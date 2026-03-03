C’est l’une des questions les plus fréquentes depuis le retour du leasing social en septembre 2025 : peut-on obtenir une Tesla via le leasing social ? La réponse courte est non. Ce guide vous explique pourquoi, ce qui pourrait changer, et quelles solutions concrètes existent si vous voulez rouler en Tesla avec un budget serré.

Le leasing social 2026 : rappel du dispositif

Le leasing social est un programme gouvernemental permettant aux ménages modestes de louer un véhicule électrique neuf à prix fortement subventionné, sans apport, avec des loyers inférieurs à 200 euros par mois. Il est financé par les certificats d’économie d’énergie (CEE), principalement par les fournisseurs d’énergie.

Conditions d’éligibilité 2026

Pour bénéficier du leasing social, les quatre conditions suivantes doivent être réunies simultanément :

Critère Condition Âge Être majeur Domicile Résider en France Revenus Revenu fiscal de référence ≤ 16 300 €/part Usage professionnel Habiter à plus de 15 km du travail OU faire plus de 8 000 km/an à titre professionnel

Un couple avec deux enfants peut être éligible jusqu’à 48 900 euros de revenus annuels (4 parts × 16 300 euros). Le périmètre est plus large que beaucoup ne le pensent.

Les conditions du contrat

Durée minimum : 36 mois

Loyer : entre 95 et 200 euros par mois selon le modèle

Apport : aucun requis

Option d’achat : non — le véhicule est restitué à la fin

Non cumulable avec le bonus écologique ou la prime à la conversion pour le même véhicule

La vérification d’éligibilité se fait via le simulateur officiel gouvernemental ou directement auprès des loueurs conventionnés. L’authentification via FranceConnect permet une vérification automatique des revenus sous 48 heures. L’ouverture des commandes pour l’édition 2026 est prévue fin septembre 2026.

Tesla est-elle éligible au leasing social ?

Non. Aucun modèle Tesla n’est éligible au leasing social dans l’édition 2026, ni dans les éditions précédentes de 2024 et 2025. Ce n’est pas une décision politique ciblant Tesla : c’est la conséquence mécanique de deux critères que la marque ne remplit pas à ce jour.

Le score environnemental (éco-score) est insuffisant selon la grille de notation européenne. Les batteries NMC utilisées dans le Model Y Grande Autonomie ont une empreinte carbone de fabrication plus élevée que les batteries LFP de nombreux concurrents éligibles. Le programme exige un éco-score minimal qui tient compte de l’ensemble du cycle de vie du véhicule.

L’origine de fabrication pèse lourd dans le calcul. Le Model 3 est assemblé à Shanghai — un handicap majeur dans la grille européenne. Le Model Y, fabriqué à Giga Berlin, satisfait au critère géographique, mais son éco-score global reste insuffisant.

Les modèles éligibles sont généralement des citadines et compactes à batteries LFP assemblées en Europe : Citroën ë-C3 (France), Renault 5 E-Tech (France), Peugeot e-208 (Espagne). Tesla joue dans une catégorie de prix et de technologie différente, ce qui rend l’éligibilité structurellement compliquée dans le cadre actuel.

Les alternatives concrètes pour rouler en Tesla avec un budget serré

Option 1 : Tesla d’occasion + bonus occasion + prime à la conversion

C’est la combinaison la plus efficace en 2026 pour les revenus modestes. Un Model Y Grande Autonomie de 2022 se négocie entre 28 000 et 33 000 euros selon le kilométrage.

Simulation pour un ménage aux revenus modestes remplaçant un vieux diesel :

Poste Montant Prix d’achat Model Y GA 2022 30 000 € Bonus véhicule d’occasion −3 000 € Prime à la conversion (vieux diesel à la casse) −5 000 € Prix effectif 22 000 € Crédit 48 mois à 5,5 %, apport 2 000 € ~480 €/mois

La garantie batterie et moteur est encore valide (8 ans / 192 000 km, transférable), et le véhicule dispose du processeur AMD Ryzen compatible avec toutes les mises à jour récentes dont Grok.

Option 2 : Model Y Standard neuve avec aides maximum

Pour les revenus modestes souhaitant du neuf :

Poste Montant Prix catalogue Model Y Standard 42 990 € Bonus écologique (revenus modestes) −7 000 € Prime à la conversion (vieux thermique à la casse) −5 000 € Prix effectif 30 990 € LOA 48 mois, premier loyer 3 000 € ~580–620 €/mois

C’est 4 fois plus cher que le leasing social minimum, mais c’est une Tesla neuve avec toutes ses fonctionnalités et la garantie complète.

Option 3 : Leasing social + autre modèle aujourd’hui, Tesla plus tard

La stratégie pragmatique pour de nombreux profils : utiliser le leasing social pour couvrir les besoins de mobilité immédiate avec une citadine à 95–150 euros par mois, et envisager une Tesla d’occasion dans 3 ans quand les prix auront encore baissé et que vos finances auront évolué.

Les 29 modèles éligibles au leasing social 2026

Pour référence, les principaux modèles disponibles dans le programme 2026 :

Modèle Loyer mensuel minimum Citroën ë-C3 à partir de 95 €/mois Fiat Panda à partir de 115 €/mois Citroën ë-C3 Aircross à partir de 119 €/mois Renault 5 E-Tech (120 ch) à partir de 139 €/mois Peugeot e-208 à partir de 140 €/mois Fiat 500e à partir de 130 €/mois MG4 à partir de 145 €/mois Renault Mégane E-Tech à partir de 160 €/mois Jeep Avenger Electric à partir de 165 €/mois Volkswagen ID.3 à partir de 155 €/mois Volkswagen ID.4 à partir de 185 €/mois Renault Kangoo E-Tech à partir de 180 €/mois Citroën ë-Berlingo à partir de 170 €/mois

La liste officielle complète (29 modèles) est disponible sur mon-leasing-electrique.gouv.fr. Les tarifs peuvent varier selon les loueurs conventionnés.

À noter : les 50 000 places de l’édition 2025 ont été épuisées en 3 mois. Pour l’édition 2026 (ouverture fin septembre), il est vivement conseillé de préparer son dossier à l’avance.

Tesla sera-t-elle un jour éligible au leasing social ?

Possible, mais pas avant 2027 au plus tôt. Pour figurer dans le programme, il faudrait que Tesla remplisse simultanément :

Un éco-score amélioré, notamment via des batteries produites en Europe ou une transition vers le LFP pour le Model Y

Un prix de vente compatible avec les loyers cibles du programme (ce qui implique un modèle nettement moins cher que le Model Y Standard actuel)

La future Model 2 / véhicule abordable Tesla à moins de 30 000 euros (calendrier probable 2027–2028) est la candidate la plus plausible pour une future édition. Elon Musk a confirmé le développement de ce modèle, mais aucune date officielle n’a été communiquée.

FAQ

Peut-on cumuler leasing social et prime à la conversion ? Non. Le leasing social n’est pas cumulable avec la prime à la conversion pour le même véhicule. Vous pouvez en revanche vendre votre ancienne voiture séparément.

Suis-je éligible si je suis auto-entrepreneur ou indépendant ? Oui. Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier du leasing social sur la base de leurs revenus déclarés, avec fourniture de la déclaration de revenus et d’un extrait RCS ou ORIAS.

Y a-t-il une option d’achat à la fin du leasing social ? Non. C’est une LLD pure. Le véhicule est restitué au loueur à la fin du contrat minimum de 36 mois.

Peut-on résilier le leasing social avant les 36 mois ? Oui, mais avec des pénalités financières significatives. Vérifiez les conditions de résiliation anticipée dans votre contrat avant de signer.

Les quotas du leasing social 2026 sont-ils déjà ouverts ? Non. L’ouverture des commandes est prévue fin septembre 2026. Préparez votre dossier dès maintenant (avis d’imposition, justificatif de domicile, attestation employeur ou déclaration de revenus pour les indépendants).

Un Tesla Model Y d’occasion peut-il bénéficier du bonus occasion ? Oui, sous conditions : véhicule de plus de 2 ans, moins de 60 000 km, prix d’achat inférieur à 47 000 euros. Le bonus varie de 1 000 à 3 000 euros selon les revenus.

