Pourquoi il ne faut pas faire de ratio à Elon Musk ?

Comme vous le savez, Elon Musk a racheté le réseau social Twitter. Depuis nous avons entendu parlé de sa nouvelle influence, des licenciements en masse et des nouvelles options qui arrivent avec notamment la mise en place d’un abonnement pour obtenir le statut certifié: « Le pouvoir au peule! » selon Elon Musk. Désormais les médias sont focalisé sur le « ratio » d’Elon Musk. Nous avons voulu aller plus loin en vous expliquant d’abord ce qu’est un ratio. Ensuite nous allons vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire de Ratio a Elon Musk nouveau patron de Twitter.

Qu’est-ce qu’un ratio ?

C’est un phénomène qui est visible sur tous les réseaux sociaux. Il s’agit de commenter une publication populaire et d’obtenir plus de likes que le créateur de cette publication. C’est ce qui est arrivé à Elon Musk et c’est un français qui est à l’origine de ce ratio. Donc il faut imaginer que tous les postes où quelqu’un commente et obtient plus de like peut être « un ratio ».

Il faut donc bien s’entendre sur le fait que ce n’est pas spécifique au Tweet ou au réseau social d’Elon Musk.

Maintenant que nous avons dit cela il faut également spécifier que c’est un sujet très léger et qui démontre la notoriété du nouveau patron de Twitter. Ces avancées avec le réseau social vont être extrêmement suivi par la presse comme est suivi la thématique Tesla et la thématique SpaceX.

La suppression du tweet d’Elon Musk

En réalité sur ce sujet, ce n’est pas vraiment le ratio qui fait parler de lui, même si c’est toujours intéressant d’apprendre de nouvelles notions. Mais c’est bien la suppression du tweet qui interpelle. Personne ne sait si c’est effectivement parce que M. Musk s’est senti humilié ou si c’est parce qu’il trouvait son tweet finalement peu intéressant.

Néanmoins et pour nous c’est toujours intéressant de voir et de remarquer l’évolution des attentes et des regards qui sont portés sur le patron de Tesla, toujours de façon négative ou sarcastique. Pour moi, je trouve le sujet représentatif de la portée du réseau social et de la pression qui attend les équipes de ce réseau social en plein renouveau.

Nouvelles fonctionnalités d’édition sur Twitter

Le nouveau propriétaire de Twitter a indiqué qu’il serait à l’avenir beaucoup plus simple d’édité un Tweet. Peut être que c’est pour combler ce défaut, qu’il a été obligé de supprimer ce tweet.

Finalement ratio ou pas, qui est le grand gagnant de l’histoire ?