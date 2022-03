Porsche Taycan : se recharger aux Superchargers

En théorie, tout devrait bien se passer

Dans ce premier essai des Superchargers Tesla avec la Porsche Taycan by Tesla Magazine, on vous emmène de Paris vers Versailles…

Vous allez voir, c’est d’autant plus intéressant car cela fait écho à notre article sur « comment se recharger quand on est pas une VE Tesla ? ». De plus, les Superchargers vers lesquels nous nous sommes tournés, se trouvent bien dans la liste de points de charge Tesla ouverts aux autres marques de VE.

Les moyens de paiement n’ont pas été paramétrés d’entrée de jeu. Nous avons estimé que cela ne poserait pas problème. Et à juste titre !

La recharge de la Porsche Taycan par Tesla : dans la pratique

Tout s’est bien passé, la recharge via Tesla est très simple sur la Porsche Taycan. La prise CCS combo qui permet de se recharger se trouve sur le côté droit, bien visible.

En effet, le véhicule est parfaitement compatible. L’espacement fonctionne pour la taille du véhicule. On trouve même 3 points de charge sur le parking de ce supermarché. Des places IZIVIA sont présentes.

Les bornes ne sont pas forcément faciles à trouver, nous avons pris un peu de temps. Elles sont accessibles mais il faut les trouver ! Par contre, on entre et sort aisément de ce parking. Il existe : la charge lente Tesla réservé plutôt à la boutique, les bornes IZIVIA et les Superchargers excentrés.

Pour recharger notre Porsche Taycan, on est vraiment arrivé à l’entrée du magasin. L’emplacement se situant pile sur la zone parking !

Nous avons d’ailleurs pu remarquer lors de cet essai que de plus en plus de VE s’y branchent : des Tesla bien sûr, mais aussi des Zoé et d’autres marques. Somme toute, la population de VE se rechargeant aux Superchargers devient hétéroclite.