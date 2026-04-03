Sur autoroute, la question revient à chaque long trajet : je branche au Superchargeur Tesla ou à la borne Ionity juste à côté ? Les deux réseaux sont souvent implantés sur les mêmes aires. Les deux proposent de la haute puissance. Et pourtant, ils ne se valent pas — pas sur le prix, pas sur l’expérience, pas sur le profil d’utilisation qui les rend intéressants.

Voici le comparatif honnête, chiffres à l’appui, pour un conducteur Tesla en 2026.

Les deux réseaux en quelques mots

Le Superchargeur Tesla

Le réseau Superchargeur est l’infrastructure propriétaire de Tesla, déployée depuis 2012 et pensée exclusivement pour optimiser l’expérience des conducteurs Tesla. En France en mars 2026, on compte plus de 700 stations, avec une couverture quasi-complète des autoroutes et des grands axes. Chaque station compte en moyenne 6 à 12 stalls (points de charge individuels), chacun avec sa propre alimentation sur les bornes V4 — contrairement aux V2 où deux stalls adjacents se partageaient 150 kW.

La puissance maximale disponible dépend de la génération de borne :

V2 : jusqu’à 150 kW partagés entre deux stalls

: jusqu’à 150 kW partagés entre deux stalls V3 : jusqu’à 250 kW par stall

: jusqu’à 250 kW par stall V4 : jusqu’à 300–350 kW par stall, avec des configurations capables de dépasser 400 kW sur certains sites

En pratique, une Model Y Grande Autonomie atteint 220 à 250 kW en début de charge sur un V4 et maintient une courbe élevée jusqu’à 60–70 % de charge. C’est là l’un des avantages majeurs du Superchargeur : la courbe de charge est optimisée spécifiquement pour chaque modèle Tesla, via la communication directe entre le véhicule et la borne.

Ionity

Ionity est un consortium fondé en 2017 par les constructeurs automobiles BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen (avec Audi et Porsche), Ford, Hyundai et Kia, avec BlackRock comme investisseur financier. Son réseau couvre aujourd’hui 24 pays européens, avec plus de 850 stations et environ 6 000 points de charge au total.

En France, Ionity est présent principalement sur les autoroutes via des partenariats avec Vinci Autoroutes (60 stations sur les 4 443 km du réseau) et Avia Thévenin Ducrot Autoroutes (une quinzaine de stations). En février 2026, Ionity a franchi le cap des 6 000 points de charge en Europe et a inauguré ses premières bornes 600 kW en France, installées sur l’A7 à Sorgues (près d’Avignon) — les plus puissantes du réseau français.

La puissance standard des bornes Ionity est de 350 kW par point de charge. La compatibilité est universelle via le connecteur CCS (Combo 2), ce qui signifie que toutes les Tesla européennes récentes peuvent s’y brancher.

Le comparatif point par point

1. Tarifs : qui coûte le moins cher ?

C’est le cœur du débat. Voici les grilles tarifaires en vigueur en mars 2026.

Superchargeur Tesla (propriétaires Tesla)

La tarification Superchargeur est dynamique : elle varie selon la station, l’heure et l’affluence. En France, le tarif se situe généralement entre 0,35 et 0,60 €/kWh, avec une moyenne autour de 0,43–0,47 €/kWh en heures normales. Aux heures creuses (après 20h–21h), certains sites descendent à 0,39–0,42 €/kWh, soit une économie pouvant atteindre 30 % par rapport au pic tarifaire.

Un abonnement Tesla Premium Charging (environ 12,99 €/mois) permet d’accéder à des tarifs réduits — mais les propriétaires Tesla ont par défaut accès à des tarifs inférieurs à ceux appliqués aux non-Tesla.

Ionity

Formule Coût Tarif kWh (France) Ionity Direct (sans abonnement, app ou QR) Gratuit 0,59 €/kWh Ionity Motion (mensuel) 5,99 €/mois Réduit vs Direct Ionity Power (mensuel) 11,99 €/mois Fortement réduit vs Direct Ionity Motion 365 (annuel) 59,99 €/an 0,49 €/kWh Ionity Power 365 (annuel) 119,99 €/an 0,39 €/kWh

Les abonnements annuels Motion 365 et Power 365 ont été lancés en octobre 2025. Le Power 365 à 0,39 €/kWh représente une réduction de 44 % par rapport au tarif sans abonnement (0,59 €/kWh) et se rentabilise significativement à partir de 800 kWh rechargés par an sur le réseau Ionity.

Simulation sur une session type : Model Y Grande Autonomie, 20 % → 80 % (~46 kWh)

Scénario Coût session Superchargeur Tesla, heures normales (~0,46 €/kWh) 21,16 € Superchargeur Tesla, heures creuses (~0,40 €/kWh) 18,40 € Ionity sans abonnement (0,59 €/kWh) 27,14 € Ionity Power 365 (0,39 €/kWh) 17,94 € Ionity Motion 365 (0,49 €/kWh) 22,54 €

Verdict tarif : Le Superchargeur Tesla est moins cher que l’Ionity sans abonnement dans presque tous les cas. Avec l’abonnement Ionity Power 365 (119,99 €/an), on atteint un niveau tarifaire comparable ou légèrement inférieur au Superchargeur standard — mais il faut recharger régulièrement sur Ionity pour rentabiliser l’abonnement.

2. Puissance de charge : qui charge plus vite ?

Superchargeur V4 : jusqu’à 300–350 kW par stall, avec une puissance garantie indépendante des autres véhicules connectés. En pratique sur Model Y GA : pic à 220–250 kW, maintenu jusqu’à ~65 % de charge.

Ionity standard : jusqu’à 350 kW. En 2026, les premières bornes 600 kW ont été déployées sur l’A7 à Sorgues — une première en France. La puissance maximale théorique dépasse celle de tous les véhicules actuellement commercialisés, mais le réseau anticipe les générations à venir.

Sur le papier, Ionity peut délivrer autant voire plus de puissance. En pratique, la puissance réellement reçue par votre Tesla dépend de sa courbe de charge interne — qui est optimisée pour le Superchargeur. Sur une borne Ionity, la Model Y et la Model 3 se comportent de manière identique à n’importe quelle autre borne CCS tierce : les performances sont bonnes, mais l’optimisation fine (préchauffage automatique de batterie calculé depuis le GPS, pilotage actif de la charge) est absente.

Verdict puissance : Ionity a les bornes les plus puissantes d’Europe sur certains sites. Mais l’intégration Tesla–Superchargeur reste inégalée pour optimiser chaque session de charge.

3. Intégration avec le véhicule : l’avantage Superchargeur

C’est là que la différence est la plus nette — et la plus difficile à chiffrer.

Sur un Superchargeur Tesla :

La navigation planifie automatiquement les arrêts Superchargeur sur tout trajet long, en tenant compte de la topographie, du trafic, de la météo et de la température de la batterie

La batterie est préchauffée automatiquement dès que le GPS détecte que le Superchargeur est la prochaine destination — ce qui maximise la puissance de charge dès la connexion

dès que le GPS détecte que le Superchargeur est la prochaine destination — ce qui maximise la puissance de charge dès la connexion La session démarre dès le branchement , sans manipulation dans l’application

, sans manipulation dans l’application La facturation est automatique, avec un historique intégré dans l’app Tesla

Le nombre de stalls disponibles est affiché en temps réel dans la navigation, avec redirection automatique vers une alternative si la station est saturée

Sur une borne Ionity :

La navigation Tesla peut afficher les bornes Ionity si l’option « chargeurs tiers » est activée, mais l’intégration est moins fine

Le préchauffage automatique de batterie ne se déclenche que pour les Superchargeurs Tesla

Il faut démarrer la session manuellement via l’application Ionity, un badge (Chargemap, Multipass si la borne est éligible) ou la carte bancaire sans contact

La facturation est séparée du compte Tesla

Verdict intégration : Superchargeur sans discussion. L’expérience est radicalement plus fluide : vous n’avez rien à faire sauf brancher le câble.

4. Couverture réseau : où êtes-vous sûr de trouver une borne ?

Superchargeur Tesla en France : Plus de 700 stations en mars 2026. La couverture des autoroutes est quasi-complète. Les zones blanches subsistent principalement dans les régions rurales peu denses, mais s’érodent chaque trimestre. Pour un conducteur Tesla qui réalise des trajets autoroutiers, il est rare de se trouver à plus de 100 km d’un Superchargeur sur les grands axes.

Ionity en France : Environ 120 à 170 stations selon les sources récentes, principalement sur les autoroutes (Vinci Autoroutes, Avia Thévenin). La couverture est dense sur les axes stratégiques (A6, A7, A10, A71, A75, A89) mais bien plus faible hors des grands corridors autoroutiers et en milieu urbain.

Verdict couverture : Superchargeur Tesla est 4 à 5 fois plus dense en France. Ionity est quasi-exclusivement autoroutier, là où les Superchargeurs couvrent aussi les villes, les centres commerciaux, les hôtels et les zones périurbaines.

5. Fiabilité : quelle borne est en marche quand vous arrivez ?

La fiabilité est une donnée difficile à mesurer objectivement, mais les retours des conducteurs sont relativement convergents.

Le réseau Superchargeur Tesla est régulièrement cité comme le plus fiable d’Europe dans les comparatifs indépendants. Tesla surveille ses stations en temps réel et les incidents (borne HS) sont affichés dans l’application avant même votre arrivée. La disponibilité des stalls est visible depuis plusieurs dizaines de kilomètres.

Ionity a connu des problèmes de fiabilité dans ses premières années (2019–2021), notamment des pannes prolongées et un service client insuffisant. La situation s’est améliorée, et Ionity a été distingué en 2024 comme le CPO (opérateur de charge) avec la meilleure qualité de stations de recharge parmi les réseaux testés par AUTO BILD. Mais les retours d’utilisateurs restent hétérogènes, notamment sur la réactivité du service client en cas de facturation erronée.

Verdict fiabilité : Superchargeur Tesla conserve une longueur d’avance, notamment grâce à la surveillance en temps réel et à la transparence sur la disponibilité depuis la navigation du véhicule.

6. Accès et paiement : simplicité vs complexité

Superchargeur Tesla : branchez et partez. Aucune application à ouvrir, aucun badge à sortir, aucun QR code à scanner. Le système reconnaît automatiquement votre véhicule et démarre la session.

Ionity : plusieurs options disponibles — application Ionity, QR code sur la borne, carte bancaire sans contact, badge Chargemap, badge Tesla Multipass (si la borne est éligible). La flexibilité est réelle, mais elle implique de choisir, et chaque option a un tarif différent.

Verdict accès : Superchargeur Tesla est le réseau le plus simple d’utilisation au monde. Aucun concurrrent n’est aussi fluide.

Tableau récapitulatif

Critère Superchargeur Tesla Ionity Tarif sans abonnement 0,35–0,60 €/kWh 0,59 €/kWh Tarif avec abonnement Réduit (12,99 €/mois) Dès 0,39 €/kWh (Power 365, 119,99 €/an) Puissance max 300–350 kW (V4) 350–600 kW (selon site) Intégration véhicule ★★★★★ ★★☆☆☆ Couverture France +700 stations ~120–170 stations (autoroutes) Fiabilité perçue ★★★★★ ★★★★☆ Facilité d’accès ★★★★★ ★★★☆☆ Couverture Europe 23+ pays 24 pays

Dans quels cas privilégier Ionity avec votre Tesla ?

Malgré l’avantage général du Superchargeur, il y a des situations concrètes où Ionity est le meilleur choix :

Le Superchargeur le plus proche est plein ou hors service. Les vendredi soir et week-ends de grands départs, certaines stations Superchargeur sur les axes saturés (A6 direction Sud, A10 vers la Bretagne) affichent des files d’attente. Si une borne Ionity est disponible juste à côté, branchez-y.

Vous voyagez en Europe hors des pays les mieux couverts par Tesla. Le réseau Superchargeur n’est pas présent partout en Europe orientale ou dans les zones rurales nordiques. Ionity couvre 24 pays avec une densité raisonnable sur les axes principaux.

Vous avez l’abonnement Ionity Power 365. À 0,39 €/kWh, le coût d’une session Ionity devient inférieur à une session Superchargeur en heures pleines. Si vous faites régulièrement de longs trajets autoroutiers (plus de 800 kWh/an sur Ionity), l’abonnement annuel se rentabilise.

La borne Ionity est à 600 kW et vous avez le temps de vérifier la puissance réelle reçue. Les nouvelles bornes 600 kW d’Ionity (inaugurées à Sorgues en 2026) sont les plus puissantes disponibles en France. Même si votre Tesla ne dépasse pas 250 kW, le partage de puissance entre plusieurs véhicules simultanés sera moins problématique sur ces mega-sites.

Ce qu’on peut en conclure pour un conducteur Tesla

Le Superchargeur Tesla reste, en 2026, la meilleure solution de recharge rapide pour un conducteur Tesla en France — sur presque tous les critères : prix (hors abonnement Ionity Power 365), intégration, couverture, fiabilité et simplicité d’utilisation.

Ionity est un excellent réseau, le meilleur réseau de recharge haute puissance universel en Europe, et une vraie option pour les trajets autoroutiers internationaux ou dans les zones peu couvertes par Tesla. Mais pour un conducteur Tesla qui commence par chercher un Superchargeur et n’en trouve pas, Ionity est le meilleur plan B — pas le premier choix par défaut.

La combinaison gagnante reste : Superchargeur Tesla en priorité, Ionity en complément sur abonnement si vous faites plus de 2 sessions longues par mois.

FAQ

Puis-je utiliser le Chargemap Pass sur les bornes Ionity ?

Oui. Ionity est compatible avec le Chargemap Pass. Chargemap propose un abonnement réseau Ionity à 7,90 €/mois permettant d’accéder aux bornes avec une réduction significative par rapport au tarif sans abonnement.

Le Tesla Multipass fonctionne-t-il sur les bornes Ionity ?

Oui, sous réserve que la station Ionity concernée soit référencée comme éligible dans l’application Tesla. Vous paierez le tarif Ionity Direct (0,59 €/kWh) sans surcommission Tesla.

Ionity est-il compatible avec toutes les Tesla ?

Oui. Toutes les Tesla commercialisées en Europe depuis 2019 sont équipées du connecteur CCS (Combo 2), qui est le standard utilisé par Ionity.

Pourquoi la charge sur Ionity est-elle parfois plus lente qu’attendu ?

Deux raisons principales. Premièrement, votre Tesla ne préchauffe pas automatiquement sa batterie avant une borne Ionity (uniquement avant un Superchargeur). Une batterie froide démarre lentement, parfois à 80–100 kW seulement avant de monter. Deuxièmement, si plusieurs véhicules sont connectés simultanément sur une borne partagée, la puissance disponible se répartit. Pour optimiser : activez manuellement le préconditionnement de batterie dans l’app Tesla avant d’arriver.

Les frais d’inactivité (idle fees) s’appliquent-ils sur les bornes Ionity ?

Non. Les frais d’inactivité Superchargeur (appliqués quand le véhicule reste branché après la fin de la charge sur un site congestionné) sont spécifiques au réseau Tesla. Sur les bornes Ionity, vous ne payez que l’énergie consommée — mais pensez à libérer la borne par civisme.

Les tarifs mentionnés sont indicatifs et susceptibles d’évoluer. Consultez les applications Ionity et Tesla pour les tarifs en temps réel avant chaque session.

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