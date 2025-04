Les bornes de recharge haute puissance (HPC), capables de fournir plus de 150 kW, sont essentielles pour la mobilité électrique. Cependant, les intempéries comme la pluie, la neige ou les chaleurs extrêmes menacent leur fonctionnement. Protéger ces infrastructures est crucial pour garantir leur performance et soutenir la transition énergétique. Voici six raisons, illustrées par des exemples concrets.

1. Assurer la sécurité des utilisateurs

Les bornes de recharge haute puissance manipulent des courants élevés, rendant la sécurité primordiale. Une infiltration d’eau peut provoquer des courts-circuits ou des chocs électriques.

Exemple : En 2022, une borne non protégée dans une station-service en Allemagne a subi un court-circuit après une forte pluie, entraînant une panne temporaire et des risques pour les utilisateurs. En réponse, des opérateurs comme Ionity ont équipé leurs bornes de boîtiers étanches IP54 et d’auvents pour éviter ce problème, garantissant une recharge sécurisée.

2. Prolonger la durée de vie des bornes

L’humidité, le gel ou les UV dégradent les composants des bornes de recharge, comme les câbles ou les connecteurs. Une protection adaptée prolonge leur durée de vie.

Exemple : Tesla utilise des câbles refroidis par liquide et des connecteurs en acier inoxydable sur ses Superchargeurs pour résister à la corrosion causée par l’humidité. De plus, des stations comme celles de Norvège intègrent des abris en aluminium pour protéger les bornes des hivers rigoureux, réduisant l’usure et les coûts de remplacement.

3. Maintenir une disponibilité continue

Une borne endommagée par les intempéries devient inutilisable, ce qui nuit à l’expérience utilisateur et à la fiabilité du réseau.

Exemple : Lors d’une tempête en France en 2023, plusieurs bornes non protégées sur une aire d’autoroute ont été mises hors service à cause d’infiltrations d’eau. En revanche, les stations Fastned aux Pays-Bas, équipées de toits solaires et de systèmes de drainage, ont continué à fonctionner sans interruption, démontrant l’efficacité d’une protection contre les intempéries.

4. Réduire les coûts d’exploitation

Les réparations dues aux intempéries augmentent les coûts pour les exploitants. Une protection adaptée est plus économique à long terme.

Exemple : Un opérateur régional en Italie a signalé que le remplacement de connecteurs endommagés par l’humidité coûtait jusqu’à 5 000 € par borne. En investissant dans des auvents et des systèmes de ventilation, comme ceux utilisés par Enel X, l’opérateur a réduit ses frais de maintenance de 30 % sur trois ans, optimisant la rentabilité des bornes de recharge.

5. S’adapter au changement climatique

Les conditions climatiques extrêmes, comme les tempêtes ou les vagues de chaleur, exigent des bornes résistantes.

Exemple : En Australie, où les températures dépassent souvent 40°C, Chargefox installe des bornes avec des systèmes de refroidissement actif et des auvents réfléchissants pour limiter la surchauffe. Ces solutions permettent aux bornes de recharge haute puissance de fonctionner efficacement, même pendant les canicules, répondant aux défis du changement climatique.

6. Préserver l’esthétique et l’intégration urbaine

Les intempéries peuvent dégrader l’apparence des bornes, nuisant à leur intégration dans les espaces urbains.

Exemple : À Stockholm, les bornes Vattenfall sont protégées par des abris au design moderne en bois et verre, résistants aux intempéries tout en s’intégrant au paysage urbain. Ces structures évitent la rouille et la décoloration, renforçant l’image de la mobilité électrique comme solution esthétique et durable.

Conclusion : Une priorité pour la mobilité électrique

Protéger les bornes de recharge haute puissance des intempéries est essentiel pour leur sécurité, leur durabilité et leur fiabilité. Les exemples d’opérateurs comme Tesla, Fastned ou Vattenfall montrent que des solutions comme les auvents, les boîtiers étanches ou les systèmes de refroidissement font la différence. En anticipant les défis climatiques, les exploitants réduisent les coûts et soutiennent la mobilité électrique, clé d’un avenir durable.