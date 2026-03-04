Pourquoi il ne faut pas essayer la Renault 5 E-Tech si vous avez une Tesla en tête

En 2025, la Renault 5 a été la voiture électrique la plus vendue en France avec 37 997 commandes. En février 2026, la Model Y a repris la première place. Ce duel mérite qu’on l’examine sans complaisance.

Le tableau de bord du match

Renault 5 E-Tech 52 kWhTesla Model Y Standard
Prix après bonus modeste~21 990 €~35 990 €
Prix après bonus intermédiaire~25 990 €~39 990 €
Autonomie WLTP410 km466 km
Autonomie autoroute réelle220–250 km360–400 km
Recharge DC max100 kW170 kW (Supercharger V3)
Coffre326 L854 L + 117 L frunk
Longueur3,92 m4,75 m
Réseau dédiéNonSupercharger (3 000+ en Europe)

Ce que la Renault 5 fait mieux

Le prix. À 21 990 € après bonus pour les revenus modestes (éligible au leasing social à 139 €/mois), la R5 est accessible à un public qui ne peut pas se permettre une Tesla. C’est son argument massue.

La maniabilité urbaine. 3,92 m de long, stationnement en ville incomparablement plus simple qu’une Model Y à 4,75 m.

Le design. Le néo-rétro de la R5 est assumé et réussi. Elle attire l’œil sans polariser politiquement.

Ce que la Tesla Model Y Standard fait mieux

L’autonomie réelle sur autoroute. Paris-Bordeaux (580 km) : 1 arrêt de 20 min en Model Y, 2 arrêts de 30 min en R5. C’est le critère discriminant pour les conducteurs qui font régulièrement de l’autoroute.

L’espace. 854 litres + frunk contre 326 litres. Pour une famille avec enfants, la comparaison est sans appel. La Model Y transporte 5 adultes avec les bagages ; la R5 en transporte 4 avec peu de bagages.

Le réseau Supercharger. 3 000+ stations en Europe, fiables, rapides. Charger une R5 impose de naviguer entre Ionity, Electra, Lidl Charging — des réseaux de qualité variable.

La technologie embarquée. Écran 16 pouces QHD, Grok intégré, mises à jour OTA hebdomadaires, navigation Tesla Maps. L’expérience est nettement supérieure à Android Automotive de Renault.

Verdict

La R5 a battu la Model Y en 2025 grâce aux aides (leasing social, bonus renforcé). Ce n’est pas une victoire technologique — c’est une victoire commerciale. En février 2026, dès que les conditions s’équilibrent, la Model Y reprend la première place.

Ces deux voitures ne ciblent pas le même conducteur :

  • R5 : usage urbain, budget serré, pas de longs trajets autoroute
  • Model Y Standard : famille, autonomie réelle, réseau de recharge fiable, budget 36 000–40 000 €

