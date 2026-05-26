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Même borne, même véhicule, même quantité d’énergie. Mais pas le même prix. L’enquête publiée le 22 mai 2026 par Que Choisir Ensemble (anciennement UFC-Que Choisir) confirme ce que de nombreux conducteurs électriques suspectaient depuis longtemps : la tarification des bornes publiques ressemble davantage à un jeu de dés qu’à une grille tarifaire lisible.

« Ne laissons pas penser que recharger une voiture électrique coûte aussi cher qu’un plein de carburant »

C’est la phrase qui a mis le feu aux poudres sur X (Twitter). Maud Bregeon, ministre chargée de l’Énergie, a réagi publiquement à l’enquête de @UFCquechoisir en alertant sur les risques que cette opacité tarifaire fait peser sur la transition électrique. Le message est fort, et il rejoint un constat partagé par des milliers d’automobilistes en France : le prix de la recharge publique est devenu incompréhensible, injuste, et parfois décourageant.

Ce que révèle l’enquête de Que Choisir Ensemble (mai 2026)

L’enquête, réalisée sur 121 points de recharge, est sans appel : le système actuel est incompréhensible, inéquitable et souvent exagérément cher pour les automobilistes non avertis. Les principaux freins identifiés sont le manque d’affichage des prix, la quasi-impossibilité de payer par carte bancaire et la faible fiabilité du réseau.

Les résultats concrets sont édifiants :

Sur une borne située à Langres (Haute-Marne), le tarif varie de 0,30 €/kWh à 1,78 €/kWh, soit un écart de 490% — selon l’application ou la carte de paiement utilisée.

En zone urbaine, la différence entre le prix le plus bas et le plus haut est en moyenne de 126%. Sur l’autoroute, cet écart moyen atteint 72%, avec un prix moyen d’environ 0,61 €/kWh.

Une recharge de 20 kWh — soit 100 km d’autonomie — coûte en moyenne 10,80 € sur une borne de 22 kW. Sur une borne rapide, le prix peut grimper jusqu’à 35,60 €.

Pour comparer : un plein d’essence sur une Renault Clio pour les mêmes 100 km vous coûte environ 10 à 12 €. La promesse économique du véhicule électrique en prend un coup — pas parce que l’électricité est chère, mais parce que le système de distribution est opaque et mal encadré.

Pourquoi le prix varie-t-il autant ? Les 4 facteurs clés

1. Le mode de paiement : abonné ou « passant », deux prix très différents

C’est le facteur le plus injuste. Les prix varient considérablement entre les opérateurs et en fonction de la détention d’un abonnement, avec des écarts dépassant parfois les 400%. De plus, la plupart des bornes n’acceptent que les paiements par carte d’opérateur de mobilité, excluant les cartes bancaires.

En clair : si vous n’avez pas souscrit à l’abonnement du réseau sur lequel vous vous trouvez, vous payez plein pot — parfois le double ou le triple. C’est comme si une station-service faisait payer l’essence 3 € le litre aux non-membres d’un club fidélité.

2. L’opérateur : le Far West de la facturation

Des écarts de prix allant jusqu’à 800% ont été constatés pour la même quantité d’énergie rechargée entre deux opérateurs différents. Le système est d’autant plus opaque qu’il n’y a aucun affichage des tarifs au niveau de la borne, contrairement aux carburants pétroliers.

Les grands réseaux — Ionity, Electra, TotalEnergies, Engie, Chargemap — pratiquent chacun leurs propres tarifs, leurs propres grilles d’abonnement, sans aucune harmonisation nationale.

3. La puissance de charge : plus c’est rapide, plus c’est cher

Un kWh sur une borne AC 7 kW (lente) coûte significativement moins cher que sur un chargeur DC 150 ou 350 kW (ultra-rapide). La puissance de charge supplémentaire est répercutée sur le consommateur, sans toujours être clairement indiquée avant de brancher.

4. L’heure de recharge : des tarifs dynamiques peu affichés

Certains opérateurs appliquent des tarifs variables selon les heures creuses/pleines, à l’image de l’électricité domestique. Mais contrairement à un compteur Linky, rien n’est affiché de façon claire sur la borne. Le conducteur ne sait pas qu’il recharge au mauvais moment.

La comparaison avec la station essence : un révélateur implacable

Imaginez ce scénario dans une station-service classique :

Vous payez 1,75 €/L si vous avez la carte Total Energies.

Vous payez 2,80 €/L si vous êtes client Leclerc avec votre badge.

Vous payez 4,20 €/L si vous payez en carte bancaire sans abonnement.

Et ce prix n’est nulle part affiché avant de mettre le pistolet dans le réservoir.

C’est absurde. Pourtant, c’est exactement ce que vivent les conducteurs de VE sur les bornes publiques en France aujourd’hui.

L’argument « c’est quand même moins cher que l’essence » ne tient plus quand certaines recharges rapides dépassent 35 € pour 100 km d’autonomie.

Ce que demande Que Choisir Ensemble : 4 revendications concrètes

L’association demande que l’affichage des prix soit obligatoire sur chaque borne, que seul le prix au kWh soit facturé, que le paiement par carte bancaire soit toujours possible, et que les prix pratiqués soient accessibles au public via un site dédié et une carte interactive, sur le modèle des carburants.

Ces demandes sont légitimes et techniquement simples à mettre en œuvre. La volonté politique, elle, reste à démontrer.

La situation du réseau : des bornes qui tombent en panne, trop souvent

Le problème tarifaire n’est pas le seul. Le réseau français de bornes de recharge publiques souffre de gros défauts de fiabilité : seulement 68,5% des bornes étaient disponibles en permanence en 2025. Pire, près de 6% d’entre elles sont restées hors service pendant plus d’une semaine consécutive.

Les pannes fréquentes touchent 41% des utilisateurs régulièrement, et dans 60% des cas, cela résulte d’une défaillance de la station de recharge elle-même.

L’angle mort de l’habitat collectif : 50% des Français pénalisés

Près de la moitié des Français vit en appartement, mais seuls 6% des immeubles avec parking sont équipés de bornes de recharge. Ces conducteurs-là dépendent entièrement du réseau public — et paient donc le prix fort à chaque recharge. Un conducteur sans accès à une borne privée devra débourser près de 550 € supplémentaires par an par rapport à quelqu’un qui recharge majoritairement chez lui.

5 solutions concrètes pour s’en sortir aujourd’hui

En attendant une réforme réglementaire, voici ce que vous pouvez faire :

1. Adoptez une seule carte multi-réseaux Chargemap Pass ou Plugsurfing vous donnent accès à des tarifs négociés sur des dizaines d’opérateurs. Un seul abonnement, une seule facture.

2. Rechargez aux heures creuses quand c’est possible Sur certains réseaux (Engie, Electra), les tarifs nocturnes sont jusqu’à 30% moins chers. Programmez votre recharge depuis l’application.

3. Consultez les tarifs AVANT de brancher PlugShare, Chargemap et ABRP affichent les tarifs en temps réel. Prenez 30 secondes pour comparer avant de vous engager.

4. Privilégiez les Superchargeurs Tesla si vous en avez accès Le réseau Tesla reste le plus transparent, le plus fiable, et le mieux tarifé en rapport vitesse/prix — surtout pour les propriétaires abonnés.

5. Interpellez les élus locaux Les bornes déployées dans le cadre des délégations de service public (municipalités, conseils généraux) sont soumises à encadrement tarifaire. Signalez les abus.

Notre appel à la communauté Tesla Mag 🎙️

L’enquête de Que Choisir Ensemble donne des chiffres nationaux. Mais la réalité du terrain, c’est vous qui la vivez.

Nous voulons savoir :

Quel est l’écart de prix le plus choquant que vous avez constaté sur une borne publique ?

Sur quel réseau avez-vous payé le plus cher — et avec quel mode de paiement ?

Avez-vous déjà renoncé à un trajet longue distance à cause du coût ou de la fiabilité d’une borne ?

Racontez-nous tout en commentaires. Vos témoignages nourrissent le débat public — et nous permettent de construire un observatoire citoyen des prix de la recharge en France.

En résumé

Facteur Impact sur le prix Abonnement vs paiement passant Jusqu’à +400% Changement d’opérateur Jusqu’à +800% Recharge rapide vs lente Multiplié par 2 à 3 Heure de recharge Jusqu’à -30% en heures creuses Localisation (autoroute vs ville) +20 à +40% sur autoroute

La recharge électrique peut et doit rester économiquement avantageuse. Mais cela n’arrivera pas sans transparence tarifaire, sans encadrement réglementaire, et sans une communauté de conducteurs informée et mobilisée.

Le changement commence par vous. Partagez cet article, et donnez votre avis en commentaires.

Sources : Enquête Que Choisir Ensemble (22 mai 2026), Assemblée nationale (questions parlementaires), Que Choisir (études 2023-2025)