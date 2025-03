Si vous pensez que conduire une voiture ressemble trop à un épisode de Fast & Furious avec des embouteillages en guise de cascade, il est temps de découvrir la Citroën Ami. Oui, cette petite boîte à roulettes électrique qui semble tout droit sortie d’un jeu de Lego pour adultes. Voici pourquoi vous devez absolument l’essayer avant de mourir (ou avant qu’elle ne tombe en panne au milieu d’un rond-point).

1. Parce que vous n’aurez jamais l’air aussi cool ailleurs

Avec ses 45 km/h de vitesse maximale, la Citroën Ami vous donne l’allure d’une tortue pressée qui a décidé de faire un sprint. Oubliez les regards envieux des amateurs de bolides : ici, on vous klaxonnera parce que vous bloquez la file, et ça, c’est une forme de célébrité. Bonus : son design carré et ses portes asymétriques (une s’ouvre à droite, l’autre à gauche, parce que pourquoi pas ?) feront de vous l’énigme roulante du quartier.

2. Parce que c’est une voiture… ou pas vraiment

La Citroën Ami n’est pas une voiture au sens classique, c’est un « quadricycle léger ». Traduction : vous pouvez la conduire dès 14 ans avec un permis AM, ce qui en fait techniquement le rêve de tout ado qui veut frimer devant le collège. À 8 chevaux, elle a autant de puissance qu’un aspirateur Dyson en mode éco, mais elle vous emmène au boulot sans que personne ne vous prenne trop au sérieux. Et ça, c’est priceless.

3. Parce qu’elle est plus économique qu’un café à Paris

À environ 6 000 € à l’achat ou 20 € par mois en location, la Citroën Ami coûte moins cher qu’un abonnement à une salle de sport que vous n’utilisez jamais. Et avec son autonomie de 75 km (si vous ne mettez pas le chauffage, la radio et vos rêves de grandeur en même temps), elle est parfaite pour aller chercher une baguette ou fuir une conversation gênante sans aller trop loin.

4. Parce que vous adorerez la garer

Avec ses 2,41 mètres de long, la Citroën Ami se gare partout. Littéralement. Une place de vélo ? Ça passe. Un bout de trottoir abandonné ? Banco. Vous pouvez même la garer en travers et prétendre que c’est une œuvre d’art contemporain. Les parisiens vous détesteront, mais ils détestent déjà tout le monde, alors autant leur donner une bonne raison.

5. Parce qu’elle vous apprend l’humilité

Oubliez les démarrages en trombe ou les virages serrés : la Citroën Ami vous rappelle que la vie est une balade tranquille, même quand un scooter vous double en riant. Elle vibre, elle tangue un peu, et son intérieur en plastique dur vous fait apprécier le luxe d’un siège de bus. Bref, c’est une leçon de vie roulante : on n’a pas besoin de grand-chose pour avancer (mais un bon coussin ne fait pas de mal).

En conclusion

Essayer la Citroën Ami, c’est comme adopter un hamster : c’est petit, ça ne va pas vite, ça ne fait pas peur aux voisins, mais ça met inexplicablement de la joie dans votre quotidien. Alors, la prochaine fois que vous croiserez ce cube roulant, ne riez pas : montez dedans. Vous risquez de ne plus jamais vouloir conduire autre chose… ou de commander un Uber en cachette dès que possible.