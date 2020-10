[TOURISME] Notre avis sur l’Hostellerie Cèdre & Space à Beaune

Cet été nous avons eu plaisir à découvrir la France et la très chouette ville de Beaune. L’occasion pour Tesla Magazine de partager nos expériences après une étape à l’Hostellerie Cèdre et Spa à Beaune. Un havre de paix dans une ville iconique de Bourgogne.

Une localisation idéale

Beaune est située à 3 heures de Paris, ce n’est pas si loin pour prendre du temps pour soi et s’échapper de la vie parisienne. Nous avons séjourné à l’Hostellerie Cèdre & Spa dans le cadre d’un Road-trip entre Aix-en-Provence et Paris. Il y a toujours une bonne raison de se rendre dans la capitale des vins de Bourgogne et comme la route est une activité qui requiert toute notre attention, être dans un lieu reposant n’est pas un luxe.









Nous avons découvert un Hôtel de charme empreint de tradition mais résolument tourné vers l’avenir. Sensible à la clientèle électrique, cet hôtel abrite des bornes de rechargement Tesla et Porsche.

Petit plus, lorsque vous vous rendez dans le jardin, vous découvrez deux vélos à assistance électrique Moustache. Cette découverte, nous a agréablement surpris.

Pour finir, afin de répondre aux attentes de sa clientèle, l’Hostellerie Cèdre & Spa a lancée un vaste programme de rénovation hivernal étalé sur 5 années.

Une chambre emprunte de tradition

Nous avons eu l’occasion de séjourner dans une magnifique Junior Suite où nous avons retrouvé un espace bureau pour travailler, une magnifique salle de bain et une literie exceptionnelle (le plus important selon nous dans une chambre).

Là aussi, l’équipe a su conjuguer modernité et tradition. Et c’est dans les détails que cela se remarque avec une enceinte pour connecter son smartphone et profiter de sa musique et une télé qui permet de connecter des équipements comme une Chromecast pour voir ses films sur un grand écran.







Le petit déjeuner est quant à lui très complet, vous avez le choix de le prendre dans la salle du petit déjeuner fraîchement rénovée ou en terrasse par beau temps. Vous y trouverez de nombreux produits frais et de la région pour vous réveiller du bon pied.

Profitez de votre halte pour dîner au Restaurant Gastronomique de l’hôtel

Le grand plus de cet hôtel est d’abriter un Restaurant Gastronomique où nous avons trouvé un cadre très agréable, un personnel d’un grand professionnalisme et des mets raffinés.

Le Chef Jordan Billan sait assurément adapter son menu à ses clients et vous pourrez y déguster un plat qui vous apportera beaucoup de plaisir.

Un havre de paix









L’ Hostellerie Cèdre & Spa dispose également d’un magnifique Spa Nuxe, niché dans un authentique caveau de pierre. Le charme unique de voûtes en pierres, pour une expérience de relaxation inoubliable.

Informations pratiques

Adresse : 10-12 boulevard du Maréchal-Foch, Beaune, 21200, France

Téléphone : +33 3 80 24 01 01

N’hésitez pas à dire que vous réservez de la part de Tesla Magazine et à nous faire part de votre expérience en commentaire.

