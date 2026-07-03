Photovoltaïque en France : pourquoi le marché du solaire résidentiel est devenu un terrain miné (et comment s’en sortir)

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Depuis une dizaine d’années, le solaire résidentiel s’est imposé comme l’un des secteurs les plus dynamiques — et les plus sinistrés — de la transition énergétique française. Démarchage téléphonique agressif, centrales qui fuient dès la première pluie, sociétés qui disparaissent six mois après la pose, aides d’État fantômes agitées comme argument commercial : le photovoltaïque grand public traîne aujourd’hui une réputation qu’il peine à effacer.

C’est dans ce contexte qu’Arnaud Clément a choisi de construire son activité à rebours des pratiques du secteur. Installateur basé à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, il défend une approche volontairement restreinte géographiquement, un positionnement produit atypique, et une marge plafonnée par choix. Son parcours et son discours éclairent, en creux, les dérives qu’il dénonce.

Un professionnel formé par le haut du marché

Arnaud Clément n’est pas arrivé dans le solaire par la vente à domicile. Il a fait ses armes chez Groupe Le Triangle / Horizon, où il a gravi les échelons jusqu’à devenir responsable commercial et projets, à la tête d’une équipe de 16 personnes et d’un chiffre d’affaires annuel de 80 millions d’euros, sur des projets menés en France et à l’international. Quinze ans passés dans le secteur, dont une bonne partie au contact de projets de grande envergure, avant de choisir de redescendre à l’échelle d’un seul département avec sa propre structure, 4AC Solar.

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Ce choix n’a rien d’anodin : c’est précisément l’échelle nationale, selon lui, qui a permis les dérives les plus massives. Un commercial qui prospecte à des centaines de kilomètres de chez lui, pour une société qu’il ne reverra peut-être jamais après la signature, n’a pas les mêmes incitations à la qualité qu’un artisan qui croisera ses clients au supermarché du coin.

L’angle mort du marché : la garantie biennale, pas décennale

Premier point technique que tout propriétaire intéressé par le solaire devrait connaître : contrairement à une idée reçue, l’appareillage électrique d’une installation photovoltaïque (onduleurs, coffrets, câblage) relève d’une garantie biennale, et non décennale. Seule la structure porteuse et l’étanchéité peuvent, selon les cas, relever de garanties longues. Cette nuance change tout en cas de panne : une garantie, quelle qu’elle soit, ne vaut que si l’entreprise qui l’a délivrée existe encore. Or c’est précisément là que le bât blesse dans une partie du secteur, avec des sociétés qui cessent leur activité — ou changent de nom — peu après avoir empoché les paiements.

Autre repère à connaître : la multiplication des labels (RGE, QualiPV, et consorts) ne garantit pas, à elle seule, le sérieux d’un installateur. L’obtention de ces certifications s’est largement démocratisée, au point de perdre une partie de sa valeur de filtre pour le consommateur. Vérifier l’ancienneté réelle de la société, sa localisation physique, et la possibilité de rencontrer l’installateur en dehors du cadre commercial reste, dans les faits, un indicateur au moins aussi fiable.

Le pari du carport plutôt que la toiture

Autre singularité du positionnement d’Arnaud Clément : il ne travaille pas sur les toitures existantes, terrain de la majorité des installateurs et, historiquement, de la majorité des litiges (étanchéité compromise, intégration mal maîtrisée). Il s’est positionné sur l’aménagement extérieur, avec des carports et pergolas solaires installés dans le jardin, indépendamment du bâti existant.

L’argument technique mis en avant est concret : un carport solaire indépendant, non raccordé au bâtiment principal, échappe à certaines démarches administratives auprès d’Enedis qui s’imposent lors d’une intégration en toiture. Deux usages sont proposés : un carport orienté autoconsommation pour le foyer, ou un carport dédié à la recharge d’un véhicule électrique. La structure est fabriquée dans le nord de la France ; les panneaux proviennent de fabricants chinois et les onduleurs de marque taïwanaise (CyberPower) — un choix de composants assumé, à des tarifs plus accessibles que les gammes premium européennes, tandis que l’installation, elle, reste locale et réalisée en propre.

L’argument économique : l’autoconsommation comme épargne

Le discours commercial d’Arnaud Clément s’appuie moins sur l’écologie que sur l’arithmétique de la facture d’électricité : le prix du kilowattheure aurait doublé en dix ans. Son produit d’appel, une installation orientée est-ouest facturée 7 500 € TTC, est présentée comme un placement d’épargne alternatif — l’argument de vente central étant la comparaison avec un Livret A — avec un gain estimé à 6 200 € sur vingt ans une fois l’énergie autoconsommée valorisée. Comme pour toute projection de ce type, ce chiffre dépend fortement de la consommation réelle du foyer, de son taux d’autoconsommation, et de l’évolution future du prix de l’électricité : c’est une estimation, pas une garantie contractuelle, et elle mérite d’être vérifiée au cas par cas avant toute signature.

Sur ses marges, Arnaud Clément revendique une fourchette contenue, entre 25 % et 35 %, qu’il dit ne pas vouloir dépasser afin de garder le solaire accessible à un maximum de foyers — une position qui tranche avec les marges parfois bien plus élevées pratiquées par certains réseaux de vente à distance, gonflées par les coûts de prospection et les commissions commerciales.

Vendre local, jusque dans la méthode

4AC Solar ne travaille aujourd’hui que dans le Loir-et-Cher. Pas de développement national, pas de sous-traitance de la prospection : Arnaud Clément organise lui-même des rencontres avec des propriétaires intéressés, notamment dans des salles des fêtes louées pour l’occasion ou à proximité de zones commerciales comme le Leclerc de Vendôme. Une méthode à l’opposé du démarchage téléphonique ou du porte-à-porte agressif qui a nourri la défiance du grand public envers le secteur.

Il envisage par ailleurs de se former à l’expertise technique, pour pouvoir intervenir en tant qu’expert sur des installations défectueuses posées par d’autres — et, le cas échéant, reprendre les dossiers laissés à l’abandon par des sociétés disparues.

Ce qu’il faut retenir avant de se lancer

Au-delà du cas particulier de 4AC Solar, cet échange met en lumière quelques réflexes utiles pour tout propriétaire qui envisage une installation solaire :

Vérifier l’ancienneté et la pérennité réelle de l’entreprise , au-delà des seuls labels affichés.

, au-delà des seuls labels affichés. Distinguer garantie décennale et garantie biennale selon les éléments de l’installation concernés, et comprendre qu’une garantie ne vaut que si la société existe toujours.

selon les éléments de l’installation concernés, et comprendre qu’une garantie ne vaut que si la société existe toujours. Se méfier des aides d’État annoncées en argument de vente sans vérification indépendante de leur existence réelle au moment de la signature.

sans vérification indépendante de leur existence réelle au moment de la signature. Comparer les devis à prestations équivalentes : un écart de prix important entre deux offres reflète souvent une différence de matériel, de marge, ou de fiabilité, pas un simple rabais commercial.

: un écart de prix important entre deux offres reflète souvent une différence de matériel, de marge, ou de fiabilité, pas un simple rabais commercial. Privilégier, quand c’est possible, un installateur local et rencontrable, plutôt qu’un réseau national dont l’interlocuteur commercial change à chaque étape du projet.

Le solaire résidentiel reste un investissement pertinent pour de nombreux foyers français, à mesure que les factures d’électricité progressent. Mais comme le rappelle ce témoignage, le choix de l’installateur pèse souvent plus lourd, sur le long terme, que le choix de la technologie elle-même.