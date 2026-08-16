Recharge sans fil pour véhicules électriques : où en est la technologie en 2026 ?

Les brevets Tesla publiés récemment sur la recharge par induction ont relancé le sujet sur les réseaux. Mais Tesla n’invente pas la recharge sans fil : elle arrive sur un marché où plusieurs acteurs déploient déjà cette technologie, à des échelles très différentes, depuis parfois près de dix ans. Voici un panorama complet de ce qui existe réellement aujourd’hui, hors effet d’annonce.

Le principe : induction magnétique, statique ou dynamique

Le fonctionnement de base est identique à celui de la recharge sans fil d’un smartphone, à une échelle de puissance très différente. Une bobine émettrice est installée dans une plaque au sol ; une bobine réceptrice est fixée sous le plancher du véhicule. Quand les deux sont alignées, l’énergie transite sans contact physique.

Deux grandes familles existent :

La recharge statique : le véhicule est immobile sur une plaque, comme sur une place de parking. C’est l’équivalent sans fil d’une borne murale classique.

: le véhicule est immobile sur une plaque, comme sur une place de parking. C’est l’équivalent sans fil d’une borne murale classique. La recharge dynamique : des bobines sont enfouies sous la chaussée et rechargent les véhicules en mouvement. La route devient littéralement le chargeur. C’est nettement plus ambitieux, et nettement plus cher à déployer.

WiTricity : le pionnier qui licence sa technologie

WiTricity est l’acteur historique du secteur, positionné comme fournisseur de technologie de recharge par résonance magnétique plutôt que comme opérateur direct. L’entreprise licence son savoir-faire à des constructeurs et équipementiers de rang 1, avec une approche construite autour de l’interopérabilité et de la conformité au standard SAE J2954.

Son déploiement le plus connu chez les particuliers a été le partenariat avec Genesis sur le GV60 : la recharge sans fil de 0 à 100 % prenait environ six heures, contre une dizaine d’heures pour une borne murale classique, avec un rendement annoncé entre 89 et 94 %, comparable à celui d’une recharge filaire de niveau 2. WiTricity a également étendu son système Halo au transport public, avec un partenariat annoncé pour la recharge sans fil de bus autonomes Yutong en Chine — une première mondiale sur ce segment.

Electreon et InductEV : la fusion qui redessine le secteur

C’est sans doute le mouvement le plus structurant de l’année sur ce marché. En mars 2026, Electreon, l’un des leaders mondiaux de la recharge sans fil, a finalisé le rachat d’InductEV, société américaine spécialisée dans la recharge sans fil haute puissance (jusqu’à 450 kW) pour bus électriques et poids lourds, déployée aux États-Unis et en Europe depuis 2017. Cette consolidation crée un acteur dominant sur le segment flottes commerciales et transport public, là où la technologie est déjà mature et rentable — contrairement au véhicule particulier, encore émergent.

Concrètement, cela se traduit déjà à grande échelle : d’ici la fin 2026, la moitié du parc de bus électriques de l’État de Washington doit être rechargée par les systèmes sans fil d’Electreon, installés directement aux terminus, pendant les arrêts en service. Le principe : pas besoin d’immobiliser un bus au dépôt pour le brancher, il se recharge pendant ses pauses opérationnelles normales.

Sur le volet dynamique, Electreon est également à l’origine de plusieurs pilotes de routes à induction, notamment en Suède, en Allemagne et en Israël. Aux États-Unis, Detroit a ouvert en 2025 la première route publique à recharge sans fil du pays, dédiée aux véhicules de livraison commerciale. Les résultats techniques sont jugés prometteurs, mais le coût d’installation dans la chaussée reste l’obstacle principal à un déploiement à grande échelle pour le grand public.

Porsche : le premier grand constructeur premium à commercialiser en Europe

Porsche a annoncé le lancement commercial de son système de recharge par induction en Europe pour 2026, avec une puissance de 11 kW — l’équivalent d’une borne de niveau 2 filaire standard. Particularité intéressante : la plaque au sol embarque un module LTE et Wi-Fi permettant les mises à jour logicielles à distance, une approche qui rapproche l’infrastructure de recharge d’un produit connecté évolutif plutôt que d’un équipement figé. D’autres marchés doivent suivre, sans calendrier confirmé à ce stade.

HEVO, Plugless, Mojo Mobility, Qualcomm : les autres briques du marché

Le marché reste composé de plusieurs acteurs spécialisés, à des stades de maturité variés :

HEVO Power , société américaine, a lancé dès 2020 la fabrication aux États-Unis de chargeurs sans fil pour véhicules particuliers.

, société américaine, a lancé dès 2020 la fabrication aux États-Unis de chargeurs sans fil pour véhicules particuliers. Plugless (Nissan, Toyota comme partenaires historiques de déploiement) reste un des noms identifiés parmi les acteurs actifs du marché européen.

(Nissan, Toyota comme partenaires historiques de déploiement) reste un des noms identifiés parmi les acteurs actifs du marché européen. Mojo Mobility et Qualcomm Technologies figurent également parmi les entreprises positionnées sur la brique technologique de la recharge sans fil automobile, notamment sur les couches de transfert d’énergie et d’alignement.

Le marché européen de la recharge sans fil est projeté sur un taux de croissance annuel supérieur à 37 % sur la période 2025-2030 — un chiffre qui traduit surtout un marché encore petit en valeur absolue, avec une forte marge de croissance devant lui.

Le vrai verrou du secteur : la norme SAE J2954

Le frein historique à l’adoption de la recharge sans fil n’a jamais été uniquement technique : c’était l’absence de norme commune entre constructeurs et fabricants de bornes, un peu comme l’absence de standard de connecteur avant la généralisation du CCS sur la recharge rapide filaire.

Ce verrou est en train de sauter. Le standard SAE J2954, publié par la Society of Automotive Engineers, définit les spécifications d’interopérabilité pour la recharge par induction des véhicules légers : niveaux de puissance, tolérances d’alignement, protocoles de sécurité. Sa version actualisée, publiée début 2026, couvre désormais aussi bien les applications statiques que quasi-dynamiques et dynamiques. C’est cette normalisation qui doit permettre, à terme, à n’importe quel véhicule compatible de se recharger sur n’importe quelle plaque conforme — la condition nécessaire pour sortir la technologie de la logique de systèmes propriétaires fermés.

Où se situe l’apport potentiel de Tesla dans ce paysage

Sur ce panorama, l’intérêt des deux brevets Tesla publiés récemment prend un sens plus précis. Le premier, centré sur des capteurs de température intégrés à la plaque pour couper l’alimentation en cas d’échauffement d’un objet métallique, répond directement à l’un des angles morts sécuritaires les plus souvent opposés à la technologie. Le second, une topologie de circuit unique compatible 400V et 800V sans convertisseur additionnel, s’attaque à un problème d’ingénierie très concret pour un constructeur qui doit industrialiser un seul hardware sur une gamme de véhicules aux architectures électriques différentes — approche cohérente avec la logique de simplification qui a structuré l’industrialisation du Model 3.

Reste que Tesla arrive après des acteurs qui opèrent déjà à l’échelle commerciale sur les flottes et le transport public, et après un premier constructeur premium généraliste (Porsche) qui commercialise en Europe dès 2026. L’avantage potentiel de Tesla ne serait donc pas d’inventer la recharge sans fil, mais de la rendre accessible à un volume de véhicules particuliers bien supérieur à ce que le marché a connu jusqu’ici — à condition que ces brevets se traduisent en produit déployé, ce qui n’est pas garanti au stade de publication d’un dépôt.

Ce qu’il faut retenir