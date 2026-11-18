La police de Dubaï a profité du World Police Summit 2026, au Dubai World Trade Centre, pour présenter deux nouvelles recrues de sa flotte de patrouille de luxe : une moto BMW M 1000 RR capable de 314 km/h, dévoilée le 16 novembre, puis un Land Rover Defender V8 de 525 ch, présenté le 18 novembre. Un mois plus tôt, elle avait déjà ajouté un SUV électrique de 1 197 ch, le Yangwang U8. Trois annonces en quatre semaines, qui disent beaucoup de la manière dont Dubaï se sert de ses voitures de police.

Le Land Rover Defender de la police de Dubaï, avec la BMW M 1000 RR en arrière-plan, au World Police Summit 2026. Photo : Dubai Police (communiqué du 18 novembre 2026)

Un Land Rover Defender V8 de 525 ch

Le Defender a été livré par Al Tayer Motors, distributeur exclusif de Land Rover aux Émirats arabes unis. Le dévoilement s’est fait en présence du général de division Dr Ahmad Zaal bin Krishan Almuhairi, commandant en chef adjoint chargé des affaires financières et administratives de la police de Dubaï.

La fiche technique publiée par la police :

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V8 5,0 litres, 525 ch et 625 Nm, boîte automatique à huit rapports

et 625 Nm, boîte automatique à huit rapports 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, 240 km/h en pointe

réservoir de 90 litres, environ 2 585 kg

caméra 3D à 360°, phares Matrix LED, combiné d’instrumentation interactif et fonctions de commande à distance

All Terrain Progress Control, Terrain Response configurable et capteur de profondeur de gué

Pour le général Almuhairi, ces véhicules servent à moderniser les capacités de la police et à renforcer sa présence dans les différents quartiers de l’émirat.

La BMW M 1000 RR, première moto de luxe de la flotte

Présentée le jour d’ouverture du salon avec AGMC, importateur BMW, la M 1000 RR est la première moto à rejoindre la flotte de luxe. Elle est confiée à la police touristique, qui patrouille aux abords des grands sites fréquentés par les visiteurs.

La BMW M 1000 RR de la police touristique de Dubaï. Photo : Dubai Police (communiqué du 16 novembre 2026)

quatre cylindres de 999 cm³, 218 ch et 113 Nm

et 113 Nm 0 à 100 km/h en 3,1 secondes, 314 km/h en pointe

en pointe 194 kg, réservoir de 16,5 litres

ailerons aérodynamiques et pièces en fibre de carbone

Le général de brigade Ali Al Muhairi, directeur du département général des transports et du secours, y voit un moyen de renforcer le sentiment de sécurité des touristes et de mieux les orienter dans la ville.

Le Yangwang U8 électrique, la vraie nouveauté

L’ajout le plus intéressant pour nous date du 21 octobre. Au salon WETEX 2026, la police a présenté le Yangwang U8, le SUV haut de gamme de BYD, fourni par Al-Futtaim Automotive. Le communiqué le décrit comme un SUV à motorisation électrique de 1 197 ch, qui passe de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.

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Le Yangwang U8 de la police de Dubaï au WETEX 2026. Photo : Dubai Police (communiqué du 21 octobre 2026)

Ses deux particularités sont spectaculaires : il peut flotter et avancer sur l’eau en cas d’inondation, et pivoter sur lui-même à 360 degrés sans avancer ni reculer. Il patrouillera autour de Burj Khalifa, du boulevard Sheikh Mohammed bin Rashid et de Jumeirah Beach Residence.

Le général de brigade Saeed Al Hajri, directeur du département des enquêtes criminelles, a expliqué que cet ajout s’inscrit dans les efforts plus larges de la police pour intégrer des véhicules électriques à ses opérations.

Une vitrine où l’électrique gagne du terrain

La flotte de luxe de Dubaï n’a jamais eu pour but d’attraper des chauffards. Elle sert de vitrine, stationnée devant les sites touristiques, et les visiteurs viennent s’y faire photographier. Le communiqué sur le U8 le dit clairement : la voiture doit aussi être un point de contact entre les agents et le public.

Dans cette vitrine, l’électrique occupe une place croissante. Le 14 octobre, la police avait déjà annoncé une Lamborghini hybride de 920 ch. Elle roule aussi en Lotus Emeya-S 100 % électrique depuis mai 2025, et elle avait intégré le Tesla Cybertruck à sa flotte. Le Defender V8 et la BMW rappellent que le thermique reste présent, mais la police assume désormais publiquement une stratégie de mobilité électrique.

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Aux Émirats, Tesla avance aussi sur le terrain de la conduite assistée : nous suivions déjà le lancement du FSD aux Émirats arabes unis.

Sources

Dubai Police, communiqué du 18 novembre 2026 (Land Rover Defender)

Dubai Police, communiqué du 16 novembre 2026 (BMW M 1000 RR)

Dubai Police, communiqué du 21 octobre 2026 (Yangwang U8)

Dubai Police, communiqué du 14 octobre 2026 (Lamborghini hybride)

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.