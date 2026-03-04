En 2025, la Renault 5 a été la voiture électrique la plus vendue en France avec 37 997 commandes. En février 2026, la Model Y a repris la première place. Ce duel mérite qu’on l’examine sans complaisance.
Le tableau de bord du match
|Renault 5 E-Tech 52 kWh
|Tesla Model Y Standard
|Prix après bonus modeste
|~21 990 €
|~35 990 €
|Prix après bonus intermédiaire
|~25 990 €
|~39 990 €
|Autonomie WLTP
|410 km
|466 km
|Autonomie autoroute réelle
|220–250 km
|360–400 km
|Recharge DC max
|100 kW
|170 kW (Supercharger V3)
|Coffre
|326 L
|854 L + 117 L frunk
|Longueur
|3,92 m
|4,75 m
|Réseau dédié
|Non
|Supercharger (3 000+ en Europe)
Ce que la Renault 5 fait mieux
Le prix. À 21 990 € après bonus pour les revenus modestes (éligible au leasing social à 139 €/mois), la R5 est accessible à un public qui ne peut pas se permettre une Tesla. C’est son argument massue.
La maniabilité urbaine. 3,92 m de long, stationnement en ville incomparablement plus simple qu’une Model Y à 4,75 m.
Le design. Le néo-rétro de la R5 est assumé et réussi. Elle attire l’œil sans polariser politiquement.
Ce que la Tesla Model Y Standard fait mieux
L’autonomie réelle sur autoroute. Paris-Bordeaux (580 km) : 1 arrêt de 20 min en Model Y, 2 arrêts de 30 min en R5. C’est le critère discriminant pour les conducteurs qui font régulièrement de l’autoroute.
L’espace. 854 litres + frunk contre 326 litres. Pour une famille avec enfants, la comparaison est sans appel. La Model Y transporte 5 adultes avec les bagages ; la R5 en transporte 4 avec peu de bagages.
Le réseau Supercharger. 3 000+ stations en Europe, fiables, rapides. Charger une R5 impose de naviguer entre Ionity, Electra, Lidl Charging — des réseaux de qualité variable.
La technologie embarquée. Écran 16 pouces QHD, Grok intégré, mises à jour OTA hebdomadaires, navigation Tesla Maps. L’expérience est nettement supérieure à Android Automotive de Renault.
Verdict
La R5 a battu la Model Y en 2025 grâce aux aides (leasing social, bonus renforcé). Ce n’est pas une victoire technologique — c’est une victoire commerciale. En février 2026, dès que les conditions s’équilibrent, la Model Y reprend la première place.
Ces deux voitures ne ciblent pas le même conducteur :
- R5 : usage urbain, budget serré, pas de longs trajets autoroute
- Model Y Standard : famille, autonomie réelle, réseau de recharge fiable, budget 36 000–40 000 €