Elon Musk vs Jeff Bezos: Qui est le plus riche?

Ce sont les fondateurs américains les plus riches du monde. Une richesse fulgurante gagnée en proposant au monde des services et surtout une vision qui a permis à des millions de personne de s’identifier à ces personnalités. Est-ce que ces figures mondialement connues ont un devoir moral à aider les plus pauvres? Cet article fait écho à l’article écrit sur la contribution d’Elon Musk à l’humanité. Nous avons fait une rétrospective des sociétés fondées par le patron de Tesla et SpaceX.

Qui est le plus riche?

Elon Musk a une fortune personnelle estimée à 227,7 milliards de dollars et Jeff Bezos a une fortune estimée à 136,5 millards de dollars.

Un devoir moral

En fait, ils le font déjà. Ironiquement, ils sont devenus milliardaires en fournissant des biens et des services meilleurs et moins chers que les autres. Les personnes de tous niveaux de revenus peuvent profiter des avantages et de la commodité d’Amazon.

Les voitures électriques et les technologies solaires permettent un avenir plus propre, et la concurrence qu’elles créent fait baisser les prix. Le réseau Starlink de Musk permet aux zones rurales pauvres du monde d’accéder à l’internet à haut débit.

Elon Musk se veut présent pour les grandes causes

Nous ne savons pas si c’est son usage extensif de Twitter qui lui permet d’être proche de l’humanité mais il tient véritablement à apporter son aide quand il le peut. Le plus grand problème est que constamment notre regard se tourne vers les millionnaires pour comparer leur fortune virtuelle et les causes mondiales. S’ils ne peuvent pas faire de révolution, ils sont toujours présent pour les grandes causes.

La crise du coronavirus

Elon Musk a été dans les premiers pour ouvrir les portes de son usine et changer complètement ses process de production afin de venir en aide à toute l’industrie qui produit ce matériel. En effet, avec l’explosion de la demande partout dans le monde, l’aide était précieuse et parfois exigée par les chefs d’Etats.

Elon Musk propose de livrer des respirateurs à tous les pays où Tesla est présent à condition qu’ils ne soient pas stockés.

La guerre en Ukraine

Les entreprises d’Elon Musk continuent à fournir le service Starlink de SpaceX ainsi que les powerwalls de Tesla à l’Ukraine. De plus, elles offrent une recharge gratuite en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie sur le réseau Supercharger. Et, cerise sur un gâteau déjà conséquent, promettent des emplois rémunérés pour les travailleurs ukrainiens qui sont retournés dans leur pays pour le protéger.

Lundi, le constructeur californien a envoyé un e-mail à ses employés employés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Selon CNBC, qui a réussi à s’en procurer une copie, la teneur du message est à la fois simple et claire : persévérer dans le soutien apporté à la population ukrainienne.

La leçon d’un très riche

Il n’existe pas de devoir moral.

Selon David Rockefeller cependant, il n’y a pas d’autre moyen pour un homme riche de trouver le bonheur.

« J’ai connu des hommes assez riches pour acheter des îles entières. Rien ne les a jamais rendus heureux. La seule façon d’être heureux, c’est de rendre service à son prochain. » – David Rockefeller.

Un homme que je connais visitait un service du dimanche. Il cherchait un recueil de cantiques. David Rockefeller était là. DR s’est levé de son banc, s’est approché et lui a donné le sien.