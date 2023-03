Un propriétaire de Rivian charge sur le réseau Supercharger de Tesla aux USA

Le réseau de charge Supercharger de Tesla est désormais ouvert à d’autres constructeurs automobiles. Nous avons testé la fonctionnalité en chargeant notre Rivian sur l’un des dix Superchargeurs compatibles. Tesla a travaillé dur pour pouvoir profiter de la subvention de 7,5 milliards de dollars de l’administration Biden, qui est conditionnée à l’ouverture du réseau de recharge de VE de Tesla aux constructeurs rivaux. Cette pression exercée par le ministère des Transports des États-Unis a conduit Tesla à permettre à d’autres véhicules électriques de se connecter à ses bornes de recharge Supercharger.

Un test de charge réussi malgré une batterie presque pleine

Notre Supercharger se trouvait à Brewster, New York, à environ 30 miles de notre domicile. À notre arrivée, la batterie de notre Rivian était presque pleine, avec environ 80% de charge restante, ce qui signifie que nous n’avons pas pu tester la courbe de charge complète.

Nous avons eu la chance de trouver un seul autre véhicule Tesla en train de charger, ce qui signifiait que nous n’avons pas bloqué d’autres utilisateurs potentiels.

Le processus de charge pour la Rivian est légèrement différent de celui de la Tesla, car le port de charge de la Rivian est situé à l’avant du côté conducteur, contrairement à la Tesla qui le possède à l’arrière du côté conducteur. Cela signifie que nous avons dû utiliser deux places de stationnement, une pour la Rivian et une autre pour permettre à un véhicule Tesla de charger à côté de nous.

Malgré cela, nous avons facilement réussi à brancher la Rivian grâce à un câble suffisamment long pour atteindre le port de charge de notre voiture.

Le processus de charge est simple et accessible via l’application Tesla

La nouvelle fonctionnalité « Charge your Non-Tesla » est facilement accessible depuis l’application Tesla. Une fois sur place, il suffit de sélectionner la borne de recharge à utiliser et de saisir le numéro de la place de parking. Un simple clic et notre voiture était en charge.

Nous avons remarqué qu’il faut un peu d’effort pour débrancher l’adaptateur de la Rivian, mais cela n’a pas posé de problème majeur. La connexion a été un peu plus difficile en raison des résidus de neige, mais après quelques essais, nous avons réussi à démarrer la charge.

Un coût minime pour la recharge

En raison de notre statut de propriétaire de Tesla avec des centaines de milliers de miles de recharge gratuits, nous avons espéré que cette visite serait gratuite. Cependant, Tesla nous a facturé 1,47 $ pour 3 kWh de puissance.

Un grand pas en avant pour la mobilité électrique

C’est une journée importante pour la recharge des véhicules électriques aux États-Unis. Le fait que Tesla ait ouvert son réseau de charge à d’autres constructeurs automobiles permettra à de nombreux conducteurs de véhicules électriques de bénéficier d’une expérience de recharge plus pratique et plus rapide.

Il reste cependant de nombreuses questions à résoudre, notamment l’étiquette de stationnement, les coûts de recharge et la vitesse de recharge. Nous sommes néanmoins ravis de cette première expérience réussie de charge de notre Rivian sur le réseau Supercharger de Tesla, qui marque un pas en avant majeur dans l’adoption de la mobilité électrique.