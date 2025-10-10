Quel est le prix d’une borne de recharge pour véhicule électrique ?

Avec l’essor des véhicules électriques (VE), de plus en plus de particuliers et d’entreprises se posent une question cruciale : combien coûte l’installation d’une borne de recharge ? Entre les différents types de bornes, les options de puissance et les subventions disponibles, le prix peut varier considérablement. Dans cet article, nous détaillons tout ce qu’il faut savoir pour choisir la solution adaptée à vos besoins.

1. Les types de bornes de recharge et leur coût

a) Les bornes domestiques (niveau 2 – 3,7 à 7,4 kW)

Les bornes pour usage domestique sont les plus répandues. Elles permettent de recharger un véhicule électrique à domicile, en général en 4 à 8 heures selon la capacité de la batterie.

Prix d’achat : entre 400 € et 1 200 € selon la marque et la puissance.

: entre selon la marque et la puissance. Installation par un professionnel : entre 300 € et 800 €, en fonction de la complexité des travaux électriques.

Astuce : Certaines bornes intelligentes permettent de programmer les heures de recharge pour profiter des tarifs d’électricité réduits.

b) Les bornes semi-publics (niveau 2 – 11 à 22 kW)

Ces bornes sont adaptées aux copropriétés, entreprises ou parkings partagés. Elles offrent une recharge plus rapide qu’une borne domestique, souvent entre 2 et 4 heures.

Prix d’achat : 1 500 € à 3 000 € .

: . Installation : peut varier de 500 € à 1 500 €, selon le câblage et les autorisations nécessaires.

c) Les bornes rapides ou ultra-rapides (niveau 3 – 50 kW et plus)

Destinées aux lieux publics ou aux entreprises avec des flottes électriques, ces bornes permettent de recharger 80 % de la batterie en 30 à 60 minutes.

Prix d’achat : de 10 000 € à plus de 40 000 € .

: de . Installation : souvent supérieure à 5 000 €, car elle nécessite un raccordement à haute puissance et des travaux spécifiques.

2. Les frais annexes à prendre en compte

Au-delà de l’achat et de l’installation, certains coûts peuvent s’ajouter :

Travaux électriques supplémentaires : renforcement du compteur, mise à la terre, création d’un circuit dédié.

: renforcement du compteur, mise à la terre, création d’un circuit dédié. Frais administratifs : autorisation de copropriété ou déclaration à la mairie pour certaines installations extérieures.

: autorisation de copropriété ou déclaration à la mairie pour certaines installations extérieures. Maintenance et service après-vente : certaines bornes nécessitent un abonnement pour la supervision ou les mises à jour.

3. Les aides financières disponibles

Pour réduire le coût, il existe plusieurs aides :

Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) : disponible pour certaines installations domestiques.

: disponible pour certaines installations domestiques. Subventions locales : régions, départements et certaines villes offrent des aides pour les particuliers et entreprises.

: régions, départements et certaines villes offrent des aides pour les particuliers et entreprises. Primes des fournisseurs d’énergie : certaines offres incluent la borne à tarif réduit ou gratuite en échange d’un abonnement.

Important : le cumul des aides peut réduire le prix final jusqu’à 50 % pour une installation domestique.

4. Conclusion

Le prix d’une borne de recharge pour véhicule électrique dépend surtout de la puissance souhaitée et de l’usage prévu. Pour un particulier, une borne domestique simple peut coûter entre 700 € et 2 000 € installation comprise, tandis que pour une entreprise ou un lieu public, le coût peut dépasser 10 000 €.

Avant de se lancer, il est essentiel de :

Déterminer vos besoins réels (usage quotidien, flottes, visiteurs). Vérifier les subventions et aides locales. Choisir un installateur certifié (souvent RGE pour bénéficier des aides).

Avec une borne adaptée, recharger un véhicule électrique devient simple, rapide et économique sur le long terme, contribuant ainsi à une mobilité plus propre et durable.