encore configuré comme clé. Pour ouvrir le véhicule, il suffit de placer la carte sur le montant latéral.

: indispensable si votre téléphone n’est pas encore configuré comme clé. Pour ouvrir le véhicule, il suffit de placer la carte sur le montant latéral. Téléphone avec l’application Tesla : permet de démarrer le véhicule, ouvrir les coffres et gérer la recharge.

: permet de démarrer le véhicule, ouvrir les coffres et gérer la recharge. Câbles de recharge : Chargeur UMC pour prise classique (8 A recommandé, 16 A possible avec une prise renforcée) Câble Type 2 pour les bornes publiques et superchargeurs

:

⚠️ Les superchargeurs Tesla n’exigent pas de câble supplémentaire : il est intégré.

2. L’extérieur de la voiture

Quelques conseils pour bien prendre en main votre Tesla :

Haillon Model Y : ajustable en hauteur manuellement. Appuyez sur le bouton et maintenez-le pour enregistrer la position.

: ajustable en hauteur manuellement. Appuyez sur le bouton et maintenez-le pour enregistrer la position. Coffre avant (frunk) : ouverture via l’application ou le bouton intérieur.

: ouverture via l’application ou le bouton intérieur. Fermeture des coffres : appuyez simplement au centre avec la main pour refermer.

: appuyez simplement au centre avec la main pour refermer. Accessoires recommandés : tapis de sol, plateau central, enjoliveurs, protections de seuils, déflecteurs de coffre, spoilers, etc.

: tapis de sol, plateau central, enjoliveurs, protections de seuils, déflecteurs de coffre, spoilers, etc. Code promo : ELECHAD pour 50 € de réduction sur certains accessoires via Sorel Energies.

3. Découverte de l’intérieur et des menus

3.1 Démarrage

Pied sur le frein + carte ou téléphone pour démarrer.

La Model 3 Highland nécessite de passer la carte sur le chargeur à induction.

3.2 Menu principal

Appuyez sur l’icône voiture pour accéder au menu principal, avec plusieurs sous-menus essentiels :

Contrôle : activation des feux adaptatifs, phares, antibrouillards, verrouillage et réglages des vitres.

: activation des feux adaptatifs, phares, antibrouillards, verrouillage et réglages des vitres. Réglage des rétroviseurs : en marche arrière, rabattement automatique pratique pour garages ou allées étroites.

: en marche arrière, rabattement automatique pratique pour garages ou allées étroites. Position du volant : réglage de hauteur et profondeur via la molette gauche, sauvegarde possible pour différents profils.

4. Modes et fonctions spécifiques

4.1 Mode lavage

Ferme automatiquement toutes les vitres et le port de recharge pour protéger le véhicule lors du passage au lave-auto.

L’écran passe en noir pour le nettoyage.

4.2 Mode Sentinel

Surveillance 24/7 pour protéger votre Tesla contre les intrusions.

Activation et désactivation via le menu principal.

4.3 Mode conduite et freinage

Modes d’accélération : Standard, Confort, Performance (différences de puissance et de réactivité).

: Standard, Confort, Performance (différences de puissance et de réactivité). Frein régénératif : ajuste la récupération d’énergie et limite l’usage du frein classique.

: ajuste la récupération d’énergie et limite l’usage du frein classique. Slip Start : permet de débloquer les roues en conditions glissantes (neige, glace).

5. Gestion de la recharge

Propulsion : charge quotidienne à 100 % possible.

: charge quotidienne à 100 % possible. Long Range et Performance : charge quotidienne recommandée à 80 % (ou 90 % selon vos besoins).

: charge quotidienne recommandée à 80 % (ou 90 % selon vos besoins). Batteries LFP : charger à 100 % au moins une fois par semaine.

: charger à 100 % au moins une fois par semaine. Planification : horaire de départ et arrêt de la charge via l’application Tesla.

6. Autopilot et régulateur adaptatif

Activation : tirer le commodo de droite une ou deux fois selon le mode souhaité.

: tirer le commodo de droite une ou deux fois selon le mode souhaité. Régulateur adaptatif : maintien automatique de la vitesse et distance de sécurité.

: maintien automatique de la vitesse et distance de sécurité. Tolérances : Absolue (ex. +3 km/h) ou relative (ex. +3 %).

: Absolue (ex. +3 km/h) ou relative (ex. +3 %). Autopilot : ralentissement automatique dans les virages, ajustement de la vitesse selon la route et le trafic.

Astuce : Vous pouvez forcer le maintien de vitesse actuelle en appuyant sur le panneau de limitation.

7. Verrouillage et clés

Ajout de votre téléphone comme clé via l’application.

Verrouillage par éloignement : ferme automatiquement le véhicule lorsqu’il détecte que vous vous éloignez.

: ferme automatiquement le véhicule lorsqu’il détecte que vous vous éloignez. Exclusions : possibilité de laisser le garage ouvert.

: possibilité de laisser le garage ouvert. Sécurité enfants : verrouillage des vitres et portières arrière.

8. Éclairage et phares

Phares adaptatifs et Matrix LED : ajustent automatiquement l’éclairage pour ne pas éblouir les autres conducteurs.

: ajustent automatiquement l’éclairage pour ne pas éblouir les autres conducteurs. Éclairage ambiant : personnalisation des lumières sous le véhicule et à l’intérieur.

9. Astuces pratiques

Plusieurs profils conducteurs : enregistrement des réglages (sièges, volant, rétroviseurs).

Contrôle de la batterie en km ou % via la barre supérieure de l’écran.

Notifications pour portières ou vitres laissées ouvertes.

10. Accessoires recommandés

Quelques accessoires pour optimiser confort et protection :

Tapis sol et coffre, plateau central, déflecteurs de coffre, protections de seuil, spoilers, pédalier alu.

Accessoires disponibles sur Amazon avec code promo ou liens affiliés.

Conclusion

La Tesla Model 3 et Model Y offrent une expérience unique, différente des véhicules thermiques. La prise en main nécessite un peu de temps, notamment pour maîtriser :

L’application et la clé digitale

Les menus et réglages personnalisés

L’autopilot et le régulateur adaptatif

La gestion de la recharge et de la batterie

Une fois ces bases maîtrisées, votre Tesla devient intuitive, confortable et sécurisée pour un usage quotidien.

💡 Prochaines étapes : explorez des tutoriels sur le réglage des profils, le mode Sentinel, les commandes vocales et la planification des recharges pour tirer le maximum de votre Tesla.