Tesla révolutionne la fabrication automobile avec son nouveau brevet

Tesla, le géant de l’automobile électrique, vient de renforcer sa position dominante avec une stratégie innovante de protection intellectuelle en sécurisant un nouveau brevet révolutionnaire. Le 4 décembre 2025, Tesla a annoncé la publication de son application de brevet (US 2025/0368284 A1) qui verrouille la méthode derrière son processus innovant « Unboxed ». Contrairement à son précédent brevet centré sur le matériel physique, celui-ci protège la recette des opérations de fabrication, à savoir l’utilisation d’un datume global, l’application d’un adhésif et la technique de tacking.

Comprendre le défi du « Tolerance Stack-up »

Dans la fabrication traditionnelle de véhicules, le principal défi réside dans le « tolerance stack-up ». Les pièces du véhicule, telles que la portière et l’aile, sont habituellement alignées les unes par rapport aux autres. Cela signifie que la moindre imperfection dans le cadre peut entraîner un ajustement inapproprié des autres pièces. La méthode brevetée par Tesla introduit une référence universelle fixe appelée Global Datum, accessible dans la cellule d’assemblage automatisée.

L’alignement de chaque panneau extérieur (portes, capots, habillages) est réalisé en s’appuyant sur ce point de référence invisible. Ainsi, même en présence d’imperfections mineures dans le cadre interne, chaque panneau est positionné exactement là où il doit être, indépendamment des tolérances structurelles.

Maîtriser l’adhérence et la température grâce aux solutions adhésives

Pour permettre cet alignement, Tesla utilise un adhésif structurel plutôt que des fixations rigides comme des vis ou des clips. Le système intègre un « espace adhésif calculé » qui remplit la fonction de tampon entre le panneau extérieur et le cadre interne. Le résultat est un ajustement parfait même si le cadre intérieur présente des irrégularités de surface, comme des profondeurs variables.

En outre, cet espace adhésif agit comme un buffer thermique souple résolvant le problème du coefficient de dilatation thermique (CTE). Grâce à la flexibilité de l’adhésif, les panneaux extérieurs peuvent s’étendre et se contracter avec les fluctuations de température sans créer de pression sur le cadre métallique sous-jacent, permettant ainsi de maintenir intégrité et esthétique sous diverses conditions climatiques.

Accélérer la production grâce aux solutions de tacking

Les adhésifs structurels nécessitent du temps pour durcir, ce qui pourrait, en théorie, ralentir le rythme de production. Tesla surmonte cette contrainte avec un procédé de tacking qui permet aux robots de libérer immédiatement les panneaux, facilitant ainsi le passage immédiat du véhicule à l’étape suivante de l’assemblage. Des broches de datume auto-pénétrantes et des adhésifs thermofusibles agissent ensemble pour fixer provisoirement les panneaux pendant le processus de durcissement.

Réduction massive du nombre de pièces

En simplifiant le nombre de pièces à assembler, la méthode de Tesla génère une réduction significative du nombre de pièces. Là où des méthodes traditionnelles pourraient exiger de nombreuses fixations, la transition vers un système adhésif réduit ces besoins, diminuant ainsi les coûts matériels et allégeant le véhicule.

Le brevet soumis par Tesla ne se limite pas à innover dans la fabrication automobile; il reclame une avancée dans l’industrie, modifiant les paradigmes actuels tout en solidifiant sa place en tant que chef de file du secteur automobile.