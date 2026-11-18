Avant le Yangwang U8 et le Defender V8 présentés cet automne, la police de Dubaï avait déjà fait entrer une berline 100 % électrique dans sa flotte de patrouille de luxe : la Lotus Emeya-S. Elle a été dévoilée en mai 2025 au World Police Summit, au Dubai World Trade Centre, et elle est confiée au département de la police touristique.

Une berline électrique de 603 ch

Les caractéristiques communiquées lors du dévoilement :

motorisation 100 % électrique, 603 ch

jusqu’à 600 km d’autonomie par charge

par charge 0 à 100 km/h en 4,2 secondes

250 km/h en vitesse de pointe

aides à la conduite autonome, écrans numériques et système multimédia avancé

La voiture a été dévoilée par le général de division Khalil Ibrahim Al Mansouri, adjoint au commandant en chef chargé des enquêtes criminelles. Étaient présents plusieurs responsables de la police, dont le général de brigade Khalfan Al Jallaf, directeur de la police touristique, ainsi que Ramzi Al Atat, directeur régional marketing et relations publiques de Lotus, à qui la police a remis une plaque commémorative.

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Une patrouille pensée pour les touristes

Comme les autres voitures de la flotte de luxe, l’Emeya-S stationne sur les sites les plus fréquentés : Burj Khalifa, le boulevard Mohammed Bin Rashid et Jumeirah Beach Residence (JBR). Selon le général Al Mansouri, ces véhicules améliorent l’image de la police et permettent aux agents d’aller au contact des habitants et des visiteurs, pour les renseigner et les orienter.

Pour Lotus, c’est la deuxième voiture dans cette flotte, après le SUV électrique Lotus Eletre R. Ramzi Al Atat a salué une police qui, en choisissant des véhicules respectueux de l’environnement, montre une approche tournée vers l’avenir.

L’électrique s’installe dans la flotte de Dubaï

L’Emeya-S n’est pas un cas isolé. La police de Dubaï a aussi intégré le Tesla Cybertruck, puis, en octobre 2026, un SUV électrique de 1 197 ch, le Yangwang U8. Nous avons détaillé ces nouveautés, avec le Defender V8 et la BMW M 1000 RR présentés au World Police Summit 2026, dans notre article sur la flotte de la police de Dubaï.

Source

World Police Summit, communiqué « Fully electric Lotus Emeya-S joins Dubai Police luxury fleet », mai 2025

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.